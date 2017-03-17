Волшебный учебник и зеркало для ребёнка
Волшебный учебник и зеркало для ребёнка
Представляю вашему вниманию еще один интересный опыт, на этот раз опыт с зеркалом. Чтобы его провести вам понадобится:
1. 3 одинаковых зеркала одной формы
2. пластилин
3. бумага (лучше брать цветную, но можно использовать и обычную белую)
4. лист картона
5. скотч
6. бусинки
7. скрепки
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Итак, приступаем к опыту с зеркалом
1. С помощью пластилина зафиксируйте 1 зеркало горизонтально на положенном, на стол картоне.
опыт с зеркалом2. Теперь под прямым углом, также с помощью пластилина установите 2 зеркало, а затем под прямым углом ко второму и первому зеркалу установите третье. Второе и третье зеркало соедините между собой скотчем
3. Из бумаги вырежьте треугольник и положите угол одного из зеркал, и вы увидите еще 3 отражения! Добавьте скрепки, бусинки, блестки, меняйте их положение, наблюдайте за тем, как оно будет меняться.
Если у вас нет 3 маленьких зеркал, можно использовать 2 маленьких и 1 большое, главное , чтобы маленькие были одинаковыми по форме.
Что происходит:
Установленные таким образом зеркала отражают то что находится под ними, в том числе и само зеркало, благодаря чему появляется иллюзия четвертого зеркала.
Этот опыт с зеркалом очень нравится детям дошкольного и младшего школьного возраста.
Придумывайте, экспериментируйте, играйте!
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