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опубликовано редакцией на Переводике 13.03.17 09:40 скаут: civilizaciokapcsolat

Ссылка на оригинал На дне Успел прочитать на некоторых страничках после известного случая с ударом головой Резниченко в лицо пожилому генералу, что



…какого рожна делал пожилой генерал на заседании общественного совета при МО? ведь тогда грех жаловаться, что отгрёб от кумира майдаунов, поскольку отгрёб заслуженно…



…обмен ударами по лицам генерала и кумира майдаунов на самом деле – борьба за финансирование Минобороны…



В обоих случаях – все эти "обстоятельства", доступные для осмысления лишь проницательным людям – не главное. Главное – символизм: окончательное сокрушение остатков некоего табу – никогда я не читал столько восторга в комментах после рукоприкладства к старикам, а если они в представлении Свидетелей Майдана несут и чуждые ценности – по отношению к врагам можно всё, невзирая на возраст. Потому и говорю, что “обстоятельства” не имеют значения.



И легитимизация новых реалий в виде отсутствия табу – на достаточном для майданутых уровне. Юрий Бирюков: “Дмитро Різниченко представился ветераном войны - и тут фиг возразишь. Аргумент, который теперь уже не оспорить - он ветеран ВОЙНЫ за независимость Украины.” И далее: “Нужно уважать старость "по умолчанию"? Вот не поймали бы Чикатило - ему бы сейчас было бы за 80 лет. И надо было бы уважать ветерана-старика "по умолчанию"?”



Т е комменты отражают идеологические тренды. Ниже парочка характерных – как раз к записи Бирюкова







Ну, если вдруг кто пропустил по непонятным причинам известие о героизме героя, напомню: активист и вроде как ветеран АТО Дмитро Резниченко в киевском Доме офицеров наехал на "Организацию ветеранов" и ее руководителя за давнее шествие "с колорадскими лентами". Потом ударил своей башкой главу общественного совета при МО Виктора Палия, пожилого генерала. Самое главное и удивительно-невероятное - реакция: на страничку героя куча восторженной поступком публики сбежалась, которая удар по пожилому человеку посчитала смелым поступком, и одновременно эта же публика рычала на тех комментаторов, которые напоминали, что герой тут же отгрёб от человека помоложе и покрепче... Не думал, что когда-нибудь буду свидетелем такого явления, но – вот малая часть восторженных комментов со странички Дмитрия:



Це ж треба як фейкові ветерани сполошились, коли справжній ветеран прийшов!



Респект, друже!



Тобі респект і повага! Саме так треба поступати з цими вилупками комуняцькими!



Є ще справжні патріоти України.



Дмитро, не сумніватись у власній правоті! Вона абсолютна! Недобиту комуняцьку кодлу і їх паразитарних вилупків - в утиль!



Лише в морду! Вони інакше не розуміють. Люди з вами!



В неділю можеш піти в церкву МП там багато буде людей похилого віку. Герой ху.в



Дмитре, молодець! ... Якби цю погань били щоразу, як вона вилазить, то і війни не було би ніякої. Тому ще раз - дякую!

ви смілива та мужня людина



та Ви -молодець, козаче!!!! Я ґратулюю!



А Ви мужній хлопець, Дмитро. Так сміливо вдарити кволого пенсіонера головою, зразу видно, що у Вас геройський характер

дякую.



це едина позитивна новина за останні тижні



Ви сьогоднішній герой в кублі колорадів? Мої вітання юначе! Я б ще харкнула тому совковому дєдушке.



Колорадская гнида на бюджетньіх деньгах- враг, а враг пола и возраста не имеет.



Мало вліпив в оту комуняцько-диверсантську мордяку! Всі т.з. "вєтєрани савєцькі" то є УКРАЇНОЖЕРИ і запроданці, то п'ята колона, колаборанти, мерзотні виродки!



Тепер треба всіх колорадів по одному вислідкувати і без свідків із незареєстрованого пошмаляти.



Дмитро молодец , тільки така молодь наведе лад в державі і викине кгб з нашої країни.



дивилась відео. ...ударив погано, але руку то не підняв на старшу людину і ногою не копнув, наче і не бив, так трохи зацепив поклонившись старшому і випадково йому носа підправив, задовгий ніс був, а може там за одно ще трохи язика йому вкоротив



Короче, всё ясно с идеалами Майдана в головах его сторонников? Это малая толика комментов на странице Резниченко.



