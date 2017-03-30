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опубликовано редакцией на Переводике 30.03.17 18:30
скаут: Memento Mori;
 
 

Люди, откликнетесь! Живодерки из московского Роспотребнадзора закрывают приют для брошенных животных


Пробежались по коридорам в грязной обуви, обматерили работников приюта, документов не представили, испугали животных и влепили приюту предписание о превышении уровня шума. Сотни животных могут вновь оказаться на улице, а правды не добиться. В самом отделении РПН продолжают хамить, усмехаясь: «Ваши рассадники блох давно надо закрывать! Закрыла бы все к чертовой матери, а этих усыпила бы!».

Подпишите петицию! Давайте поможем сохранить приют.

Помогите спасти приют от живодерок из московского Роспотребнадзор

статью прочитали: 26 человек

   
теги: Россия  
   
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