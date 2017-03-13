Президент РФ заинтересовал CNN

Не преувеличу, если скажу, что президент РФ является одним из самых обсуждаемых политиков в мире. Сам президент РФ относится к своей популярности достаточно спокойно, поскольку для российского лидера куда важнее результат работы, нежели мнение о его персоне.













Рейтинг Путина растет и потому, что российский лидер открыт для диалога, с соотечественниками, представители зарубежной и российской прессы. Такую возможность Владимир Путин представляет ежегодно, в виде Большой пресс-конференции и Прямой линии, где участвуют все мировые СМИ.









Ничего подобного ни один из мировых лидеров не проводил, и вряд ли последует примеру президента РФ. Это может означать только одно: политическим оппонентам Путина, есть, что скрывать. Таким образом, им точно не заслужить одобрения в глазах своего народа.





Не удивительно, что президент РФ пользуется уважением, как у россиян, так и среди иностранных граждан. Сегодня жители многих государств не скрывают, что хотели бы видеть российского лидера своим президентом.





Фильм про Путина, автором которого является Фарид Закария, вряд ли передаст мнение простых людей. Перед журналистом стоят совершенно иные цели. Зная политику США в отношении России, ждать объективной картины, безусловно, не стоит.

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