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опубликовано редакцией на Переводике 07.03.17 17:33
скаут: Андрей Яшник;
 
 

ТО, О ЧЁМ МЕЧТАЛ И. В. СТАЛИН И ХОТЕЛ ЗНАТЬ Ю.В. АНДРОПОВ

   До конца жизни И. В. Сталина беспокоило то, что нет теории социализма. Вот его слова, сказанные 1 марта 1953 г. Д.И. Чеснокову ", автору вышедшей в 1952 году книги под названием "Советское социалистическое государство": "...Вы должны в ближайшее время заняться вопросами дальнейшего развития теории. Мы можем что-то напутать в хозяйстве, но так или иначе мы выправим положение. Если мы напутаем в теории, то загубим все дело. Без теории нам смерть, смерть, смерть!".  

Юрия Андропова. http://worldcrisis.ru/crisis/2188600

«Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические, — признавал Андропов в июне 1983 года. — Поэтому порой вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным способом проб и ошибок».

Решённые в трёх работах:

 

  • «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ». Издательство LAP LAMBERT Academic Publishing  (2014-10-21) - ISBN-13: 978-3-659-60735-6

https://www.ljubljuknigi.ru ,

  • «ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛИЗМА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ, ЭКОНОМИКА)»  https://ridero.ru/books/problemy_federalizma_i_puti_ikh_resheniya/ ,

  • «ДОЛГОВРЕМЕННОЕ И БЕСКРИЗИСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (ТЕОРИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ)»

https://ridero.ru/books/dolgovremennoe_i_beskrizisnoe_razvitie_ekonomiki_rossii/

  проблемы позволяют утверждать, что впервые предложено абстрактное представление экономики как объекта исследования – атрибут любой научной теории. Это позволило разрешить кризис в экономической теории (сейчас свыше 50 – ти конкурирующих экономических «теорий»)  и создать  теорию экономики капитализма и социализма, о необходимости которых всегда говорил И. В. Сталин.  Понять (Ю. В. Андропов) где мы были, где мы есть сейчас и где будем, в зависимости от того к какой цели будем стремиться, и на какой экономической платформе будем строить экономику.

 

 По-новому в отличие от К. Маркса решены проблемы федерализма (союзов, конфедераций и прочих объединений).  Даны оценки будущего (40 – 60 лет) капиталистических и социалистических федераций. Предложена одна идеология, одна религия и  показано, что экономики государств мира в принципе располагаются на одной из двух  экономических платформах, из которых одна имеет будущее, а у другой оно призрачно. Раскрыты «тайны» китайской экономической кухни и показано, что ей присущ «синдром китайской экономики».

 

 Разработана методология подготовки различных стратегий и программ развития для организаций любого уровня – от фирмы до государства, а предложенная триада позволяет оценить их выполнимость. Представлено математическое выражение долговременного и бескризисного развития экономики. Оценено прошлое (с 1990 г. ) настоящее и будущее (до 2030 г.) наших ближайших соседей Казахстана, Белоруссии и Украины.

 

 С уважением,  Андрей Яшник

 

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