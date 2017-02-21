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опубликовано редакцией на Переводике 21.02.17 16:55
скаут: civilizaciokapcsolat;
 
 

Шантаж самоубийством

Думаю, у многих первой мыслью после новости о “Марше абураных беларусаў” было: ну что, батька, доигрался!... Хотя, конечно, как бы реалисты предполагают, что у батьки всё под контролем и выстроить необходимую для определённых сценариев инфраструктуру он не даст, но здесь важно и другое... Точнее, вспомним некоторые аспекты взаимоотношений Лкуашенко с Россией.

Порой кажется, что действия президента Беларуси Александра Лукашенко похожи на ”шантаж самоубийством”: не уступите нам в вопросе цены нефти и газа, и заодно объёмов льготных поставок, и заодно, точнее, даже в вопросе транзитных поставок санкционных товаров – вот увидите, что здесь может произойти, - намёк как бы на возможную антиРоссию №2, что уже действительно будет слишком, при всей навязываемой в СМИ “прагматичности” российской внешней политики. Но одно понятно всем – во главе этой №2 Лукашенко точно не будет нужен.

Хотя Батька не раз, в т ч с трибуны ООН, и заявлял: “В результате внешнего вмешательства, экспорта «цветных» революций и искусственной смены режимов стабильные, прежде всего, страны погрузились в хаос и анархию. Это все прикрывается демократией. Вместо обещанной демократии и процветания люди в этих странах переживают ужасные страдания и вынуждены спасаться бегством..”.

Значит, не дурак и всё понимает, что и как делается. Тем не менее: чётко обозначая позицию к цветным сценариям вне постсоветского пространства, на территории СНГ с его позицией к точно такому же “продвижению демократии” происходит короткое замыкание. Т е если Запад вмешивается на постсоветском пространстве, и Россия принимает ответные меры – практически никогда не поддерживает Россию. Объяснение одно: обосрамс перед страхом чрезмерного влияния России перевешивает обосрамс перед цветным сценарием. Настолько, что в качестве противовеса российскому влиянию даёт укрепиться рософобским как бы демократическим и как бы националистическим организациям. И если наступит час х – привет Януковичу, пока местная промышленность, но зато фишек самоидентификации будет хоть отбавляй в виде местных каких-то вышиванок или что там выплывет из глубины народных как бы традиций.

Ну, ладно, предположим то, что твердят его самые упорные фанаты: “российские олигархи годами точат зуб на белорусскую госсобственность, которую хотят скупить за бесценок, и этим превратят страну в аналог России начала 90-ых”, и пр пр пр. Это, конечно же, не отменяет  пожелания иметь открытый рынок с дешевыми энергоносителями в России и возможность в соответствии с личными представлениями самим назначать цены за энергоносители в соответствии со своими понятиями о справедливости, что порождает некоторые конфликтные ситуации... Даже с учётом всего этого – всё равно бросается в глаза минимальнейшая поддержка России в острых конфликтах, хотя просто очевидно, что безопасность Беларуси напрямую зависит от возможностей России противостоять мировым вызовам.

Тем не  менее – батька в интервью телеканалу “Дождь” в 2015-ом заявлял следующее: “Неважно, кто придёт на белорусскую землю, я буду бороться. Даже если это будет Путин”. То есть ответных мер России после факта внешнего вмешательства белорусский президент боится больше, чем самого внешнего вмешательства Запада.

Поэтому происходят следующие вещи: определённая поддержка нынешних властей в Киеве – хотя то, что там произошло, и есть самый опасный сценарий для Беларуси...; быстрое признание Турчинова после переворота, сравнение украинского конфликта в свете опасностей для независимости Беларуси, которая почему-то исходит от Москвы; благожелательное отношение к Саакашвили, никакое – к объектам его агрессии. Нашумевшее высказывание: "Если есть некоторые тут умники, которые считают, что беларусская земля - это часть, как они говорят сейчас, "русского мира", и чуть ли не России. Забудьте. Мы всегда были гостепреимны к любому человеку. Но заставим любого уважать наш суверинитет и независимость".

Просто нельзя не понимать, что “русский мир” означает не столько идею какого-то “русского доминирования”, сколько идею солидарности исторически близких народов на постсоветском пространстве в вопросах отстаивания как раз независимости, безопасности, близких культур... Но можно попридуряться и сделать вид, что “русский мир” как раз именно – покушение на независимость. (При этом цены на энергоносители и открытый рынок – требуются как раз исходя из близких союзных отношений). Ладно, назови иначе, скажи – такие и такие есть предубеждения перед названием “русский мир”... Заикнись о другой стороне участников конфликта в Грузии и на Украине – так нет же, нужен именно этот эффект от высказываний – сигналить тем, кто не видит в упор вмешательства Запада и принимает всё за чистую монету, как и излагают глобальные СМИ. Ну и заодно усиливать потенциальный Майдан – как “противовес российскому влиянию”.

