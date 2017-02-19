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АВР Хокинс
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опубликовано редакцией на Переводике 19.02.17 02:59
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Взбунтовавшаяся полиция Сан-Франциско рвет связи с ФБР по линии борьбы с терроризмом

АВР Хокинс, Breitbart News, 02.02.2017

Департамент полиции Сан-Франциско (SFPD) прекращает сотрудничество с силами ФБР по борьбе с терроризмом на волне нарастающего в городе отторжения указа президента Дональда Трампа об ограничении въезда в страну.

31 января Breitbart News сообщали, что шеф полиции Сан-Франциско Вильям Скотт, шериф Викки Хенесси и мэр Эд Ли направили в Министерство внутренней безопасности письмо, информирующее, что город не будет действовать в соответствии с этим указом.

Теперь городская полиция рвет связи со Сводной целевой группой по борьбе с терроризмом (Joint Terrorism Task Force, JTTF), потому что взаимодействие агентов ФБР с офицерами полиции может привести к выполнению последними требований указа.

По данным  San Francisco Chronicle , Сводная группа была сформирована в 2007 году, «когда полиция заключила с ФБР соглашение, согласно которому полицейские Сан-Франциско были уполномочены собирать разведывательную информацию в отношении деятельности, право на которую гарантировано первой поправкой конституции, в том числе о религиозных организациях, протестах, политических собраниях».

Противники указа Трампа, включая Совет по американо-исламским отношениям  (Council on American-Islamic Relations, CAIR), который был признан террористической организацией Объединенными Арабскими Эмиратами, а также обвинялся федеральными прокурорами в пособничестве финансированию ХАМАСа, в январе направили властям Сан-Франциско письмо с призывом следовать «правилам города и штата» при взаимодействии с федеральным правительством.

Chronicle цитирует слова представителя CAIR Бритни Резаи: «С приходом новой администрации возникает много проблем, в частности, много угроз в отношении сообществ, которые исторически находились под наблюдением Сводной группы по борьбе с терроризмом ФБР. Сейчас важна уверенность, что все местные силы, включая относящиеся к Департаменту полиции Сан-Франциско, будут действовать в соответствии с местными законами».

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теги: Дональд Трамп, США, спецслужбы  
   
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