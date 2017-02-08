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опубликовано редакцией на Переводике 08.02.17 18:09
скаут: ПолитПазл;
 
 

Цена предвыборной кампании Клинтон – 30 тыс. жизней


Выборы в США прошли, итоги всем нам с вами уже известны, однако широкой аудитории неизвестна цена, которую пришлось заплатить за этот итог. Речь пойдет не о миллиардере Дональде Трампе, а о другом кандидате – страннике «жесткой силы» Хиллари Клинтон.

На протяжении всей предвыборной кампании госпожа Клинтон очень много говорила о необходимости борьбы с терроризмом именно в месте его зарождения – на Ближнем Востоке. Сценой идей Хиллари стали такие государства, как Ирак и Сирия. Больше всего перед выборами Клинтон говорила о «столице ИГ в Ираке» — Мосуле.

С приближением срока выборов активность вокруг миллионного Мосула заметно увеличилась. Для проамериканских СМИ и малообразованных граждан США теория была следующая: «сейчас мы (США) быстро штурмуем Мосул, чтобы показать так называемую (клинтоновскую) политику жесткой силы в действии».


Однако триумфального освобождения Мосула не произошло. Боле того, о предыдущих попытках и общих потерях битвы за иракский город, западные СМИ почему-то посчитали нужным не рассказывать. А хронология была следующая:

Как передает Федеральное Агентство Новостей, активные действия Пентагона против террористов, засевших в Мосуле, начались еще позапрошлой зимой 21 января 2015 года. Через несколько недель после этого Джон Аллен, координатор США по международной коалиции против ИГ, заявил, что иракская армия в ближайшее время будет штурмовать Мосул при поддержке армии США и отрядов курдской «Пешмерги».

Амбициозные цели вызвали смех у здравомыслящей общественности по той простой причине, что были уж слишком «наполеоновскими».

Как итог, Мосул не был освобожден, а обещаниям Вашингтона не суждено было сбыться. Апогеем самоуверенности США стали «предвыборные» атаки Мосула, а операция получила громкое, и как оказалось, голословное название «Фатах» (араб. «Открывающий двери», одно из 99 прекрасных имен Аллаха).

Стоит отметить, что в итоге восточная часть Мосула была освобождена, но какой ценой. Даже если посмотреть на данные, предоставленные коалицией, иракские войска и курды потеряли убитыми и ранеными в общей сложности около 30.000 бойцов, в то время как потери ИГ составили гораздо более скромные числа. По (завышенным) данным все той же коалиции, в результате «юбилейного» штурма Мосула ИГ потеряло в городских боях не более 1300 человек. Большая же часть сил «Исламского государства» либо переправилась на западный берег, либо «растворилась» в массе мирных жителей захваченного коалицией восточного Мосула и перешла к партизанской тактике.

Огромнейшие потери в десятки тысяч со стороны сил коалиции свидетельствуют о провале всей политики Вашингтона, проводимой на Ближнем Востоке. Те действия, к которым должны были прибегнуть демократы в случае победы на выборах, были обречены на провал, о чем свидетельствуют результаты «репетиции» политики демократов в Мосуле и «Пиррова победа» госпожи Клинтон, которой она почему-то гордится…

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теги: Клинтон Хиллари, США  
   
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