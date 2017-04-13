Постоянно капающая информация усиливает неприятности Дональда Трампа

Михаель Книгге

Постоянный поток новых разоблачений в отношении реальных и потенциальных связей команды Трампа с Россией усиливает давление на Белый дом. И, более того, эта проблема вряд ли исчезнет в ближайшее время.

В понедельник директор ФБР - что он сам назвал крайне необычным шагом - публично заявил, что его служба расследует возможные связи между президентской кампанией Трампа и российским правительством. И хотя глава ФБР только подтвердил то, о чем уже сообщалось, это официальное подтверждение было многими представлено как сенсационная новость.

Два дня спустя появилось новое откровение, связанное с предвыборной кампанией Трампа и Россией, благодаря статье "Ассошиэйтед Пресс". Согласно этому сообщению, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт тайно работал на российского олигарха Олега Дерипаску, "к большой выгоде Путина". Ссылаясь на документы, "АП" сообщило, что в 2006 году Манафорт подписал ежегодный контракт на 10 миллионов долларов, который включал оказание им влияния на политику в США.

На вопрос об этой новости в среду пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер попытался преуменьшить ее значение, назвав это деловыми отношениями бывшего сотрудника предвыборного штаба десятилетней давности. Он добавил, что президент Трамп не знал о предыдущей работе Манафорта в интересах Дерипаски.

Зарегистрирован как иностранный агент?



Хотя это верно, что контракт был подписан десять лет назад, но Манафорт был не просто сотрудником предвыборного штаба, а бывшим главой президентской кампании Дональда Трампа. Это откровение становится потенциально даже более важным в связи с тем, что ФБР уже изучает возможные контакты окружения Трампа с Россией, а также в связи с тем, что Манафорт по-видимому не был зарегистрирован как иностранный лоббист, как того требует Закон о регистрации иностранных агентов (FARA).

Манафорт в своем заявлении сказал, что он всегда признавал, что работал на Дерипаску, но что он не работал на российское правительство. В заявлении не разбирался характер его работы, о которой говорится в сообщении, и не говорилось, был ли он зарегистрирован как иностранный лоббист.

"Юридически вопрос в том, не нарушил ли он закон, не зарегистрировавшись по закону о регистрации иностранных агентов", - сказал Джозеф Сэндлер, адвокат, специализирующийся на законе о предвыборных кампаниях и выборах, и бывший главный юрисконсульт Национального комитета Демократической партии.

Отсутствие регистрации в правительстве США как иностранного лоббиста очень редко преследуется в судебном порядке. Но это может измениться по такому резонансному делу как это, когда потенциально затрагиваются значительные внешнеполитические интересы США, сказал Сэндлер.

"Это редкость, но именно в таких случаях они преследуют это", - сказал он, имея ввиду потенциальные интересы США, поставленные на карту. "Вопрос здесь в том, получал ли Манафорт косвенно указания от российского правительства, хотя ему платил данный олигарх за оказание этих услуг".

Никаких подписанных контрактов



Йошико Эррера, специалист по американо-российским отношениям в университете Висконсин-Мэдисон, сказала, что ясно, что Дерипаска был одним из немногих олигархов, которые были близки к Путину в то время.

"Поэтому, если кто-то работает на Дерипаску, то абсурдно утверждать, что он никак не связан с Путиным", - сказала она. "Никто не станет работать напрямую на президента России. Это выглядело бы именно так, если бы кто-то работал на правительство. Нет никаких подписанных контрактов".

Однако это не означает, что так приказал Путин, пояснила Эррера. "Работа на Дерипаску означает, что он работает на человека, который общается с Путиным; так что есть связь с правительством, но это не означает, что Путин направлял его работу".

Помимо возможных юридических последствий, новые откровения о поведении бывшего руководителя избирательной кампании Трампа будут также иметь политическое воздействие, сказала Мелисса Декман, глава кафедры политологии Вашингтонского колледжа.

"Я думаю, что американцы не верят позиции администрации Трампа, что Манафорт играл "ограниченную роль" в избирательной кампании прошлым летом", - сказала она.

Спецпрокурор



Она также предсказала, что постоянно капающая новая информация о российском вмешательстве в избирательный процесс в США заставит республиканцев уступить требованиям демократов поручить расследование этого вопроса независимому внешнему прокурору.

"Я думаю, что это лишь вопрос времени, прежде чем республиканцы в Конгрессе согласятся на спецпрокурора", - сказала Декман.

Все это означает, что эта проблема не исчезнет в ближайшее время, и что это может еще больше навредить президенту, который и так уже имеет исторически низкий рейтинг одобрения.

Эррера сказала: "Главный вопрос, который важен сейчас для Соединенных Штатов - были ли предложены Дональду Трампу или людям из его окружения крупные суммы денег, чтобы изменить внешнюю политику США в отношении Украины, в отношении России, в отношении НАТО?"

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