Можно было бы и закончить изучение дна этих идеалов, но вот сразу после описанного случая благодаря рекламе в ленте увидел, как продвинутые посетители соцсетей стебутся с тупой зомбированной ваты. А заодно узнал, что не только избиение пожилого человека может стать предметом массового стёба – кроме стариков, можно позубоскалить и в сторону детей, почему бы нет …



И теперь уже российский сайт Znak com сообщил, что в Екатеринбург в один из детсадов (элитный, пишут) приехали педагоги из ДНР для обмена опытом. Руководство детсада и методисты потом сделали совместное фото, на котором одна из гостей держала маленький флажок ДНР – где-то размером с десять на двадцать сантиметров. Всё, весь сюжет, ничего иного сайт не сообщил.

Но зато сайт дал громкий заголовок: “В Екатеринбурге в элитном детском саду установили флаг Донецкой республики” (этот, значит, 10 на 20 см). И на страничке в ФБ дал материалу зловеще-язвительный анонс:



— Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

— Моторолой!



И понеслись коменты рукопожатных россиян и украинских свидомых: в Раше уже с детства зомбируют готовят сызмальства пушечное мясо бухахаха…



Как комменты сочетаются с сутью материала – ума не приложу, ибо они целиком плод фантазии:



"надеюсь все илитные воспитанники как возможно быстро последуют за моторылом)"



"— Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? — Моторолой! - А почему? - Люблю в лифте кататься!)))))"



"Надо понимать, обменяться опытом убийц, насильников, пьяниц и наркоманов. Светлое будущее у детей. А родители давали согласие на посещение садика такими воспитателями"



"Элитный детский сад душевнобольных"



"Свежие ихтамнеты растут!"



"Животные"



"Смеяться тут не над чем. Если дети хотят быть Моторолами... недалеко до того, что они захотят стать Чикатилами"



"- Ты кем хочешь стать?

- Мотороллой-200"



"ничего страшного, пускай себе лифт выберет, а мы уже постараемся что бы он стал как моторола"



"Лифтёром, мвухаха!



"главное чтобы в садике лифт был"



"тупые кацапы. но их тупизна преступна..."



"Мальчик, ты так и так станешь моторолой... загадай еще что-то..."



"uzhas! gotoviat banditov"



Короче, в таком стиле почти все комменты, часть – фанаты Майдана из России. Свидомые массово подсобили, - мол, "деградация полная у ватанов…” А на самом деле получилось следующее: факту приезда педагогов из ДНР издание придало какую-то сатанинскую окраску, малюсенький флажок на совместном фото общими усилиями с комментаторами интерпретировало как вербовку детей, и зловещим анонсом материала возбудило у рукопожатной публики такие фантазии, которые никак не просматривались из самого материала. А фантазии понеслись в направлении “в России из детей делают моторыл на убой в Донбассе”, и вот как рукопожатная публика представила убитых в будущем в лифтах детей – давай гоготать и возмущаться одновременно. Могли бы ещё помечтать – эх, героя резниченко бы в этот ватный садик, да так, чтобы взрослых рядом не было… - вообще усрались бы от смеха.



Кстати, поздравляю российских френдов – у вас качество кастрюль не хуже, чем у нас, а то всё фукали – ох у вас там такая засада, что лишь одних небратьев видно.



P.S. Кстати, а раньше Резниченко был неплохим хрустобулочником – вот он в качестве специального корреспондента “Однако” неплохо порыдал в Екатеринбурге на месте Ипатьевского дома, представив, как расстреляли царскую семью:

Теперь, очевидно, на дне постмайданной реальности не менее прибыльно можно порыться. статью прочитали: 51 человек Комментарии ﻿

