Пари на ГКЧП.

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Если кратко, то на 1 мая 2017 года назначена цветная (фиолетовая) революция в США, устранение Трампа от власти и возвращение на авансцену креатур Обамы-Клинтон, ныне тихо действующих в рамках теневого правительства и ЦРУ и саботирующих инициативы Трампа.

Несмотря на всю кажущуюся обоснованность такого сценария, в нем не хватает главного: а зачем это собственникам США? От того, что придет Клинтон, эпоха однополярного мира не вернется, Путин и китайские товарищи сговорчивее не станут. Т.е. все равно нужно проводить непопулярную и достаточно рискованную политику реформ, которую и проводит Трамп. Так зачем терять драгоценное время и ресурсы, которыми воспользуются коварные русские и китайцы? Не для того Трампа приводили к власти, чтобы так бездарно его слить.

Но это логика для думающих людей.

Для большинства, есть более простой и доходчивый аргумент. Ну не получится из Клинтон Че Гевары, Тимошенко или даже обезображенный врагами Ющенко. А вот ГКЧП – самое оно. И если требуется облегчить Трампу работу (или он сам об этом методе догадался), то нет ничего лучше, чем публичный позор импотентов-революционеров.

Так что если и будет устроена демократами революция в США, то только в формате ГКЧП. Принимаем ставки. Срок ставок – месяц, пари – до конца года

1. Будет пшик наподобие ГКЧП в России (или вообще ничего не будет).

2. Будет реальная фиолетовая революция с митингами и протестами, которая сможет встряхнуть всю Америку (т.е. допускается даже вариант поражения фиолетовой революции, но после серьезной продолжительной борьбы).

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