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опубликовано редакцией на Переводике 21.02.17 13:53 скаут: kirill172; переводчик kirill172;

Ссылка на оригинал Картину известного российского художника Алексея Зимина «Времена года» и 850 тысяч евро пытались незаконно увезти в США. Злоумышленники использовали предмет живописи, имеющий немалую культурную и денежную ценность, пронести сквозь стойки регистрации и таможню киевского аэропорта. После этого они планировали отправиться в США рейсом «Киев – Нью-Йорк». Мошенники планировали совершить вывоз картины в форме ручной клади. К счастью, на произведение искусства не оказалось нужных документов, положенных для вывоза из страны картины и таможенники заинтересовались ею и самими мошенниками. Исключительно благодаря им картина осталась в пределах Украины, так и не попав на борт самолета.



Так же выяснилось, что картина не просто вывозится из Украины незаконно – внутри нее были спрятаны пачки денег купюрами достоинством по 500 евро. Эти пачки обернули бумагой и фольгой для затруднения проверки содержимого на таможне. Оберточная бумага пропитана неким составом, происхождение которого еще не раскрыто. По заявлению пресс-службы Государственной таможенной службы Украины, только внимательность и исполнение должностных инструкций сотрудников помогло избежать вывоза самой денег и картины. В данный момент ведется следствие по поиску и установлению личностей заказчиков, вывоза картины и денежной суммы.

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