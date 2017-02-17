Обитатели университетских кампусов не осуждают сексуальное насилие и рабство

В них не видят ничего плохого, если их практикуют мусульмане

Даниэль Гринфилд

Даниэль Гринфильд – Нью-Йоркский писатель, исследователь радикального ислама, участник журналистского проекта «Shillman Fellows» при Центре Свободы Дэвида Горовица,

«Не думаю, что рабовладение является злом с моральной точки зрения».

«Мужчина, владеющий женщиной-рабыней, имеет полное право беспрепятственно вступать с ней в сексуальные отношения».

Эти слова прозвучали не в мрачных подземных бункерах ИГИЛ (организация запрещена в РФ), а на ярком свету, в стенах Джорджтаунского университета, где с речами в защиту сексуального насилия и рабства выступает профессор, специализирующийся на исламе.

Джорджтаунский университет переименовал свои здания, названные в честь ректоров Томаса Мюледи и Вильяма МакШерри, поскольку однажды, в начале 19 века, они оказались причастными к продаже некоторого количества рабов. Когда Кристина Хофф Соммерс выступала в Джорджтауне, феминистки яростно протестовали, а власти университета устроили в учебном заведении травлю республиканцев.Однако защита реально существующего рабства и насилия - нормальная вещь для Джорджтауна.

По крайней мере, пока их практикуют мусульмане, опирающиеся на авторитет Корана.

«Не думаю, что владение каким-то человеком нравственно недопустимо, - объяснял Джонатан Браун присутствовавшим на его лекции. – Нельзя рассматривать рабство само по себе как моральное зло».

Профессор кафедры исламских исследований Джорджтауна отмел всякую критику еще до начала лекции. Он думал, что в Международном институте исламской мысли он находится среди «братьев».

В аудитории, однако, присутствовал Умар Ли, тоже принявший ислам, которому не понравилось, как Браун трактует моральные аспекты его новой религии (впечатления от лекции Ли изложил в этой статье – прим. перев.).

Некоторых из присутствовавших задавали вопросы, на которые Браун отвечал в ужасающем духе исламизма.

Мужчине, утверждавшему, что рабство являлось злом, Браун ответил: «Как вы, будучи мусульманином, можете заявлять такое, ведь сам посланник Аллаха владел рабами. У него были рабы. Это неоспоримый факт. Неужели вы в моральном отношении выше посланника Аллаха? Нет, не выше».

Получается, что рабство не зло. Ведь Мухаммед, пророк Аллаха и основатель ислама, имел рабов. Для Брауна, как и для всякого мусульманина, краеугольным камнем личной нравственности является Коран. Мухаммад для всех мусульман – идеальный человек и образец для подражания.

Поэтому сексуальное насилие и надругательство над детьми также не является злом.

Ведь основатель ислама практиковал и то, и другое

Когда Брауну в прошлом задавали вопросы в отношении торговли женщинами и девочками, и их изнасилований, практикуемых ИГИЛ на основании положений исламского права, он защищал исламскую практику сексуального рабства со словами: «Нет сомнений, что Коран и сунна это позволяют».

«С точки зрения шариата нельзя утверждать, что пророк делал что-то плохое, поскольку у пророка не может быть грехов», - настаивал Браун, объясняя имевшие место сексуальные отношения Мухаммада с девятилетней девочкой.

Как обелить рабство и насилие, связанные с именем Мухаммада? Нужно всего лишь отвергнуть существование таких вещей, как права людей на свободу и половую неприкосновенность.

«Трудно вести подобную дискуссию, поскольку, скажем, в современных Соединенных Штатах непременным условием морально приемлемого секса является согласие, - устало вещал Браун. – Если устранить элемент согласия, всех начинает корежить. Верно? Получается, что сексуальный акт с лицом, которое слишком молодо, чтобы осознавать значение согласия, воспринимается как изнасилование. И это род крупного морального заблуждения нашего общества».

Согласно объяснению Брауна, мы акцентируем внимание на согласии, поскольку «фетишизируем идею автономии [личности – перев.]», но «большую часть истории люди не считали согласие существенной особенностью морально оправданной сексуальной активности».

Ислам точно так не считает. В исламской морали согласие также сочетается с морально оправданным сексом, как рожок мороженого с аэропланом.

