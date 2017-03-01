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опубликовано редакцией на Переводике 01.03.17 20:11 скаут: kurozu;

Ссылка на оригинал Кривое зеркало международного обозрения от УНИАН Можно было бы уже привыкнуть к своеобразной подаче материала со стороны издания УНИАН. Особенно если это как-то касается России.

Вот и сейчас на сайте ресурса появилась

В ситуации с заблокированным Украиной специальным заявлением Совбеза ООН о смерти Виталия Чуркина, Киев выглядит явным маргиналом. Но и здесь редакторы УНИАН попытались поставить всё с ног на голову.



Учитывая тот факт, что вето на заявление Совбеза наложила только Украина, из того, как эту ситуацию преподносит УНИАН, можно сделать вывод, что все остальные члены Совбеза ООН на эту «провокацию» наивно поддались, а Киев остается чуть ли не последним оплотом здравого смысла.

Не принимают авторы статьи во внимание и то, что в связи с кончиной Чуркина слова соболезнования России передавали даже такие вечные оппоненты российского постпреда, как Саманта Пауэр, например. И никто в США не додумался блокировать специальное заявление о кончине нашего дипломата. Может, и в Вашингтоне уже агенты Кремля?



Как и в Киеве, в редакции УНИАН, по всей видимости, попросту не читали минские договорённости.

А вот, например, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с ними ознакомлен, и потому не

А, как раз таки, обстрелы ВСУ и стягивание тяжелого вооружения к линии соприкосновения серьезно противоречат минским соглашениям.



Затронута в материале была и тема письма экс-президента Украины Виктора Януковича, в котором он собирается обратиться к Дональду Трампу.



Не совсем ясно, в чём выражается «содержание» Россией бывшего украинского президента. В то же время, вполне логично выглядит его желание узнать мнение главы Белого дома касательно событий, приведших в хаос страну, которую он ранее возглавлял.



Какое-то странное отношение к выполнению соглашений проповедуют в редакции УНИАН, сетуя на отсутствие машины времени для выполнения условий февральского соглашения тогдашних властей и оппозиции. При этом ничего не говорится о том, что уже третий год Киевом игнорируются минские договорённости. Видимо, тоже из-за отсутствия машины времени?



Рассказывается в статье и об еще одной «победе» украинской дипломатии.

А именно об одобрение властями Нидерландов Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.



То, что это соглашение абсолютно невыгодно украинскому бизнесу, писалось уже многократно, и мы не будем к этому в очередной раз возвращаться.

Для того, чтобы понять, насколько велик «успех» киевских дипломатов, достаточно взглянуть на условия, которые были выдвинуты Нидерландами для их подписи на этом соглашении.

А условия эти заключаются в том, что Украина



Вот такой вот прорыв!



Таким образом, в очередной раз ловим УНИАН на недобросовестной статье и присуждаем ему еще один балл к нашему рейтингу недоверия. статью прочитали: 11 человек Комментарии ﻿

Можно было бы уже привыкнуть к своеобразной подаче материала со стороны издания УНИАН. Особенно если это как-то касается России.Вот и сейчас на сайте ресурса появилась статья , не отличающаяся своей объективностью.В ситуации с заблокированным Украиной специальным заявлением Совбеза ООН о смерти Виталия Чуркина, Киев выглядит явным маргиналом. Но и здесь редакторы УНИАН попытались поставить всё с ног на голову.Учитывая тот факт, что вето на заявление Совбеза наложила только Украина, из того, как эту ситуацию преподносит УНИАН, можно сделать вывод, что все остальные члены Совбеза ООН на эту «провокацию» наивно поддались, а Киев остается чуть ли не последним оплотом здравого смысла.Не принимают авторы статьи во внимание и то, что в связи с кончиной Чуркина слова соболезнования России передавали даже такие вечные оппоненты российского постпреда, как Саманта Пауэр, например. И никто в США не додумался блокировать специальное заявление о кончине нашего дипломата. Может, и в Вашингтоне уже агенты Кремля?Как и в Киеве, в редакции УНИАН, по всей видимости, попросту не читали минские договорённости.А вот, например, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с ними ознакомлен, и потому не считает признание Россией паспортов ДНР и ЛНР шагом, который мог бы «усложнить минский мирный процесс».А, как раз таки, обстрелы ВСУ и стягивание тяжелого вооружения к линии соприкосновения серьезно противоречат минским соглашениям.Затронута в материале была и тема письма экс-президента Украины Виктора Януковича, в котором он собирается обратиться к Дональду Трампу.Не совсем ясно, в чём выражается «содержание» Россией бывшего украинского президента. В то же время, вполне логично выглядит его желание узнать мнение главы Белого дома касательно событий, приведших в хаос страну, которую он ранее возглавлял.Какое-то странное отношение к выполнению соглашений проповедуют в редакции УНИАН, сетуя на отсутствие машины времени для выполнения условий февральского соглашения тогдашних властей и оппозиции. При этом ничего не говорится о том, что уже третий год Киевом игнорируются минские договорённости. Видимо, тоже из-за отсутствия машины времени?Рассказывается в статье и об еще одной «победе» украинской дипломатии.А именно об одобрение властями Нидерландов Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.То, что это соглашение абсолютно невыгодно украинскому бизнесу, писалось уже многократно, и мы не будем к этому в очередной раз возвращаться.Для того, чтобы понять, насколько велик «успех» киевских дипломатов, достаточно взглянуть на условия, которые были выдвинуты Нидерландами для их подписи на этом соглашении.А условия эти заключаются в том, что Украина не получит статуса кандидата на вступление в Евросоюз. И только в этом случае Амстердам даёт своё согласие на подписание торговой ассоциации с Киевом.Вот такой вот прорыв!Таким образом, в очередной раз ловим УНИАН на недобросовестной статье и присуждаем ему еще один балл к нашему рейтингу недоверия.