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karlos1911
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опубликовано редакцией на Переводике 01.03.17 20:23
скаут: karlos1911; переводчик karlos1911;
 
 

Война на Украине стала для Порошенко предметом торга

Порошенко продолжает гнуть свою линию. Ждать от него какой-либо дальновидности, разумеется уже не стоит. Да и понятно, что в разрешении конфликта он совершенно не заинтересован. Донбасс стал для Порошенко не только предметом политического торга, но и, верояно, способом экономического обогащения.


Петр Ликсеич ставит себя в глупое положение, когда пытается убедить общественность в своей однобокой правде. Чего только стоит телефонный разговор Порошенко и Штайнмайера. Лидер Незалежной и ему наплел, что за войну на Украине должна отвечать Россия. Но с какой стати, если сам Порошенко боязливо избегает  словосочетания гражданская война, называя конликт "антитеррористической операцией"?

Штайнмайер поди, только улыбнулся.  Еще, будучи главой немецкой дипломатии, он не только призывал своих европейских коллег наладить утраченные  контакты с РФ, но и принимал участие  в переговорах «Нормандского   формата».  Новоиспеченный глава ФРГ, как политик, способный рассуждать здраво, прекрасно понимает, что мы последние, кто заинтересован в войне на Юго-Востоке. 

В последние несколько лет мир стал сложным, лицемерным и жестоким. Очень сложно сохранить лицо.  Порошенко не только повторяет ошибки своего предшествнника, но и усугубляет их. Янукович, при всей неоднозначности своего поступка, все же до последнего не хотел применять силу против своих же граждан...

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