В исламе предусмотрены не всеобщие права, а иерархия привилегий, получаемых в обмен на верность мусульманским лидерам. Когда речь идет об изнасиловании женщин не-мусульманок мусульманскими завоевателями или обращении не-мусульман в рабство, свобода личности исключена.

«Мужчина, владеющий женщиной-рабыней, имеет полное право на секс с ней…ее «согласие» не играет роли с момента, когда она стала рабыней», - объяснил Браун в конце.

«Женщины-рабыни не властны над собой, так что их владелец может иметь с ними секс», - вдобавок написал он в Фейсбуке.

Америка зиждется на равенстве прав. Ислам – система, основанная на идеях своего превосходства и неравенства.

«Мы превозносим идею автономии, но кто же действительно свободен? Действительно ли мы автономные личности?» - вопрошает Браун.

Этот переход от рассмотрения преступления против женщины к философствованиям о природе свободной воли – не просто академическое словоблудие. Это сущность ислама. Ислам отрицает свободу человеческих существ. Мусульмане – рабы Аллаха. Они служат халифу. Взамен они могут заставить других служить себе.

Разве кто-то действительно свободен? Мы все рабы.

Вот сущностная идея ислама. Это радикальная суть любого тоталитарного революционного движения. Если все и так рабы, порабощение правильным способом – это настоящее освобождение.

Никто не свободен. Поэтому более свободные – те, кто поклоняется Аллаху или считают злом капитализм, - делают благое дело, порабощая других.

Все остальное просто болтовня.

Джонатан Браун – выпускник Джорджтауна. Здесь он получил ученую степень и сегодня заведует кафедрой исламских цивилизаций, созданной при поддержке Аль-Валида ибн Талала, а также руководит Центром Аль-Валида ибн Талала по мусульмано-христианскому диалогу. Пожертвованные саудовским принцем 20 миллионов долларов привели к подлинному культурному изнасилованию Джорджтауна.

Не смотрите на джорджтаунскую рабочую группу по рабству или ректора ДеГойя (DeGioia), которые решили переименовать два здания, потому что люди, в честь которых они были названы, однажды продали рабов. У саудитов до сих пор практикуются собственные формы рабства. В 1962 году они только для вида официально отменили его под нажимом Кеннеди.

А сегодня они финансируют людей вроде Брауна, которые защищают рабство в Соединенных Штатах.

Хозяева ценят Брауна за его словесные игры. Он искажает смысл понятий рабства и сексуального насилия, пока они не становятся бессмысленными. Никто никогда не был свободным. И заведующий кафедрой, финансируемой рабовладельческим королевством, должен это знать.

После того, как разразился скандал, Браун заявил в Твиттере: «Исламская вера и я лично осуждаю рабство, изнасилования и содержание наложниц».

Но ведь раньше он писал: «Что касается наложниц, то Коран и сунна, несомненно, разрешают это». Он провозглашал на лекции: «Посланник Аллаха владел рабами. У него были рабы. Это неоспоримый факт. Неужели вы в моральном отношении выше посланника Аллаха?»

Все дело в том, какое определение дать рабству, изнасилованиям или терроризму.

За всем этим словоблудием стоит фундаментальное столкновение ценностей и цивилизаций. Американские ценности и исламские ценности несовместимы. Ислам не верит в согласие, свободу и автономию личности. В истину он тоже не верит. Диалог с тоталитарной идеологией не имеет смысла. Он состоит из лживых слов, которые оправдывают его жестокости. Эти слова – все, что Джонатан Браун может предложить.

И это все, что могут предложить леваки. Именно поэтому они будут охранять и защищать Брауна с его ужасающими взглядами.

Одержимость современного колледжа идеями осуждения рабовладения и искоренения культуры сексуального насилия оказалась фикцией. Джорджтаун будет набрасываться на покойных иезуитских священников 19 века, но никогда не тронет королевскую семью Саудовской Аравии, опекающую Брауна. Он будет выискивать культуру сексуального насилия везде, но только не в речах и письменах собственного профессора, который просто рассказывает об ужасающей сути исламского права.

Зверства ИГИЛ потрясли мир. Но расстояние между ИГИЛ и нашей повседневностью короче, чем нам хотелось бы думать. Не нужно ехать в Ирак или Сирию, чтобы услышать, какой образ жизни оно защищает.

Вместо этого просто зайдите в Джорджтаунский университет.

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