КНДР, КУБА, ВЬЕТНАМ, КИТАЙ И ПРИМКНУВШИЕ К НИМ БЕЛОРУССИЯ И США?

Объединяет эти страны то, что их экономики базируются либо уже сейчас, либо будут базироваться на экономической платформе В. И. Ленина. Причём, если первые две – КНДР и Куба плотно расположились на этой платформе. То следующие две: Вьетнам – «с рыночной экономикой с ориентацией на социализм», а Китай – «с социалистической рыночной экономикой» и почему-то они неуютно себя чувствуют на платформе В.И. Ленина («Вьетнамская экономика сегодня». ИД ФОРУМ». 2013 г.) и в мыслях (партийных документах) посматривают на соседнюю платформу. Этой платформой является экономическая платформа А. Смита. О последних двух - Белоруссия и США - они пытаются расположиться на платформе В. И. Ленина. Об этом можно судить по тем целям, которые они преследуют или провозглашают в своих предвыборных программах.

В целом общее для этих стран является то, что их руководство, их власти не владеют теорией экономики, а развиваются исходя из интеллектуального уровня руководства, власти и экономического научного сообщества этих стран. Цели развития этих стран можно свести к цели, сформулированной в форме законов И. В. Сталиным в работе “Экономические проблемы социализма в СССР”, а именно:

“Существенные черты и требования основного экономического закона социализма можно было бы сформулировать примерно таким образом: обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники”. Здесь следует подчеркнуть слова «всего общества», а не отдельных индивидов. Кратко данную цель будем формулировать – «благо народа и его развитие».

Для подтверждения этого соответствия приведём слова Президента США из его иннаугурационной речи: «Очень долго небольшая группа в столице наслаждалась всеми бонусами, а люди платили за это цену. Вашингтон расцветал, но не делился с народом своими богатствами. Процветали политики, но рабочие места сокращались и заводы закрывались. Высшие классы защищали себя, а не граждан нашей страны. И их победы не были вашими победами, их триумфы не были вашими. И пока они праздновали здесь, в столице, вам мало что было праздновать, всем семьям, которые страдали по этой стране. Все это изменится с этого дня. Именно здесь. Ибо этот момент - ваш момент. Он принадлежит вам. Он принадлежит всем, кто пришел сюда, и всем, кто смотрит нас по всей Америке. Это ваш день. Это ваш праздник. И эти США - ваша страна. По смыслу сова Д. Трампа ничем не отличаются от формулировки И. В. Сталина - «благо народа и его развитие». Реализовать эти слова Президент США может только, если экономика будет базироваться на платформе В. И. Ленина. Подробнее можно найти в работе, где показано кто, почему и как был избран Д. Трамп. «Д. Трамп и его социализм в отдельных Соединённых Штатах Америки» http://perevodika.ru/articles/1189505.html

Приведём также пример Китая , где как известно руководящую роль выполняет Коммунистическая партия Китая : Устав КПК ( http://www.cntv.ru/2012/10/09/ARTI1349752950893320.shtml )

«Коммунистическая партия Китая является авангардом китайского рабочего класса и одновременно авангардом китайского народа и китайской нации, руководящим ядром дела социализма с китайской спецификой и представляет требования развития передовых производительных сил Китая, прогрессивное направление китайской передовой культуры, коренные интересы самых широких слоев китайского народа. Высший идеал и конечная цель партии осуществление коммунизма.

Коммунистическая партия Китая руководствуется в своей деятельности марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина и важными идеями тройного представительства.

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Марксизм-ленинизм открыл законы исторического развития человеческого общества, его основные положения остаются верными и обладают могучей жизненной силой. Также видим, что целью КПК является «благо народа и его развитие».

Теперь приведём слова Ким Чен Ына на закрытии 7 съезда Трудовой партии Кореи «Наша партия, свято храня в себе благородные помыслы великих вождей «поклоняться народу, как небу», и впредь, как в прошлом, всегда будет, высоко неся лозунг «Все на благо народа, во всем опираться на народные массы!», верой и правдой служить народу, будет бороться до конца за рост богатства, могущества и процветание Родины, за счастье народа». http://juche-songun.livejournal.com/682526.html . Цели, в интересах которых развиваются или будут развиваться экономики стран, сводятся, в общем, к одной, суть которой в краткой форме – это «благо народа и его развитие».

