Политика Украины, информационная война против России

Политика Украины сейчас целиком и полностью построена против России. Не нужно долго ломать голову, почему так происходит.













Порошенко просто удобно списать все свои неудачи, как президента на третьих лиц. Учитывая, что Россию с Незалежной объединяет близкое соседство, не удивительно, что под раздачу попали именно мы.





Так же глупо ожидать, что Порошенко когда-нибудь признается, что война на Донбассе, это его рук дело и «добрых» американских друзей. Политика Украины делать вид, что Киев не при делах. Это знаем не только мы, но и мировое сообщество перестало верить в сказки Порошенко.





Это дает надежду, что политику Украины рано или поздно ждет провал. Незалежная нуждается в переменах, но Порошенко не тот, кто на них способен. Все, что волнует Петро, это как собственные карманы деньгами забить. И неважно, какую цену придется за это заплатить. Печально здесь то, что цена - человеческие жизни. Сколько еще должно погибнуть людей в бессмысленной войне, чтобы до Украины наконец-то дошло?

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