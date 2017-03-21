Владимир Путин и Леонид Тибилов провели личную встречу в Москве

Президент РФ всегда приветствует международные контакты. Решение Путина объясняется достаточно просто. Выступая за сотрудничество с другими странами, Россия не только отстаивает собственные интересы, но и гарантирует помощь и поддержку своим партнерам.













Президент РФ понимает, что с какими-то странами удалось наладить более тесные контакты с кем-то менее. Что касается сотрудничества Москвы с властями Южной Осетии, то оно не прерывалось даже, несмотря на нестабильную геополитическую обстановку.





Сегодня стало известно, что Владимир Путин и Леонид Тибилов проведут личную встречу в Москве. Первую в этом году.





Несложно догадаться, что главы государств обсудят двусторонние отношения и вопросы безопасности.





Стоит отметить, что отправной точкой для укрепления сотрудничества между странами послужило, то, что Россия признала независимость Южной Осетии. В дальнейшем это было подкреплено Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который действует до сих пор.

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