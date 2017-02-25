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опубликовано редакцией на Переводике 25.02.17 05:05
скаут: fontan2040; переводчик fontan2040;
 
 

Папа Франциск осуждает древние стены Европы, воздвигнутые для защиты от ислама.

Укрывшись за стенами Ватикана, он призывает всех прочих «снести свои стены».

Раймонд Ибрахим, 24.02.2017

Папа Франциск продолжает отстаивать два взаимосвязанных тезиса, которые, при кажущейся гуманности, подрывают основы существования западных стран и подвергают опасности их граждан.

Первый тезис он, уже не впервые, огласил в этом месяце, сказав: «Я призываю возводить не стены, а мосты». Франциск часто выступает с подобными заявлениями, носящими характер как иносказательный (когда он умолял западные страны не закрывать свои двери все прибывающим мигрантам-мусульманам), так и буквальный – в том числе, когда он охарактеризовал обещание Дональда Трампа построить стену на границе Мексики и США как «нехристианское».  

Второй тезис он повторил несколько дней назад, заявив, что «мусульманский терроризм не существует». Согласно его логике, раз уж есть христиане, которые совершают преступления и жестокие поступки, - и никто пока не обвиняет христианство в поведении этих людей, - то и ислам не должен подвергаться обвинениям за то, что мусульмане ведут себя аналогичным образом.

 Тем самым глава католиков демонстрирует неспособность или нежелание понимать кардинальное различие между насилием, творимым в соответствии с религиозным учением (ислам), и насилием, противоречащим ему (христианство).

Во всем этом есть важная, но обычно не замечаемая, ирония: каждый раз, когда Франциск просыпается у себя в Ватикане и смотрит в окно, он видит очень большой и наглядный пример, наглядно опровергающий как его аргументы против стен, так и аргументы в защиту ислама. Я говорю об огромной стене, ограждающей Ватикан, а именно – о Леонинской стене.

Контекст: через пару лет после кончины пророка Мухаммада в 632 г. его последователи вырвались за пределы Аравии и приступили к покорению окрестных немусульманских земель во имя исламского джихада. В течение нескольких десятилетий они захватили две трети того, что в седьмом веке было «христианским миром». Они подмяли под себя весь Ближний Восток, Северную Африку, Испанию, пока в 732 г. не были остановлены в битве при Туре  на территории центральной Франции. К концу девятого века нашествия превратили Средиземное море в мусульманское озеро; основные его острова: Сицилия, Крит, Родос, Мальта, Кипр – были захвачены, а берега Европы находились под постоянной угрозой набегов за добычей и рабами.  

Согласно самым авторитетным мусульманским хронистам того времени, как то: аль-Вакиди, аль-Балазури, ат-Табари, аль-Макризи и др., все это происходило потому, что ислам призывает своих последователей покорять земли «неверных».

Именно в таких условиях мусульманский десант, отплывший из Северной Африки, в 846 году высадился неподалеку от Рима. Не сумев проникнуть сквозь стены Вечного Города, он разграбил и разорил все окрестности, включая, к ужасу всего христианского мира, очень почитаемые старинные базилики св. Петра и св. Павла. Мусульманские захватчики намеренно осквернили места предполагаемого захоронения апостолов и похитили сокровища, в том числе большой золотой крест. В ответ на это папа Лев IV (847-855) начал строительство высоких стен и укреплений по правому берегу Тибра, чтобы защитить священные места от последующих набегов мусульман. Построенные к 852 г., стены почти на всем протяжении имели 40 футов в высоту и 12 в ширину.

Папа Лев объявил, что каждый христианин, погибший в борьбе с мусульманскими захватчиками, обретет рай, предвосхитив имевшие место впоследствии Крестовые походы против мусульман в течение более двух веков, и то, что они будут длиться так долго. Позднее папа Иоанн VIII, руководствуясь теми же соображениями, что и Лев, посулил всем павшим в боях с исламскими захватчиками отпущение грехов. Такова была, угрожающая самому существованию христианской Европы, ситуация постоянной опасности со стороны мусульман более чем за два столетия до того, как папа Урбан призвал к Первому крестовому походу в 1095 г.

Сегодня же многие мусульмане, и не только приверженцы ИГИЛ, продолжают хвастливо заявлять, что ислам покорит Рим – единственный из пяти городов, где основание епископского престола восходит к самим апостолами, который не пал в ходе джихада (остальные четыре: Антиохия, Александрия, Иерусалим и Константинополь). Мусульмане по всей Европе все так же  демонстрируют враждебность и презрение ко всему немусульманскому и ко всем немусульманам, идет ли речь о происходящих осквернениях церквей и сломе крестов, или о взгляде на «неверных» женщин  как на законный объект сексуального насилия.

Короче, стена, построенная папой Львом, доказывает папе Франциску ошибочность обоих его тезисов: да, стены иногда необходимы для сохранения цивилизации; и да – ислам стимулирует насилие и нетерпимость ко всем другим куда больше, чем любая другая религия. Это  легко понять, рассмотрев прошлые и настоящие слова и деяния мусульман, в которых проявляется поразительная и неизменная преемственность насилия в отношении «неверных».

Еще больше иронии в том, что, не будь стены папы Льва и многих других, воздвигнутых христианами, стен, -  таких, как константинопольская, благодаря которой веками сдерживался натиск ислама на Европу, или венская, которая остановила полномасштабный джихад не далее как в 1683 году, сегодня могло бы уже не быть папы, умничающего насчет того, как ужасны стены, и как не понят ислам. И когда Франциск обвиняет тех, кто хочет, строя стены, защитить свои народы, как он поступает в отношении Трампа, он, в сущности, обвиняет в том, что они вовсе не христиане, своих предшественников  вроде Льва  IV, столько сделавших для защиты и сохранения христианского мира в ту эпоху, когда казалось, что ислам поглотит все.

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теги: Европа, ислам, антиисламизм  
   
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