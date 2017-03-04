Порошенко сдаёт позиции. Минск покоряется ЛДНР

Переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске в буквальном смысле резко «поменяли русло», а по-своему и полярность.

Представители ЛДНР в трёхсторонней контактной группе впервые за довольно большой период времени смогли усмирить украинских делегатов и поставить их на место. Традиционные истерики и последующие срывы переговоров на этот раз Киеву не помогли, и его дипломаты были вынуждены подчиниться и согласиться, наконец, на конструктивный диалог.

Как сообщают журналисты, в конце концов, украинская сторона попросила пощады и потребовала сделать паузу в переговорах. По всей видимости, понадобились более чётки инструкции из Киева, которые в столице всё никак не могут сформулировать.

Довольно-таки позитивная для республик ситуация наблюдается сейчас в столице Белоруссии. С 1 марта Минск постепенно подчиняется Донецкой и Луганской республикам (естественно в трёхстороннем формате). ЛДНР продолжает настаивать на своих условиях, и добиваются от оппонентов необходимого внимания.

Так что же случилось на полях бессмысленных (стараниями украинских делегатов и политиков) переговоров по урегулированию на юго-востоке Украины? И почему вечно скачущие истерики, называющие себя почти европейскими дипломатами, заткнулись и вдруг начали слушать и даже соглашаться, несмотря на патриотизм головного мозга? Объясняется всё очень просто. Киев окончательно выбили из седла парочка серьёзных и неоспоримых в данный момент факторов.

Во-первых, с 1 марта ЛДНР запустили процесс национализации украинских предприятий. Олигархи Украины, естественно, во главе с Порошенко заметались как зайцы на жнивье под свист охотников. Вся их стратегия ослиного упрямства и «ползучей» агрессии на Донбассе разбилась о банковский счёт. Порошенко возможно и ведёт войну с конкурентами с помощью вооружённых полубомжей блокировщиков во главе с клоуном Семенченко, стараясь раздеть и нагнуть не только Ахметова, но и других отечественных олигархов. Но, как показали последние события, шоколадных дел мастер явно не рассчитал силы и не мог предугадать подобный ход со стороны руководства республик.

Национализация предприятий и переход под внешнее управление ударили по нему, так же, как и по непосредственным хозяевам промышленных гигантов. В Киеве завязалась как минимум крысиная возня, в любой момент способная перерасти в полномасштабную войну. На гаранта сейчас давят со всех сторон, а он в столь решительный момент просто растерялся. Всё на что Порошенко хватило в последние два дня, это традиционный поток грязи в сторону России, жалкие вопли по поводу новых санкций и прочая пропагандистская чушь.

Гарант пропитой конституции болтает то же самое практически ежедневно, поэтому подобная истерика может впечатлить только покорное стадо. От него же требуют конкретных действий, а могут и угрожать расправой. Противников у него сейчас хватает, а трон балансирует на краю бездны. Да и с адекватной реакцией президент явно опоздал, проигнорировав ультиматум ЛДНР и тем самым инициировав процесс национализации предприятий Донбасса. Поэтому так называемые делегаты в Минске не получают конкретных инструкций и мечутся вслед за своим руководством.

Вторым фактором, бесспорно, является постепенная смена риторики европейских партнёров. О высшем уровне пока говорить ещё рано, лидеры Франции и Берлина упорно бодают стену и твердят русофобские мантры, ибо не могут оперативно свернуть свой украинский проект, не подставившись под удар. Звучат они, конечно, всё реже и постепенно затихают вдали.

ЛДНР пользуется ситуацией и усиливает давление. Миссия ОБСЕ с каждым днём становится всё более лояльной и податливой. Наблюдатели начинают открывать глаза и замечать преступления ВСУ. И в этом плане Минск тоже плавно разворачивается в сторону Донбасса. По словам политолога Дениса Денисова, минские переговоры вроде бы и не принесли каких-либо серьёзных результатов, но именно вчера случился серьёзный для республик перелом.

Представители ЛДНР смогли разрядить напряжение вокруг Донецкой фильтровальной станции, договорится об отводе техники ВСУ в Станице Луганской и выдвинуть требования, которые, как сообщают корреспонденты, и повергли в шок украинских делегатов. Кроме полной демилитаризации зоны ДФС и отводы тяжёлой артиллерии, Донецк и Луганск требуют допустить экспертные группы ЛДНР на украинские предприятия и важные объекты инфраструктуры региона в рамках программы помощи и защиты соотечественников. Которую, кстати, серьёзно поддержали и сотрудники ОБСЕ.

Донбасс требует, Европа поддерживает – Порошенко такая рокировка могла только присниться в кошмарном сне. И всё это происходит на фоне жестокой грызни олигархов из-за потери промышленности Донбасса и уже случившегося энергетического коллапса. Порошенко теряет землю под ногами и, соответственно последних союзников. Украина на грани взрыва, во многих плоскостях. Стоит ли удивляться тому, что Минск и трёхсторонний формат постепенно подчиняется Донбассу? Вполне закономерное следствие украинского краха.

ЛДНР стоило бы сейчас закрепить успех и продолжать давить на Украину изо всех сил. Киев готов рассыпаться, главное не упустить момент.

Юрий Макаренко