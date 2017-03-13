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Евгений Полулях
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опубликовано редакцией на Переводике 13.03.17 20:59
скаут: Jack clubs;
 
 

Пари на ГКЧП.

  Основная тема пари описана в следующей статье. ссылка   Если кратко, то на 1 мая 2017 года назначена цветная (фиолетовая) революция в США, устранение Трампа от власти и возвращение на авансцену креатур Обамы-Клинтон,  ныне тихо действующих в рамках теневого правительства и ЦРУ и саботирующих инициативы Трампа.   Несмотря на всю кажущуюся обоснованность такого сценария, в нем не хватает главного: а зачем это собственникам США?  От того, что придет Клинтон, эпоха однополярного мира не вернется, Путин и китайские товарищи сговорчивее не станут. Т.е. все равно нужно проводить непопулярную и достаточно рискованную политику реформ, которую и проводит Трамп. Так зачем терять драгоценное время и ресурсы, которыми воспользуются коварные русские и китайцы? Не для того Трампа приводили к власти, чтобы так бездарно его слить.  Но это логика для думающих людей.  Для большинства,  есть более простой и доходчивый аргумент. Ну не получится из Клинтон Че Гевары, Тимошенко или даже обезображенный врагами Ющенко. А вот ГКЧП – самое оно. И если требуется облегчить Трампу работу (или он сам об этом методе догадался), то нет ничего лучше, чем публичный позор импотентов-революционеров.  Так что если и будет устроена демократами революция в США, то только в формате ГКЧП. Принимаем ставки. Срок ставок – месяц, пари – до конца года   1. Будет пшик наподобие ГКЧП в России (или вообще ничего не будет).   2. Будет реальная фиолетовая революция с митингами и протестами, которая сможет встряхнуть всю Америку (т.е. допускается даже вариант поражения фиолетовой революции,  но после серьезной продолжительной борьбы).

статью прочитали: 54 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
Евгений, 13.03.2017 21:03:22
Опубликовал здесь, так как тема, мне кажется интересная, а блог пари давно не обновлял, но надеюсь возобновить активность.

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