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karlos1911
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опубликовано редакцией на Переводике 28.02.17 17:41
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Политика Путина заточена на партнерство



Президент РФ  не перестает искать новые возможности  для поддержания  и укрепления сотрудничествf с давними партнерами. Страны Запада сейчас брать в расчет не стоит.  Политика ЕС, последние несколько лет, вызывает немало вопросов.

Что же касается позиции стран Центральной и Средней  Азии, то он куда прозрачнее и понятнее. Главы республик постсоветского пространства все как один выступают за сотрудничество с Россией, и Киргизия - не исключение.  

Во-первых, Киргизия и Россия являются членами ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС. Интеграция между странами действительно очень мощная.  Президент РФ, как грамотный стратег и политик, всегда  выступает за сотрудничество. 

Сегодня СМИ сообщают о визите президента РФ в Бишкек.  По сути, столица Киргизии стала конечным пунктом серии визитов Путина в Казахстан и Таджикистан. А приурочен этот тур был к 25-летию установления отношений между странами.

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