Экономика на платформе В. И. Ленина – это бескризисная экономика, которую многие экономисты называют административно-командной, плановой и проч. Это можно поставить им просто в упрёк от не знания структуры экономики, а, следовательно, и теории экономики. Экономикой управляет элита – Политбюро – известно по-фамильно и её цели известны – Программа и устав партии или национальная элита. Да, действительно, экономика плановая, планируется не только бюджет, но и производство. Развивается она плавно, а значит можно прогнозировать на год, и на пять лет. В отличие от кризисной экономики в экономике на платформе В. И. Ленина партия или национальная элита управляет управляющими. В экономиках этих стран доля частной собственности на средства производства может доходить до 25 – 30 % и при этом экономика будет практически бескризисной. В такой экономике, следует подчеркнуть, речь идёт о «национальной элите», а не просто об элите, которая стала таковой «пробравшись в элиту по лестнице». Такая элита правила в небольших странах Ю-В. Азии, Японии, Ю. Корее, где в 70 – 80 – х годах прошлого века правили именно национальные элиты и были «японское чудо», «корейское чудо», но затем элите показалось (вот что значит не знание теории экономики), что рынок лучше и «сдулось чудо». Именно на национальную элиту придётся опираться Д. Трампу, чтобы построить социализм в отдельных соединённых Штатах Америки.

Тоже случилось и с СССР, где И. В. Ленин и И. В. Сталин построили социализм, опираясь на цель «благо народа и его развитие». Они при этом всецело опирались на партию. У них и в мыслях не было устранить партию от руководства руководителями. Однако развитие шло «на ощупь» - теории не было. Последующие два руководители – Н. С. Хрущёв и Л. И. Брежнев не меняли структуру экономики и в силу своих интеллектуальных возможностей экспериментировали с экономикой. Уже Ю. В. Андропов не представлял , что делать дальше , ему по-видимому тоже показалось, что рынок лучше – послал молодых экономистов учится в Европу. Они и выучились – результат - современная Россия. «ТО, О ЧЁМ МЕЧТАЛ И. В. СТАЛИН И ХОТЕЛ ЗНАТЬ Ю. В. АНДРОПОВ»

http://maxpark.com/community/politic/content/5721737

Теории экономики даже капитализма там – в Европе, не было – хотя слов «теория экономики» было предостаточно. Было описание капитализма с разных позиций, но не было структуры экономики как системы – абстрактного представления экономики как объекта исследования. Все эти «теории» опираются на набор слов: производство, распределение, обмен и потребление. Отсюда и свыше 50 конкурирующих экономических «теорий» - их может быть и 256 – так, что всё ещё впереди . Все Нобелевские лауреаты (кроме математиков Канторович и др.) пытаются улучшить капитализм, не представляя его структуры и не принимая его в конце концов призрачное будущее. Например, последняя премия за 2016 г. – за теорию написания договоров. Отсюда и критика различных теорий – у этих теорий, нет базы, на которую они бы опирались. Отдельным экономистам кажется, что если они определят стоимость товара, то это осчастливит человечество и кризисов больше не будет. Увы, стоимость никогда определить не удастся – она, как и любовь – о ней писали, пишут и будут писать. А что это такое – не известно!

Автору удалось предложить абстрактное представление экономики как объекта исследования – структуру экономик капитализма и социализма. Почему две разные структуры? С позиции системного анализа, если эффективность систем отличается в разы, то эти системы имеют разные структуры. Верно и другое: эффективность системы в рамках данной структуры можно увеличить на проценты, а чтобы увеличить в разы нужна другая структура (в изобретательстве говорят из технического уровня перейти на физический). Анализируя же «тайны» китайской экономической кухни автор пришел к выводу, что вся мировая экономика базируется в принципе на одной из двух экономических платформах. Нет скандинавской , французской, германской и проч. экономик – есть экономики на платформе А. Смита с различными, как сейчас говорят, опциями.

В этой связи можно встретить экономические обзоры этих стран, например, учебник «Экономика США: эволюция модели в условиях глобализации». ИНФРА-М, 2014 г. – 560 с. В нём, например, скандинавская модель рассматривается как полярная американской, что связано со степенью вмешательства государства германская как промежуточная между первыми двумя. Тем не менее, на экономику США будем смотреть – как удастся Д. Трампу реализовать свой замысел – построить социализм в отдельных Соединённых Штатах Америки.

