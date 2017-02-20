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karlos1911
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опубликовано редакцией на Переводике 20.02.17 21:17
скаут: karlos1911;
 
 

Политика Украины, информационная война против России

Политика Украины сейчас целиком и полностью построена против России.  Не нужно долго ломать голову, почему так происходит. 



Порошенко просто удобно списать все свои неудачи, как президента на третьих лиц. Учитывая, что Россию  с Незалежной  объединяет близкое соседство, не удивительно, что под раздачу попали именно мы.    

Так же глупо ожидать, что Порошенко когда-нибудь признается, что война на Донбассе, это его рук дело и «добрых» американских друзей.  Политика Украины делать вид, что Киев не при делах.  Это знаем не только мы, но и мировое сообщество перестало верить в сказки Порошенко. 

Это дает надежду, что политику Украины рано или поздно ждет провал.  Незалежная нуждается в переменах, но Порошенко не тот, кто на них способен.  Все, что волнует Петро, это как собственные карманы деньгами забить. И неважно, какую цену придется за это заплатить.  Печально здесь то, что цена - человеческие жизни. Сколько еще должно погибнуть людей в бессмысленной войне, чтобы до Украины наконец-то дошло?
 

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теги: Украина  
   
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