КОММЕНТАРИЙ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОКЛАДА КОМИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ ПАЛАТЫ ОБЩИН «ОТНОШЕНИЯ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА С РОССИЕЙ»

Мы приветствуем интерес Комитета к вызывающему сожаление состоянию российско-британских отношений. Посольство внесло свой вклад в работу над указанным докладом в форме письменного представления. В целом, мы ценим предпринятое Комитетом расследование как честную попытку лучше понять источники нынешней ситуации и выработать связный подход к управлению нашими двусторонними отношениями в конструктивном ключе. Мы особо ценим личный вклад председателя Комитета Криспина Бланта.

Хотя мы должны признать, что это расследование неизбежно было ограничено рамками западного подхода к современным международным отношениям, включая отношения Запад-Россия. Именно с этим связано наличие в докладе всех безосновательных утверждений, направленных против России, хотя в ряде случаев отмечается, что они не подкреплены никакими доказательствами. Эти ограничители отражают инерцию политики «холодной войны». Мы все же надеемся на то, что последние события на Западе, включая исход июньского еврореферендума в Великобритании, являются признаками формирования потенциала для решительного разрыва Запада с прошлым в ответ на требования, которые выдвигает назревшая трансформация общества в западных странах.

На собственном опыте, а Россия вступила на путь радикальных преобразований 30 лет назад, мы знаем, насколько болезненным, но в то же время неизбежным может быть этот процесс. Надеемся, что наши партнеры не поддадутся искушению иллюзией единства, основанного на общей угрозе, на этот раз предполагаемой «российской угрозе», в качестве способа противостоять переменам. Именно на этот счет мы относим наши разногласия по поводу урегулирования кризисов на Украине и в Сирии. Что касается Украины, то есть четкая формула и дорожная карта урегулирования, предусмотренные Минском-2. Эти соглашения отвечают всем требованиям политического решения вопроса в отличие от военного решения. Это значит, прежде всего, что Киев должен сотрудничать с ДНР/ЛНР в осуществлении политических пунктов этих соглашений. Что, в свою очередь, не совместимо с проводимой украинскими властями «антитеррористической операцией». Любая попытка действовать за рамками Минска-2 приведет к возобновлению полномасштабной вооруженной конфронтации, что не отвечает ничьим интересам, и в наименьшей мере интересам самого украинского народа и его чаяниям радикальной трансформации своей страны на основе европейских ценностей, включая защиту прав меньшинств. Эти решения могут быть приняты только правительством Украины. А Запад, включая Великобританию, должен четко это дать понять в своих контактах с Киевом.

Сожалеем, что Комитет не изучил цели и анализ, лежащие в основе Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, которое в отличие от того, что нам в свое время говорили представители ЕС, идет значительно дальше рутинного документа, поскольку к нему приложено Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, справедливо квалифицированное как «беспрецедентное по своей широте и глубине». Это имело огромное значение. Фактически со стороны ЕС было нечестным вести все это дело на исключительно двусторонней основе. С точки зрения последствий для торгово-экономических отношений между Украиной и Россией оно мало чем отличалось от членства Украины в ЕС. Однако никто не предлагал Украине формального членства в Евросоюзе, отчасти, как нам кажется, потому, что хотелось избежать проведения трехсторонних переговоров с Россией, как это делалось в ходе предыдущих случаев расширения ЕС. Если придать гласности эти расчеты и анализ, то это весьма помогло бы нормализации отношений России с ЕС.

Авантюра ЕС с Соглашением об ассоциации послужила спусковым крючком в развязывании полномасштабного кризиса на Украине. Его кульминацией стал государственный переворот 22 февраля 2014 года, который разрушил конституционный порядок и уничтожил прежнюю консенсусную политику в стране. В этих условиях и перед лицом перспективы жить при националистическом режиме, граждане Украины, прежде всего меньшинства, включая население Крыма, вынуждены были позаботиться о себе сами. В Крыму население сделало выбор в пользу самоопределения и присоединения к Российской Федерации, на юго-востоке – в пользу автономии в целях защиты своего языка и других прав человека.

В Сирии Россия была вынуждена вмешаться после трех лет катастрофических попыток западных партнеров и их региональных союзников управлять кризисом в этой стране. Политика смены режима привела к установлению над большей частью сирийской территории контроля террористических организаций и масштабному гуманитарному кризису. Наше военное вмешательство помогло спасти Сирию от развала, а регион – от катастрофы, которая могла бы привести к появлению на Ближнем Востоке террористического государства, что создавало бы угрозу внешнему миру и прежде всего Европе. В настоящее время предпринимаются ведомые Россией, Турцией и Ираном усилия по поиску регионального решения этого кризиса. Для обеспечения их успеха нам нужна помощь всех остальных игроков, включая Великобританию, которые входят в состав Международной группы поддержки Сирии. Мы считаем, что создание единого фронта борьбы с терроризмом в регионе послужило бы солидным основанием для сотрудничества всех международных и региональных игроков по Сирии.