Так что “Марш абураных беларусаў” как раз вовремя. “Людзі на плошчы Незалежнасці! Некалькі тысяч. Такіх масавых акцыяў не было ў Менску з 2010-га... И это только “пачатак” – пишут восторженные белорусские майдауны.

И вот уже мелькают статьи на соответствующих сайтах: "Чаму беларусы – еўрапейцы?" И вот уже "Алесь Краўцэвіч мяркуе, што для беларусаў надышоў час рабіць выбар: “Мы ўвесь час хістаемся: адной нагой у Расеі, другой у Еўропе. І ўзнікае пытанне – ці доўга мы яшчэ будзем так стаяць у раскараку?”

Поясняет этот Алесь: “па ментальнасці мы – еўрапейцы, што расейская дзяржаўнасць нам чужая, што мы індывідуалісты. Расейская дзяржаўнасць – гэта дзяржаўнасць азіяцкага тыпу, якая апяруе масамі. Традыцыя расейскай дзяржаўнасці – гэта "чалавек – цаглінка" для пабудовы дзяржавы, а традыцыя заходне-еўрапейскай дзяржаўнасці – чалавек мае правы. Асоба.”
Т е началась акция в виде протеста “против налога на тунеядство”, но по настроениям видно – люди хотят большего, такого крутого вау, как вна Украине, с Майданом, несущим европейский выбор. И не думайте, что самые последние романтики посмотрели и ужаснулись последствиям в стиле “не, не нужно нам такого” - есть фанаты, которые пишут, что цели акции  - “отмена закона о тунеядцах,отставка правительства и президента”.

И, молодец, батька, как раз успел разосраться и поиграть в независимость и продвинуться слишком далеко. Думал, что всё равно не его очередь, не посмеют – поглощение Россией гораздо опаснее, можно и подоить. Кстати, аналогом вышиванок, гляжу, у них вот эти рыцарские доспехи – с фото времён Шушкевича. Это фото подписано “Рацарскі фэст у Мсціслаўлі, архіўнае фота”.



Ладно, скажете, это оппозиционные всё сайты, финансируемые из-за границы. Но вот ниже – концерт в Гродно бывшего трубецкого ляписа, и исполняет он молодёжной публике белорусских фанатов майдана песню, посвящённую павшим в АТО украинским бойцам. Думаю, цикл, когда он насрубал бабла на российском, так сказать, эстрадном рынке, закончен.



А вот ещё перекличка футбольных фанатов Белапуси и Украины на отборочном матче – причём в Борисов-арене в Беларуси, ещё в 2014-ом: “Матч Беларусь—Украіна зрабілі трыбуны: фанаты дзвюх краін разам спявалі пра Пуціна і «Жыве Беларусь»”. Т е вполне пропитанные майданизмом фанаты двух стран скандируют под оком как бы всемогущего Лукашенко.



И не говорите, что это неконтроллируемый президентом Беларуси элемент повылазил... – ибо я не видел репортажей о пророссийских акциях. И где-где, но в Беларуси нельзя предположить, что доминируют антироссийские натроения. Значит – вполне можно регулировать проявление нужных настроений, тем более – публичность таких себе белорусских “промайдановцев” проявляется не без позволения высшего руководства страны.

Получается, Россия фактически должна финансировать такую политическую линию, которая позволяет определённую публичность антиРоссии в информационно-общественном пространстве. А в благодарность – или меньшая доля антиРоссии, если договорённости складываются благоприятно, или большая – если таких договорённостей нет. Причём набирающие силу, казалось бы, маргиналы – не только пропитаны антироссийскими взглядами, но не видят в системе своих представлений о благе и “расчётливого” Лукашенко. Т е Лукашенко шантажирует тем, что взращивает собственных антагонистов – инструмент лишь в том, что взращивание может происходить или бурно, или медленно.

И уж точно известно, что и преференции, ради которых батька идёт на шантаж, для этих сил – пустой звук. Они легко от них откажутся, ибо для них важнее абстракции, ради которых можно и экономику развалить, и хаос посеять.

Ибо не совсем предвижу в случае неблагоприятного исхода “судьбу Януковича” – по опыту, если глава государства чрезмерно надеется на тотальный контроль над процессами в стране, поигрывая с интересами более сильных глобальных  игроков  –  следует ливийский сценарий. И уж точно никак не благодарны будут ему местные русофобы за “противостояние с российской империей”. Потому и говорю: шантаж самоубийством.

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