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karlos1911
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опубликовано редакцией на Переводике 21.03.17 19:01
скаут: karlos1911;
 
 

Ситуация в Сирии находится под контролем правительственных войск. Боевики в растерянности

Прошло то время, когда ситуация в Сирии находилась под контролем радикалов.  Правительственные войска сегодня в силах дать  отпор боевикам из «ИГИЛ» «Ан-Нусры» и прочих группировок. 

Местные и мировые СМИ сообщают, что сейчас войска Асада ведут ожесточенные бои на востоке Дамаска. Пока сложно сказать, на чьей стороне силовое преимущество.
  
Учитывая тот факт, что военным удалось взять под свой контроль Алеппо, Пальмиру, и  Дейр-эз-Зор – город на северо- востоке Сирии, экстремисты в окрестностях Дамаска надолго не задержаться.

Сегодня «Исламское государство», державшее в страхе не только Сирию, но и все мировое сообщество терпит поражение за поражением.  Отсутствие поддержки западных стран делает ИГИЛовцев более уязвимыми. 

Так же нельзя не отметить, что ситуация в Сирии изменилась во многом благодаря России.  Данный факт признали на высоких трибунах ООН, а это знаете, дорогого стоит. 

Но самое главное, конечно, то, что террористы больше не хозяева положения. Если провокации продолжаться, а они ожидаемо продолжаться, армия Асада быстро боевиков на место поставит.

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