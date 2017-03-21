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karlos1911
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опубликовано редакцией на Переводике 21.03.17 15:15
скаут: karlos1911;
 
 

Владимир Путин и Леонид Тибилов провели личную встречу в Москве

Президент РФ  всегда приветствует международные контакты. Решение Путина объясняется достаточно просто.  Выступая за сотрудничество с другими странами, Россия не только отстаивает собственные интересы, но и гарантирует помощь и поддержку своим партнерам.



Президент РФ понимает, что с какими-то странами удалось наладить более тесные контакты с кем-то менее. Что касается сотрудничества Москвы с властями Южной Осетии, то оно не прерывалось даже, несмотря на нестабильную геополитическую обстановку. 

Сегодня стало известно, что Владимир Путин и Леонид Тибилов проведут личную встречу в Москве. Первую в этом году. 

Несложно догадаться, что главы государств обсудят двусторонние отношения и вопросы безопасности.

Стоит отметить, что отправной точкой для укрепления сотрудничества между странами послужило, то, что Россия признала независимость Южной Осетии. В дальнейшем это было подкреплено Договором  о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который действует до сих пор.

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