Особо следует отметить, что в руководстве страной с экономикой на платформе В. И. Ленина находится одна партия, которая реализует одну цель – «благо народа …». Известно правило, что для достижения цели надо решить 100 задач, каждая задача может быть решена 100 способами, а каждый способ реализован 100 системами … . Вот для решения задач и существуют в этих странах партии, которые поддерживают цель, выдвигаемую одной партией и предлагают решение задач для достижения этой цели. В КНДР – 3 партии, в Китае -8 партий , а в СССР было 162 партии, в роли которых выступали общественные организации. Если же цель «получение прибыли», то партий может быть столько, сколько субъекты получения этой прибыли способны содержать партий и сколько можно придумать лозунгов. Например, «Защитим любителей пива!» и появилась «Партия любителей пива», «Защитим аграриев!» и появилась «Аграрная партия» и т. п.

Для полноты изложения приведём общие сведения об экономике на платформе А. Смита – это рыночная экономика и её движущей силой является конкуренция. Для её реализации необходимы избыточные производственные мощности – от 40 до 20 %, безработица (рынок труда) – 5 – 20 % и избыточные финансовые ресурсы – в 5 – 6 раз больше, чем в реальном секторе экономики. В государстве должно быть преобладание частной собственности на средства производства – больше 50 %, и как следствие стремление к недобросовестной конкуренции, высокому уровню коррупции и непрерывному стремлению к кризисным явлениям. Экономикой управляет элита, которая по-фамильно не известна и её цели не известны, её не избирают, не назначают и не увольняют. Она же и объявляет начало и конец кризиса, а не отдельные экономисты или политологи. Все остальные кризис – его начало и конец могут только угадать. Например, автору повезло и кризис 2014 – 2016 гг. угадал ещё в 2009 г. В этих странах одна элита – это та, которая управляет страной, а остальные т. н. элиты выполняют в этих странах роль зайца, который дразнил медведя. Сюда относится большинство государств мира, в том числе и перечисленные выше Скандинавские государства, Германия, Франция и др.

Приведём также цель экономики на платформе А. Смита в формулировке И. В. Сталина :

«Главные черты и требования основного экономического закона современного капитализма можно было бы сформулировать примерно таким образом: обеспечение максимальной капиталистической прибыли путем эксплуатации, разорения и обнищания большинства населения данной страны, путем закабаления и систематического ограбления народов других стран, особенно отсталых стран, наконец, путем войн и милитаризации народного хозяйства, используемых для обеспечения наивысших прибылей».

Краткая её формулировка «получение прибыли». Бытует мнение, что экономика и при социализме, и при капитализме работает в интересах получения прибыли. Действительно в интересах получения прибыли, но при социализме прибыль идёт на «благо народа и …», а при капитализме на удовлетворение эгоистических потребностей собственников средств производства. Поэтому будущее стран, экономика которых находится на платформе А. Смита в результате НТП придет к тупику, к возникновению технологической сингулярности , производительность труда уйдёт в бесконечность, безработица среди молодёжи, а ещё технологические уклады и проч. Попытки , которые пытаются сейчас реализовать в странах Скандинавии и предлагают во Франции – выдача всем некоего минимального денежного пособия – это реализация известного ещё в древнем Рыме мероприятия «хлеба и зрелищ». К чему это привело известно.

Следует отметить, что в России данное мероприятие поддерживает поданным СМИ около 80% населения. Некоторые экономисты утверждают, что для создания роботов потребуются тоже люди и безработицы не будет. Здесь следует остановиться на таком вопросе как «удовлетворение эгоистических потребностей», которые в экономике на платформе А. Смита происходят за счёт конкуренции между собственниками средств производства и дальнейшего движения вверх по пирамиде не происходит – тупик. Уже начинают переучивать «дальнобойщиков» в связи с приближением использованием роботов - водителей. Произойдёт переток рабочей силы в сферу обслуживания, а там доход меньше, квалификация ниже и т. д. В общем будущее стран на платформе А. Смита призрачно.