Мы находим термин «ревизионистская» абсолютно вводящим в заблуждение. Россия никогда не ставила под сомнение основы послевоенного международного порядка, основанного на центральной роли ООН и ее Уставе. Россия никогда не стремилась подорвать такой порядок. С этим не надо путать политику «холодной войны», которая была своего рода искривлением времени и пространства в международных отношениях, равно как и так называемый "однополярный момент", который был продлением такого искривления и также был обречен. К сожалению, никогда не существовало формального урегулирования после окончания «холодной войны», включая распад Советского Союза. Именно стремление правительств западных стран пристроить свое наследие времен «холодной войны», включая НАТО с ее разделительными линиями, в 21-й век обрекает на поражение любые усилия по созданию внятной общерегиональной системы коллективной безопасности в Евро-Атлантике.

Термин «оппортунистический» бессмысленен в сфере политики, поскольку она следует за эволюционирующей реальностью «на местности». Россия всегда готова к сотрудничеству с любым государством или группой государств на взаимно согласованных условиях. Мы никогда никому не навязываем свои условия и приветствуем призыв Комитета к восстановлению подлинного политического диалога между Россией и Великобританией по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая угрозу терроризма. Мы не будем отвечать на некоторые неприемлемые формулировки доклада, которым не должно быть места между двумя государствами, поддерживающими между собой дипломатические отношения.

Мы выступаем против любых односторонних санкций, которые зачастую являются убогой подменой эффективной политики или войны. Если война невозможна, то это следует признать и тогда стороны должны стремиться к поиску компромисса. Достаточно очевидно то, что такая страна, как Россия, не может быть изолирована Западом, тем более в условиях многополярного мира. Мы не поднимаем вопрос о существующих санкциях против нас. Мы их учли в своем экономическом развитии, и это не наша проблема.

В докладе говорится, что «Великобритания сталкивается с перспективой того, что окажется в положении изолированного игрока, поддерживающего в отношении России политику, которая терпит провал». Мы можем только согласиться с таким выводом. Именно поэтому мы не понимаем, чего стремится достичь Британское правительство своими претензиями на лидерство в рядах Запада в деле оказания давления на Россию, в том числе посредством резкой риторики. Надо ли нам напоминать нашим партнерам, что именно неуместный энтузиазм тогдашнего Британского правительства по части конфронтации с Россией привел к Крымской войне, которая разрушила европейский порядок, установившийся после поражения наполеоновской Франции, и запустила отсчет времени к трагедии Первой мировой войны, важнейшими элементами подготовки которой были Франко-Прусская война и объединение Германии не в качестве федерации (каковой она является сейчас, после двух мировых войн), а Прусской империи.

Поскольку в докладе упомянуто «дело А.Литвиненко» мы хотели бы сослаться на наши предыдущие заявления по поводу так называемого «публичного расследования» его смерти в Великобритании, проводившегося в режиме секретности. На наш взгляд, недавнее досье с «компроматом» против президента Д.Трампа, подготовленное бывшим сотрудником британской внешней разведки МИ-6 Кристофером Стилом, который, судя по сообщениям, работал с Александром Литвиненко, проливает свет на характер тех услуг, которые он оказывал обеим британским спецслужбам, а именно предоставлял имена и передавал разного рода слухи, что было полезно с точки зрения придания видимости достоверности такого рода фальшивкам, составленным для использования против зарубежных политиков, в том числе России и США.

Вызывает сожаление попытка авторов доклада посеять раздор между Россией и Китаем, предлагая Москве выбирать между Западом и Китаем. Никто не готов к такому выбору, включая наших западных партнеров. Мы считаем, что давно прошли времена «больших альянсов» – им на смену в условиях многополярного мира пришли гибкие альянсы по интересам и сетевая дипломатия.

Именно на этой основе могло бы быть восстановлено здоровье наших двусторонних отношений с Великобританией. Мы оставляем Форин Офису комментировать критику доклада в свой адрес. Хотя хотели бы заметить, что, если бы Россию воспринимали серьезно с самого начала периода после окончания «холодной войны», то все мы могли бы избежать огромного числа проблем и недоразумений, которые характеризовали состояние отношений между Западом и Россией на протяжении последних 25 лет.

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