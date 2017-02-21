Как политика Путина повлияла на развитие науки?

Если кто-то думает, что политика Путина сосредоточена на геополитике, то это чистое заблуждение. Серьезно. У нас нет повода чувствовать себя обделенными. Президент всегда отстаивает интересы страны: неважно будет это происходить на мировой арене или внутри государства. Тоже самое касается и научной сферы.

















Было бы неправильно не сказать об успехах российских ученых. Да, простят меня их британские коллеги, но им до наших умов еще ох, как далеко. Загибаем пальцы:





Российским ученным удалось разработать биочип, диагностирующий рак. Данная система сможет определять наличие или отсутствие злокачественной опухоли у пациента.





Российские ученные создали новую технологию управления робототехникой в космосе. Новую технологию управления мобильной робототехникой с помощью мини-программ разработали в Дальневосточном федеральном университете.





Российские ученные выращивают кожу для лечения ожогов на основе стволовых клеток.









Вы же понимаете, что это далеко не весь список достижений отечественной науки. Очевидно, что без поддержки на государственном уровне, ученым было бы сложнее добиться впечатляющих результатов за такой короткий срок.





В Минобрнауки отмечают, что 2014 год стал знаковым для научной сферы. Молодые умы начали возвращаться на родину, чтобы работать на благо страны. Политика Путина сработала на все 100%, ведь именно с подачи президента начались столь нужные стране преоброзования.









Только за прошлый год научные фонды получили 40 миллиардов рублей. Честно, если есть шанс улучшить качество жизни тех же онкобольных, то на это никаких денег не жалко. Политику Путина в этом отношении можно только поддержать.

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