Волшебный учебник и зеркало для ребёнка

Волшебный учебник и зеркало для ребёнка

Представляю вашему вниманию еще один интересный опыт, на этот раз опыт с зеркалом. Чтобы его провести вам понадобится:

1. 3 одинаковых зеркала одной формы

2. пластилин

3. бумага (лучше брать цветную, но можно использовать и обычную белую)

4. лист картона

5. скотч

6. бусинки

7. скрепки

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Итак, приступаем к опыту с зеркалом

1. С помощью пластилина зафиксируйте 1 зеркало горизонтально на положенном, на стол картоне.

опыт с зеркалом2. Теперь под прямым углом, также с помощью пластилина установите 2 зеркало, а затем под прямым углом ко второму и первому зеркалу установите третье. Второе и третье зеркало соедините между собой скотчем

3. Из бумаги вырежьте треугольник и положите угол одного из зеркал, и вы увидите еще 3 отражения! Добавьте скрепки, бусинки, блестки, меняйте их положение, наблюдайте за тем, как оно будет меняться.

Если у вас нет 3 маленьких зеркал, можно использовать 2 маленьких и 1 большое, главное , чтобы маленькие были одинаковыми по форме.

Что происходит:

Установленные таким образом зеркала отражают то что находится под ними, в том числе и само зеркало, благодаря чему появляется иллюзия четвертого зеркала.

Этот опыт с зеркалом очень нравится детям дошкольного и младшего школьного возраста.

Придумывайте, экспериментируйте, играйте!

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