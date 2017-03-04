Лицемерие Европы, или кто финансировал ИГИЛ в Сирии

Сколько раз мы слышали эту фразу: «Это просто бизнес, ничего личного»? Но в наше время она обрела новый смысл. Ради сохранения прибыли дельцы готовы пойти на сделку с дьяволом и даже финансировать террористов, чем, собственно, и занималась франко-швейцарская компания LafargeHolcim Group в Сирии.

Как выяснилось, компания признала, что руководство одного из ее заводов на северо-востоке Сирии финансировало в 2012-2014 годах боевиков ИГИЛ, желая обеспечить безопасность сотрудников и возможность дальнейшего функционирования предприятия во время боевых действий в Сирии.

Руководство цементного завода Lafarge с весны 2013 по сентябрь 2014 года платило налоги боевикам, занявшим расположенные рядом города и дороги на подъезде к предприятию. При этом они знали, что часть вооруженных группировок причислена к террористическим группировкам и запрещена.

Дело, конечно, темное. Кто в итоге получал деньги, по сообщению газеты Monde, неизвестно. Внутреннее расследование в компании провели, признав, что «требуемые условия для обеспечения продолжения деятельности завода были неприемлемы». Даже пытались оправдаться, заявив, что руководство завода исходило из лучших побуждений. В любом случае, завод закрыли.

Интересная и поучительная история. Красочная иллюстрация к европейской борьбе с международным терроризмом: тогда и сейчас. Как же здорово было обвинять режим Асада в Дамаске в гражданской войне, а Россию якобы в нарушении прав человека в Сирии. И как неловко признавать, что французские и швейцарские бизнесмены, по сути, финансировали террористов, желая сохранить цементный завод от грабежа.

Платить налоги террористам? Не законному правительству, а террористам, желая откупиться и продолжить заниматься бизнесом в стране, где ежедневно гибнут люди от рук вооруженных бандитов и убийц. К слову, исламистам сотрудничество пришлось по душе. Еще до ИГ, говорят, компания платила «дань» членам сирийской ветви «Аль-Каиды». Ну, а после закрытия завода боевики ИГ предлагали компании вновь возобновить производство под их покровительством в обмен на процент от прибыли.

Что остановило руководство компании? Вероятность испортить себе деловую репутацию? Или же речь Франсуа Олланда в Совбезе ООН в 2014 году, заявившего о необходимости бороться не только с вербовщиками террористов, но и с самой системой финансирования террористов? Вероятно, последнее. Оказалось, что не только прибыль завода окажется под вопросом, но и будущее компании. Все просто. Бизнес, и ничего личного!

Евгений Радугин