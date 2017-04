архив



"The Independent", "Boris Johnson cancels Russia trip after US air strikes in Syria" Великобритания - 08 апреля 2017 г.

"Boris Johnson cancels Russia trip after US air strikes in Syria" Великобритания - 08 апреля 2017 г. Борис Джонсон отменил свой визит в Россию после американских ударов по Сирии Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона состоится, в то время как г-н Джонсон мобилизует поддержку стран "семерки" Джо Уоттс, политический редактор Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на Брюссельской конференции по Сирии ранее на этой неделе. "Рейтер"

Министр иностранных дел Борис Джонсон отменил запланированный визит в Москву после американских ракетных ударов в Сирии. Этот визит был отменен после того, как между Лондоном и Вашингтоном состоялись стратегические переговоры о том, как Запад должен подходить к России после военного удара. Визит, запланированный госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, все же состоится позднее на неделе, при этом г-н Джонсон возглавит усилия по сколачиванию коалиции против российских действий в Сирии и против сирийского президента Башара аль-Асада. Г-н Джонсон обсудил этот ход с его американским коллегой вчера вечером, когда мир реагировал на запуск 59 крылатых ракет "Томагавк" по базе ВВС Шейрат вследствие разведданных, что смертоносные атаки химическим оружием против гражданского населения были совершены именно оттуда. Военные и дипломатические эксперты сказали "Индепендент", что этот (американский) удар создал благоприятную возможность, чтобы заставить Москву занять позицию, которая лучше подходит для мирных переговоров по Сирии. В заявлении г-н Джонсон сказал: "Развитие событий в Сирии изменило ситуацию коренным образом. Моим приоритетом теперь является продолжение контактов с США и другими в преддверии встречи "большой семерки" 10 и 11 апреля, чтобы добиться согласованной международной поддержки прекращения огня на местах и усиленного политического процесса. Я буду работать, чтобы устроить встречу других единомышленников для изучения также вскоре и других шагов". "Я обсуждал эти планы детально с госсекретарем Тиллерсоном. Он посетит Москву, как запланировано, после встречи "семерки", и сможет передать ясное и согласованное послание русским. "Мы осуждаем продолжающуюся защиту Россией режима Асада даже после атаки химическим оружием против невинного гражданского населения. Мы призываем Россию сделать все возможное, чтобы способствовать политическому урегулированию в Сирии и работать с остальным международным сообществом, чтобы гарантировать, что шокирующие события прошлой недели никогда не повторились". Источники сказали, что г-н Джонсон был "спокоен" в отношении того, кто передаст послание Запада Москве на следующей неделе после воздушных ударов, хотя по обеи сторонам Атлантики обеспокоены, что две поездки с интервалом в несколько дней могут дать русским возможность "цепляться к мелочам".

Лондон и Вашингтон договорились, что пока г-н Тиллерсон отправится на встречу с его российским коллегой Сергеем Лавровым, г-н Джонсон заручится поддержкой стран "семерки", чтобы разобраться с действиями России в Сирии перед встречей группы во вторник. Он будет добиваться, чтобы коллеги приняли цели, включая передачу власти от Асада в Сирии, российскую демилитаризацию страны и планы по восстановлению инфраструктуры, вместе с любым мирным планом. В пятницу посол США в ООН Никки Хейли сказала, что Америка "готова сделать больше, если необходимо", и не будет молча смотреть, когда используется химическое оружие, в то время как Пентагон сказал, что он расследует, не принимала ли Россия участие в химических атаках, в результате которых погибли до 100 мирных жителей в Идлибе во вторник. Британское правительство заявило, что оно "полностью поддерживает" действия президента Трампа, хотя российский премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил, что американский удар был "на грани" того, чтобы вызвать военные столкновения с войсками его страны. Бывший командующий британской армией Ричард Дэннетт сказал "Индепендент", что американские ракетные удары против режима Асада могут предоставить благоприятную возможность, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам о мире в Сирии. Он сказал: "На самом деле это показывает, что самая мощная страна мира и самая экономически успешная страна готова проявить немного лидерства... Дипломатия всегда лучше, когда она подпирается силой. В бархатной перчатке должен быть железный кулак. "Так что я не думаю, что это обязательно должно привести нас к еще большим военным действиям, но должно привести нас с воодушевлением в Женеву за стол переговоров".