Будущее стран, экономика которых на платформе В. И. Ленина более прозрачно. Технологическая сингулярность и технологические уклады тоже приведут к росту производительности труда. Однако полученная от этого прибыль пойдёт на удовлетворение социальных потребностей и потребностей в самосовершенствовании народа (пирамида потребностей Маслоу). В результате никакой сингулярности не будет, а смена технологических укладов, если и приведёт к скачку производительности труда, но доход от этого пойдёт на «благо народа …». В экономике на платформе В. И. Ленина движение вверх по пирамиде осуществляется за счёт социалистического соревнования – см. «Очередные задачи советской власти». Соревнование – это взаимопомощь, обмен опытом и проч. поэтому и нет тупика, а есть «светлое будущее».

Таким образом, общее, что объединяет перечисленные в заголовке страны – это то, что у них есть будущее в отличие от других стран, а их абсолютное большинство, не названных, у которых будущее непредсказуемо. Зато для них предсказуемы очередные кризисы и ближайший следует ожидать в 2021 – 2023 гг. Выход из этого состояния , к примеру, для России - это хотя бы к 2035 г. «пересесть» на платформу В. И. Ленина. Если же экономика России будет ориентироваться по росту ВВП на мировой уровень, а это значит средние за много лет темпы роста ВВП 0,5 – 3%. Всегда необходимо помнить, что мировой уровень темпов роста всегда рассчитывается с учётом Китая, а он уже на платформе В. И. Ленина. Увы, будущее России, по отношению к странам ОЭСР, находясь на платформе А. Смита, непредсказуемо. В целом – это проблема российской элиты, к которой автор не принадлежит.

Часто можно слышать от известных российских экономистов, что СССР – это неудавшийся эксперимент, но эксперимент продолжается. Уместно задать этим экономистам вопрос – может 100 лет достаточно для того чтобы заявить, что эксперимент удался и за ним будущее. Тем более что создана теория экономики социализма и капитализма, чего не было у создателей этих систем, и показано будущее этих двух систем. Можно сказать - как не было теории? Да, не было. Были «теории», опирающиеся на набор слов: производство, распределение, обмен и потребление. Для теории необходимо абстрактное представление объекта исследования – экономики.

Литература

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ». Издательство LAP LAMBERT Academic Publishing (2014-10-21) - ISBN-13: 978-3-659-60735-6

https://www.ljubljuknigi.ru ,

«ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛИЗМА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ, ЭКОНОМИКА)» https://ridero.ru/books/problemy_federalizma_i_puti_ikh_resheniya/ , «ДОЛГОВРЕМЕННОЕ И БЕСКРИЗИСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (ТЕОРИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ)»

https://ridero.ru/books/dolgovremennoe_i_beskrizisnoe_razvitie_ekonomiki_rossii/

Решённые в этих работах проблемы позволяют утверждать, что впервые предложено абстрактное представление экономики как объекта исследования – атрибут любой научной теории. Это позволило разрешить кризис в экономической теории (сейчас свыше 50 – ти конкурирующих экономических «теорий», которые ассоциируют экономику с «чёрным ящиком») и создать теорию экономики капитализма и социализма, о необходимости которых всегда говорил И. В. Сталин. Понять закономерности общества в котором мы жили (Ю. В. Андропов), в котором живём и где будем жить, в зависимости от того к какой цели будем стремиться, и на какой экономической платформе будем строить экономику.

По-новому в отличие от К. Маркса решены проблемы федерализма (союзов, конфедераций и прочих объединений). Даны оценки будущего (40 – 60 лет) капиталистических и социалистических федераций и их абстрактное представление. Предложена одна идеология, одна религия и показано, что экономики государств мира в принципе располагаются на одной из двух экономических платформах, из которых одна имеет будущее, а у другой оно призрачно. Раскрыты «тайны» китайской экономической кухни и показано, что ей присущ «синдром китайской экономики».

Разработана методология подготовки различных стратегий и программ развития для организаций любого уровня – от фирмы до государства, а предложенная триада позволяет оценить их выполнимость. Представлено математическое выражение долговременного и бескризисного развития экономики. Оценено прошлое (с 1990 г.) настоящее и будущее (до 2030 г.) России и наших ближайших соседей Казахстана, Белоруссии и Украины.

Андрей Яшник

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