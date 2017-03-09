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опубликовано редакцией на Переводике 09.03.17 14:09
скаут: broshtein;
 
 

Итог

https://youtu.be/8KRECIHHtr8
Главный итог правления Путина, это сохранение волков - капиталистов эксплуататоров и овец - остального народа для сытной жизни волков! Потеря Украины, которая отдана Путиным США и НАТО через их детище нацистов Украины! Из-за отсутствия необходимых производств в России процветает безработица, нищета и бедность! В медицине, образовании и в других сферах человеческой жизни вымогательство и грабёж, постоянный рост цен и прочие прелести капитализма, начиная от наркомании, ядовитых продуктов питания до роста коррупции и других преступлений! Даже самые крупные жулики советской власти, которых иногда ловили и расстреливали коммунисты не имели таких богатств, которых имеет правящая элита! И это главная беда и неустроенность народа России!

Грабёж народа капиталистическим государством России, разными коррупционерами, жуликами отражается и на отношения Путина и его власти к нацистам Украины - марионеткам США и НАТО. Ворон ворону глаз не выклюет!
Вы верите, что Путин серьёзно не знает в лицо своих главных жуликов? Не лохматите бабушку! Легко проверить любого, ворует он или коррупционер! Разница между честным заработком и наличием личного имущества семьи проверяющего, образа его раскошенной жизни и есть незаконно приобретённые блага! Не трудно определить куда и на что тратились деньги с благотворительных фондов!
Господа Удавы, а зачем вам столько денег, богатств и роскоши, когда весь народ собирает деньги на операции детям, учителя, врачи, пенсионеры имеют нищенскую зарплату и пенсию в богатой природными ресурсами стране в отличии от западных капиталистических стран? В могилу всё равно всё не утяните, да и для ваших детей всё это пользы не принесёт! Отдайте всё детям России! Сталина на вас иродов нет! В роскоши, эгоизме и жадности погрязли, порочные вы людишки!

Путин и его руководство Россией, что серьёзно не понимают желание США, НАТО и Евросоюза натравить Украину на Россию? Они серьёзно не понимают, что надо строить производственные мощности, чтобы иметь благополучие народа и сильные вооружённые силы? Ведь наверно уже и детям ясно для чего США привели к власти нацистов Украины через переворот в Киеве! США нужна война в Евразии, для этого они и создали нацистов Украины, ИГИЛ и других террористов, чтобы угробить не только Россию, но и других в своём стремлении к мировому господству без ядерного конфликта! Капиталистам нравиться зарабатывать на убийстве и войне имея такое коварное оружие, как нацизм, фашизм, сионизм, геноцид терроризм! США не только хотят в очередной раз хорошо заработать на войне и победить своих конкурентов в борьбе за выживание, но и максимально сократить численность населения и захватить все природные богатства Земли!?

Всё, что творится сейчас в Украине, это результат перемирия с нацистами Украины в 2014 года! И это будет продолжаться и усиливаться против России, так как подрастает новое поколение воспитанное на ненависти к России! Капиталистическая прибыль выше жизни детей, женщин и стариков Донбасса.


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