Разоренов стал недостающим звеном в деле «Шалтая-Болтая» и расследовании о госизмене

Нашумевшая история о взятии под арест самого неуловимого взломщика Владимира Аникеева, руководителя известной группы хакеров «Шалтай-Болтай», получила широкий резонанс в российских новостях. Но далеко не все понимают, что дело, которое начиналось как неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение закона «О персональных данных», имеет гораздо худшую подоплеку: это дело о госизмене. И российские спецслужбы, которые провели блестящую операцию по задержанию главного «Шалтая», наверняка понимали, насколько важно было обезвредить хакеров, ведь они несли угрозу безопасности всей страны. Сам Аникеев или Льюис, как он себя называл, оказался участником совершенно несказочной истории, хотя сюрра и в ней вполне хватает. Вчерашний журналист стал преступником, которого обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации, согласно 3-ей части 272 статьи УК РФ, т.е. во «взломе» почтовых ящиков граждан страны. При этом Владимир с подельниками выбирал в жертвы не просто обычных сограждан, а известных политических деятелей и бизнесменов, чья переписка потом становилась достоянием общественности. Под стражу взяты почти все подельники, а сам Аникеев, судя по последним новостям, пошел сделку со следствием, надеясь, что ему значительно скостят срок. Ему есть о чем волноваться, ведь кроме банальных «взломов» в Сети, где легко можно отделаться условным сроком, есть большая вероятность схлопотать реальный срок по статье за шпионаж и госизмену. Дыма без огня не бывает. В последнее время дело «Шалтая-Болтая» все чаще связывают с параллельно идущим расследованием в государственных структурах, где несколько чиновников были обвинены в шпионаже в пользу Запада. И связывают небезосновательно хотя бы потому, что задержания по обоим делам последовали друг за другом, почти одновременно. Наводит на мысли о связи еще и то, что в обоих случаях замешаны хакеры, взламывающие личные данные высокопоставленных лиц. Последняя гипотеза о том, что Шалтайцы были не просто шантажистами, но работали на иностранную разведку, была сделана главным редактором «Эха Москвы» Венедиктовым, который предположил, что Аникеев и дело о госизмене связаны общими людьми, которые появились в рамках расширяющейся деятельности Льюиса. Для того чтобы окончательно связать эти два дела, не хватало только одного звена, стоящего ровно между хакерами и государственными изменниками. Да и на допросах Владимир часто говорил о том, что просто выполнял задачи сверху от человека, который до этого долго варился в российской медийке и одновременно был вхож в правительственные кабинеты. Среди окружения лидера «Шалтая-Болтая» под данное описание подпадает не так много людей. Более всего среди них можно выделить Алексея Разоренова, одиозную личность, успевшую заслужить в Северной столице негласный титул короля черного пиара.



Деятельность Разоренова всегда была связана с медийной сферой. Он начинал рядовым корреспондентом в начале 90-х, однако уже к началу двухтысячных встал во главе скандального оппозиционного издания «Новая газета», где и повстречал Аникеева, устроившегося туда журналистом.

Они быстро сошлись на общих интересах. В то время Разоренов уже прославился как мошенник, зарабатывающий на шантаже высокопоставленных лиц и бизнесменов. Имея своего человека в «Газпроме» и связи в Петербурге, он был вхож в круги большой политики и крупного российского бизнеса.

А будущий руководитель Шалтая делал тогда в этом направлении только первые шаги, впрочем, успешно. Как бывшие вспоминают его бывшие коллеги, Владимир писал отвратительно, но при этом умел добывать любую компрометирующую информацию, не гнушаясь использовать для этого самые отвратительные инструменты. Когда ее не удавалась продать пострадавшему, Владимир делал из нее очередное сенсационное расследование на страницах «Новой газеты». Это было удобной отлаженной схемой работы для обоих.

