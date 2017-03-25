Страны ЕС празднуют юбилей Евросоюза

Если учесть, какой политики страны ЕС придерживаются последнее время, то праздновать им особо нечего. Без шуток.





Лидеры 27 государств-членов ЕС в субботу проведут в Риме юбилейный саммит, посвященный 60-летию союза, где подпишут декларацию о приоритетах Евросоюза после Brexit.













Решение жителей Соединенного Королевства - прямой сигнал западным лидерам о том, что политический курс нужно менять. Было бы неплохо, если бы страны ЕС вынесли урок из этой ситуации поскольку желающих покинуть Евросоюз не становится меньше.





После итогов референдума в Великобритании, ее примеру хотят последовать такие страны как: Швеция, Дания, Греция, Нидерланды, Венгрия и Франция и не факт, что этот список не будет продолжен.





Евросоюз начал себя изживать, поэтому если страны ЕС хотят, чтобы он просуществовал следующие 60 лет, западной политической элите следует прислушиваться к мнению простых европейцев.

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