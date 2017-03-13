навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
13.03.17   Редакция

Президент РФ заинтересовал CNN

(0)
 
13.03.17  

Комментарий посольства России в Великобритании относительно доклада комитета по международным делам Палаты общин «Отношения Соединенного Королевства с Россией»

(0)
 
12.03.17   Редакция

Битва за Манбидж показывает, что сирийская гражданская война почти закончилась - и Башар Асад, похоже, победил

(0)
 
11.03.17   Редакция

Как польский премьер-министр воевала с ЕС и проиграла

(0)

последние за вчера, 12.03.17  
 
18:00   Редакция

Битва за Манбидж показывает, что сирийская гражданская война почти закончилась - и Башар Асад, похоже, победил

(0)
 
00:37   Редакция

Мусульман призывают жениться на христианках, чтобы «укрепить» ислам в Испании

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
13.03.17 17:39    
CaptainHook Весёлые картинки (255)
13.03.17 09:17    
Олька Просто стихи (728)
13.03.17 02:54    
Norrianno Кто хочет жить вечно? Учёный считает, что старение будет исцелено (8)
09.03.17 00:50    
3674721 Добрые люди (1)
09.03.17 00:34    
Олька Серьёзные люди (4)
08.03.17 14:30    
3674721 Царица Эвелина и другие люди (1)
07.03.17 15:31    
Mavr Суслики и Дятлы (55)
02.03.17 03:21    
Norrianno Россияне недовольны своей страной (103)
 
опубликовано редакцией на Переводике 13.03.17 20:45
скаут: karlos1911;
 
 

Президент РФ заинтересовал CNN

Не преувеличу, если скажу, что президент РФ  является одним из самых обсуждаемых политиков в мире. Сам президент РФ относится к своей популярности достаточно спокойно, поскольку для российского лидера куда важнее результат работы, нежели мнение о его персоне.



Рейтинг Путина растет и потому, что российский лидер открыт для диалога, с соотечественниками, представители зарубежной и российской прессы. Такую возможность Владимир Путин представляет ежегодно, в виде Большой пресс-конференции и Прямой линии, где участвуют все мировые СМИ.


 Ничего подобного ни один из мировых лидеров не проводил, и вряд ли последует примеру президента РФ. Это может означать только одно: политическим оппонентам Путина, есть, что скрывать.  Таким образом, им точно не заслужить одобрения в глазах своего народа. 

 
Не удивительно, что президент РФ  пользуется уважением,  как  у россиян, так и среди иностранных граждан.  Сегодня жители многих  государств не скрывают, что хотели бы видеть российского лидера своим президентом.

Фильм про Путина, автором которого является Фарид Закария, вряд ли передаст мнение простых людей. Перед журналистом стоят совершенно иные цели. Зная политику США в отношении России, ждать объективной картины, безусловно, не стоит.

статью прочитали: 15 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 