Конечно, такие таланты подчиненного пригодились в последующей работе Разоренова, который решил пойти дальше, чем просто вымогательство денег у богатых. Он все чаще начал бывать за границей, коммуницироваться с зарубежными коллегами и общественниками, вращающимися в околополитических кругах. Свою роль сыграл и случай в Литве, когда Разоренов принимал участие в студенческих протестах, еще в советской тогда республике. Как позже он признается сам, ему нравилось жить в Прибалтике и совершенно не хотелось возвращаться, ведь там была совершенно иная литература, нравы и жизнь. Через много лет российский оппозиционер-медиамагнат даже получит медаль по этому случаю из рук литовских политиков и вряд ли только за то, что в свое время спас от полиции несколько студенток.

Мог ли г-н Разоренов в этих поездках встречаться не только с бывшими коллегами и друзьями, но и с иностранными агентами влияния с целью передачи данных? Более чем. Такие организации, как USAID, RTC, фонды Карнеги и Сороса работают напрямую с правительством Запада и давно, еще с советских времен, оккупировали Европу. В России они всегда выбирали в качестве инструмента воздействия на аудиторию оппозиционные площадки. Разоренов легко мог работать с ними.

Неслучайно в 2015 году появляется ряд разоблачительных публикаций о том, что «Новая газета», с которой Разоренов всегда был связан, финансировалась с иностранных счетов Нидерландов, а ее журналист Роман Анин был напрямую ангажирован рядом иностранных агентов, куда входил и USAID, для публикации цикла антиправительственных материалов.

Да и сам бывший черный пиарщик совершенно не зря вдруг создает собственный медиахолдинг «Медиа-СПб», куда вошел целый ряд новых оппозиционных площадок. Это стало отличным инструментом в его основной работе.

В пользу сотрудничества с иностранными НКО говорит и возможная связь Разоренова с Навальным. Первый был недавно замечен в подготовке открытия избирательного штаба Алексея в Петербурге по адресу Вознесенский 33. О том, что Навальный финансируется из-за бугра, давно говорят открыто, да и сам горе-политик этого уже не отрицает.





Наработанные с годами связи Разоренова должны были начать функционировать по-новому. Оставалось только найти заказчиков на секретную информацию и стать связующим звеном, которое могло бы ее сливать в политических кругах при необходимости. Исполнители уже были. К тому времени «Шалтай-Болтай» вполне оформился под старую схему работы. Слив информации с личных ящиков вполне мог быть только прикрытием и лишней доходной статьей для преступлений более серьезных в виде передачи секретных данных Разореновым иностранным службам. Для этого у него было все: знакомства по обе стороны, хакеры, которые могли в любой момент добрать факты, которых не хватало, накрутив стоимость ценной информации про российских чиновников.

Оплата шла на заграничные счета. Опыт работы с ними у Разоренова был еще вначале 2000-х, когда он проворачивал свои первые аферы по PR-акциям. Не зря «Шалтай-Болтай» обосновался не в России, а в Тайланде, Украине и Прибалтике. Так было гораздо проще выводить поступившие средств и распоряжаться ими.

Тем более, что и сам Разоренов, и его правая рука Аникеев собирались в скором времени покинуть Россию насовсем, окончательно обосновавшись там, где их не найдут российские спецслужбы. Правда, одному уже не повезло. Аникеева нашли по шляпе на фотографии, заставили приехать в Россию на якобы очередную сделку и повязали. Удалось схватить и несколько его подельников, но самый главный остается пока на свободе, хотя связь Разоренова с «Шалтаем-Болтаем» и делом о госизмене вполне очевидна.

Он никогда не был патриотом, чтобы испытывать муки совести от предательства страны, в которой родился. У «серого кардинала» были все инструменты для того, чтобы успешно работать на иностранные спецслужбы и при этом оставаться в тени. Да, Аникеев заслужил срок, став пособником изменника, но вместе с ним на скамью подсудимых вполне логично посадить и Разоренова как ведущую фигуру деле о государственной измене.

Антон Орловский

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