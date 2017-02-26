Рецензия на "Горький урожай": превращая голод в дешевый военный роман

Пара влюбленных с детства молодых людей (Макс Айронс и Саманта Баркс) разлучены в фильме "Горький урожай"

(Марк Тилли/фотография - Марк Тилли)

Эта тепловатая история, похожая на телефильм, слишком сконцентрирована на паре разлученных украинских любовников в то время, как вторжение Советского Союза в их страну в 1930-е убивает миллионы людей. Рейтинг: 1,5 звезды из 4.

Том Киу, специально для "The Seattle Times"

В то время как Украина сильно присутствует в новостях в последние несколько лет в связи с агрессивной позицией России по вопросу этой восточноевропейской страны, англоязычная историческая драма "Горький урожай" пытается пролить исторический свет на кровавые отношения этих двух стран.

Но фильм (с его преимущественно британским актерским составом, жонглирующим различными акцентами) оказался дешевой историей о разлученных любовниках и лишениях одной украинской деревни при правлении Иосифа Сталина из Советского Союза. Хотя "Горький урожай" получил рейтинг R (дети до 16 лет не допускаются - прим. перев.), предположительно, из-за сцен совершенных большевиками зверств и насилия в сценах сражений, он выглядит и ощущается как безобидный телефильм 30-летней давности - вероятно, потому, что его режиссер Джордж Менделюк штампует телепродукцию ("Загадки Сфинкса") быстрыми клипами с 1977 года.

"Горький урожай" начинается с видов и звуков простой крестьянской деревни, живущей в собственном мире традиций. Настороженность в отношении внешних агрессоров преследует носящих сабли деда (Теренс Стэмп) и отца (Барри Пеппер) героя этой истории, Юрия (Макс Айронс).

Но незначительные заботы Юрия уводят "Горький урожай" не в ту сторону, отвлекая нас от более широкой картины Голодомора - созданного человеком голода 1930-х годов, от которого пострадали миллионы украинцев из-за грабежа продовольствия Советами.

Вместо этого мы видим более знакомую историю, в которой частично показано советское подавление свободы слова. Юрий, художник, покидает свою деревню ради киевской художественной академии, в то время как его любимая с детства девушка Наталка (Саманта Баркс) остается дома. Ситуация осложняется, когда он попадает в тюрьму.

Тем временем Наталка подвергается жестокостям советских солдат под командованием садиста Сергея (Тамер Хасан). Несмотря на угрозы, Менделюк не в состоянии создать особую злободневность, в основном потому, что все настолько наигранное и ненастоящее, начиная с побега Юрия из тюрьмы (что требует глупости охранника) и заканчивая спасением Наталки от изнасилования (из-за психотического срыва напавшего на нее).

Мелькающие перед глазами сваленные в кучу трупы в товарном вагоне поезда дают редкий намек на масштабы Голодомора. Для "Горького урожая" было бы лучше, если бы этого в нем было больше.

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