Успел прочитать на некоторых страничках после известного случая с ударом головой Резниченко в лицо пожилому генералу, что…какого рожна делал пожилой генерал на заседании общественного совета при МО? ведь тогда грех жаловаться, что отгрёб от кумира майдаунов, поскольку отгрёб заслуженно……обмен ударами по лицам генерала и кумира майдаунов на самом деле – борьба за финансирование Минобороны…В обоих случаях – все эти "обстоятельства", доступные для осмысления лишь проницательным людям – не главное. Главное – символизм: окончательное сокрушение остатков некоего табу – никогда я не читал столько восторга в комментах после рукоприкладства к старикам, а если они в представлении Свидетелей Майдана несут и чуждые ценности – по отношению к врагам можно всё, невзирая на возраст. Потому и говорю, что “обстоятельства” не имеют значения.И легитимизация новых реалий в виде отсутствия табу – на достаточном для майданутых уровне. Юрий Бирюков: “Дмитро Різниченко представился ветераном войны - и тут фиг возразишь. Аргумент, который теперь уже не оспорить - он ветеран ВОЙНЫ за независимость Украины.” И далее: “Нужно уважать старость "по умолчанию"? Вот не поймали бы Чикатило - ему бы сейчас было бы за 80 лет. И надо было бы уважать ветерана-старика "по умолчанию"?”Т е комменты отражают идеологические тренды. Ниже парочка характерных – как раз к записи БирюковаНу, если вдруг кто пропустил по непонятным причинам известие о героизме героя, напомню: активист и вроде как ветеран АТО Дмитро Резниченко в киевском Доме офицеров наехал на "Организацию ветеранов" и ее руководителя за давнее шествие "с колорадскими лентами". Потом ударил своей башкой главу общественного совета при МО Виктора Палия, пожилого генерала. Самое главное и удивительно-невероятное - реакция: на страничку героя куча восторженной поступком публики сбежалась, которая удар по пожилому человеку посчитала смелым поступком, и одновременно эта же публика рычала на тех комментаторов, которые напоминали, что герой тут же отгрёб от человека помоложе и покрепче... Не думал, что когда-нибудь буду свидетелем такого явления, но – вот малая часть восторженных комментов со странички Дмитрия:Лише в морду! Вони інакше не розуміють. Люди з вами!Короче, всё ясно с идеалами Майдана в головах его сторонников? Это малая толика комментов на странице Резниченко.Можно было бы и закончить изучение дна этих идеалов, но вот сразу после описанного случая благодаря рекламе в ленте увидел, как продвинутые посетители соцсетей стебутся с тупой зомбированной ваты. А заодно узнал, что не только избиение пожилого человека может стать предметом массового стёба – кроме стариков, можно позубоскалить и в сторону детей, почему бы нет …И теперь уже российский сайт Znak com сообщил, что в Екатеринбург в один из детсадов (элитный, пишут) приехали педагоги из ДНР для обмена опытом. Руководство детсада и методисты потом сделали совместное фото, на котором одна из гостей держала маленький флажок ДНР – где-то размером с десять на двадцать сантиметров. Всё, весь сюжет, ничего иного сайт не сообщил.Но зато сайт дал громкий заголовок: “В Екатеринбурге в элитном детском саду установили флаг Донецкой республики” (этот, значит, 10 на 20 см). И на страничке в ФБ дал материалу зловеще-язвительный анонс:И понеслись коменты рукопожатных россиян и украинских свидомых: в Раше уже с детства зомбируют готовят сызмальства пушечное мясо бухахаха…Как комменты сочетаются с сутью материала – ума не приложу, ибо они целиком плод фантазии:Короче, в таком стиле почти все комменты, часть – фанаты Майдана из России. Свидомые массово подсобили, - мол, "деградация полная у ватанов…” А на самом деле получилось следующее: факту приезда педагогов из ДНР издание придало какую-то сатанинскую окраску, малюсенький флажок на совместном фото общими усилиями с комментаторами интерпретировало как вербовку детей, и зловещим анонсом материала возбудило у рукопожатной публики такие фантазии, которые никак не просматривались из самого материала. А фантазии понеслись в направлении “в России из детей делают моторыл на убой в Донбассе”, и вот как рукопожатная публика представила убитых в будущем в лифтах детей – давай гоготать и возмущаться одновременно. Могли бы ещё помечтать – эх, героя резниченко бы в этот ватный садик, да так, чтобы взрослых рядом не было… - вообще усрались бы от смеха.Кстати, поздравляю российских френдов – у вас качество кастрюль не хуже, чем у нас, а то всё фукали – ох у вас там такая засада, что лишь одних небратьев видно.P.S. Кстати, а раньше Резниченко был неплохим хрустобулочником – вот он в качестве специального корреспондента “Однако” неплохо порыдал в Екатеринбурге на месте Ипатьевского дома, представив, как расстреляли царскую семью: http://www.odnako.org/blogs/ekaterinburg-t eper-eto-i-moya-tragediya/ Теперь, очевидно, на дне постмайданной реальности не менее прибыльно можно порыться.