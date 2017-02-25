Папа Франциск осуждает древние стены Европы, воздвигнутые для защиты от ислама.

Папа Франциск продолжает отстаивать два взаимосвязанных тезиса, которые, при кажущейся гуманности, подрывают основы существования западных стран и подвергают опасности их граждан.

Первый тезис он, уже не впервые, огласил в этом месяце, сказав: «Я призываю возводить не стены, а мосты». Франциск часто выступает с подобными заявлениями, носящими характер как иносказательный (когда он умолял западные страны не закрывать свои двери все прибывающим мигрантам-мусульманам), так и буквальный – в том числе, когда он охарактеризовал обещание Дональда Трампа построить стену на границе Мексики и США как «нехристианское».

Второй тезис он повторил несколько дней назад, заявив, что «мусульманский терроризм не существует». Согласно его логике, раз уж есть христиане, которые совершают преступления и жестокие поступки, - и никто пока не обвиняет христианство в поведении этих людей, - то и ислам не должен подвергаться обвинениям за то, что мусульмане ведут себя аналогичным образом.

Тем самым глава католиков демонстрирует неспособность или нежелание понимать кардинальное различие между насилием, творимым в соответствии с религиозным учением (ислам), и насилием, противоречащим ему (христианство).

Во всем этом есть важная, но обычно не замечаемая, ирония: каждый раз, когда Франциск просыпается у себя в Ватикане и смотрит в окно, он видит очень большой и наглядный пример, наглядно опровергающий как его аргументы против стен, так и аргументы в защиту ислама. Я говорю об огромной стене, ограждающей Ватикан, а именно – о Леонинской стене.

Контекст: через пару лет после кончины пророка Мухаммада в 632 г. его последователи вырвались за пределы Аравии и приступили к покорению окрестных немусульманских земель во имя исламского джихада. В течение нескольких десятилетий они захватили две трети того, что в седьмом веке было «христианским миром». Они подмяли под себя весь Ближний Восток, Северную Африку, Испанию, пока в 732 г. не были остановлены в битве при Туре на территории центральной Франции. К концу девятого века нашествия превратили Средиземное море в мусульманское озеро; основные его острова: Сицилия, Крит, Родос, Мальта, Кипр – были захвачены, а берега Европы находились под постоянной угрозой набегов за добычей и рабами.

Согласно самым авторитетным мусульманским хронистам того времени, как то: аль-Вакиди, аль-Балазури, ат-Табари, аль-Макризи и др., все это происходило потому, что ислам призывает своих последователей покорять земли «неверных».

Именно в таких условиях мусульманский десант, отплывший из Северной Африки, в 846 году высадился неподалеку от Рима. Не сумев проникнуть сквозь стены Вечного Города, он разграбил и разорил все окрестности, включая, к ужасу всего христианского мира, очень почитаемые старинные базилики св. Петра и св. Павла. Мусульманские захватчики намеренно осквернили места предполагаемого захоронения апостолов и похитили сокровища, в том числе большой золотой крест. В ответ на это папа Лев IV (847-855) начал строительство высоких стен и укреплений по правому берегу Тибра, чтобы защитить священные места от последующих набегов мусульман. Построенные к 852 г., стены почти на всем протяжении имели 40 футов в высоту и 12 в ширину.

Папа Лев объявил, что каждый христианин, погибший в борьбе с мусульманскими захватчиками, обретет рай, предвосхитив имевшие место впоследствии Крестовые походы против мусульман в течение более двух веков, и то, что они будут длиться так долго. Позднее папа Иоанн VIII, руководствуясь теми же соображениями, что и Лев, посулил всем павшим в боях с исламскими захватчиками отпущение грехов. Такова была, угрожающая самому существованию христианской Европы, ситуация постоянной опасности со стороны мусульман более чем за два столетия до того, как папа Урбан призвал к Первому крестовому походу в 1095 г.

Сегодня же многие мусульмане, и не только приверженцы ИГИЛ, продолжают хвастливо заявлять, что ислам покорит Рим – единственный из пяти городов, где основание епископского престола восходит к самим апостолами, который не пал в ходе джихада (остальные четыре: Антиохия, Александрия, Иерусалим и Константинополь). Мусульмане по всей Европе все так же демонстрируют враждебность и презрение ко всему немусульманскому и ко всем немусульманам, идет ли речь о происходящих осквернениях церквей и сломе крестов, или о взгляде на «неверных» женщин как на законный объект сексуального насилия.

Короче, стена, построенная папой Львом, доказывает папе Франциску ошибочность обоих его тезисов: да, стены иногда необходимы для сохранения цивилизации; и да – ислам стимулирует насилие и нетерпимость ко всем другим куда больше, чем любая другая религия. Это легко понять, рассмотрев прошлые и настоящие слова и деяния мусульман, в которых проявляется поразительная и неизменная преемственность насилия в отношении «неверных».

Еще больше иронии в том, что, не будь стены папы Льва и многих других, воздвигнутых христианами, стен, - таких, как константинопольская, благодаря которой веками сдерживался натиск ислама на Европу, или венская, которая остановила полномасштабный джихад не далее как в 1683 году, сегодня могло бы уже не быть папы, умничающего насчет того, как ужасны стены, и как не понят ислам. И когда Франциск обвиняет тех, кто хочет, строя стены, защитить свои народы, как он поступает в отношении Трампа, он, в сущности, обвиняет в том, что они вовсе не христиане, своих предшественников вроде Льва

IV

, столько сделавших для защиты и сохранения христианского мира в ту эпоху, когда казалось, что ислам поглотит все.