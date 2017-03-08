Лёд тронулся. Европа требует отдать Порошенко под трибунал

Хрупкий и истаявший до основания лёд под ногами украинского президента готов проломиться в любую минуту, и последний (скорее всего смертельный) удар по Порошенко могут нанести его же вчерашние союзники.

Европа сейчас всячески пытается избавиться от последствий прогоревшего почти до основания проекта, а заодно и отмыться от слишком коричневого патриотизма. Стоит ли говорить, на чьи плечи Брюссель пытается взвалить Украину с ворохом практически неразрешимых проблем. Но так просто «сбросить балласт» не удастся и рано или поздно именно Гааге придётся разбираться с преступлениями украинских марионеток. ЕС будет юлить до последнего, ибо Порошенко и компания могут многих европейских лицемеров утащить за собой в пропасть. Тем временем простые граждане стран Евросоюза всё настойчивее требуют у представителей высшей власти вмешаться в украинский геноцид и наказать истинных преступников. Как бы ни старалась официальная пропаганда, большая часть европейцев поддерживает Донбасс и его независимые республики. И они это прекрасно продемонстрировали накануне, во время масштабной акции, проведённой практически во всех странах ЕС в поддержку Донбасса.

Основная масса демонстрантов и активистов призывали своих политиков наказать Порошенко и вмешаться в конфликт на Украине. Так в Гааге, например, участники пикета осудили лидеров ЕС за поддержку кровавого режима и украинской коричневой чумы. В Брюсселе несколько десятков активистов под флагами России и ДНР требовали практически того же. А вот итальянцы пошли дальше и подняли вопрос о международном трибунале для главных украинских преступников с Порошенко во главе, на законодательный уровень. Европа впервые всерьёз заговорила о каких-либо санкциях против киевского режима и официально потребовала от своего правительства соответствующей реакции.

Организационный комитет итальянской акции в поддержку Донбасса подготовил петицию с требованием к правительству признать так называемый Майдан вооружённым переворотом, а все последующие события геноцидом украинского народа. Авторы обращения призывают отдать Петра Порошенко и его главных сообщников под трибунал за массовые убийства на Украине, формирование и финансирование террористических группировок «Азов», «Айдар», «Торнадо» и других, так называемых националистических батальонов. К ответу стоит призвать не только представителей украинской власти, но и местных журналистов за разжигание расовой ненависти и фактическую организацию революции. Подготовку к трибуналу необходимо начать незамедлительно.

Документ передали в канцелярию президента Итальянской Республики Серджо Матареллы. Схожие петиции также будут представлены на рассмотрение ООН, ОБСЕ и других правозащитных организаций. Европейцы, а в частности итальянцы впервые выступили единым фронтом против зарубежных кровавых махинаций Брюсселя (по другому украинский проект и не назовёшь) и, судя по напору и далеко идущим планам, готовы идти до конца.

Порошенко стоило бы продумать вариант своего побега, который он аккуратно готовит с начала 2017 года. Олигарх явно рассчитывает на беспрекословную поддержку и прикрытие со стороны своих главных работодателей. Но в итоге может оказаться взаперти в украинской клетке наедине с разъярённой толпой. Все его хозяева постепенно уходят на покой, и после выборов в Германии и Франции он может потерять свой «запасной аэродром». Высокопоставленных европейских пенсионеров будет очень сложно шантажировать компрометирующей информацией, тем более, если потенциальные победители сами будут не против ею воспользоваться.

ЕС имеет очень хороший шанс «встать на путь истинный» и его граждане начинают толкать организацию в правильном направлении. Естественно не всё так просто на «Елисейских полях», а бюрократию Брюсселя вместе с властью доллара не так-то просто сломать. Но Европа хотя бы пытается поднять голову и бороться и одним из этапов этого противостояния, как это ни странно, может оказаться суд над Порошенко и его компанией. Слово за итальянским президентом, которого легко поддержит как минимум десяток коллег, решивших сегодня заблокировать процесс либерализации безвизового режима с Украиной.

Юрий Макаренко