СБ ООН игнорирует применение химического оружия?

Мировая политика сегодня действует по принципу: «Ничего не слышу, никого не вижу, ничего не говорю». Похоже, только Россию искренне беспокоит применения химического оружия в Сирии и Ираке, в то время как СБ ООН продолжает не замечать этих преступлений.









Великобритания пошла еще дальше. Представители Соединенного Королевства официально заявили, что не поддерживают инициативу России по расширению работы миссии по расследованию случаев применения химического оружия в Ираке.





Председатель СБ, Мэттью Райкрофт объяснил решение тем, что в адрес правительства Ирака нет обвинений в том, что оно использовало химическое оружие против собственного народа.





В таком случае, где доказательства, что Дамаск применял химическое оружие против мирного населения? Предъявляя лживые обвинения сирийскому правительству, двойные стандарты налицо.





Пока Мировая политика будет закрывать глаза, на реальную проблему с применением химического оружия в Ираке, ни в чем не повинные люди будут страдать. К огромному сожалению, вместо того чтобы бороться с этой проблемой, западные политики старательно игнорируют этот вопрос.

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