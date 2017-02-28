Политика Путина заточена на партнерство

Президент РФ не перестает искать новые возможности для поддержания и укрепления сотрудничествf с давними партнерами. Страны Запада сейчас брать в расчет не стоит. Политика ЕС, последние несколько лет, вызывает немало вопросов.





Что же касается позиции стран Центральной и Средней Азии, то он куда прозрачнее и понятнее. Главы республик постсоветского пространства все как один выступают за сотрудничество с Россией, и Киргизия - не исключение.





Во-первых, Киргизия и Россия являются членами ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС. Интеграция между странами действительно очень мощная. Президент РФ, как грамотный стратег и политик, всегда выступает за сотрудничество.





Сегодня СМИ сообщают о визите президента РФ в Бишкек. По сути, столица Киргизии стала конечным пунктом серии визитов Путина в Казахстан и Таджикистан. А приурочен этот тур был к 25-летию установления отношений между странами.