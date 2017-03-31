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опубликовано редакцией на Переводике 31.03.17 16:10
скаут: igorrr_1;
 
 

Ложь и экстремизм – «право автора» «Радио Свобода»

Виталий Портников на площадке «Радио Свобода» решил поразмышлять на тему недавних несанкционированных митингов в России и Белоруссии. Автор, видимо, хотел поумничать, «блеснув анализом», на деле получилась лживая, экстремистская статья.

Начинает автор с того, что «о союзном государстве России и Белоруссии, дескать, все забыли, кроме чиновников». Не знаю, откуда у Портникова привычка говорить за всех, тем более, не приводя своим словам, хоть каких-то подтверждений. Я его примеру следовать не буду, скажу за себя. 

В мае прошлого года я съездил в Минск, и поездка оставила у меня исключительно положительные впечатления. Граница между странами имеет условный характер, в Минске все разговаривают на русском и относятся к тебе исключительно благожелательно. Нет ощущения, что ты за границей. К тому же в России у меня есть достаточно друзей-знакомых граждан Белоруссии, которые живут и работают в России без каких-либо проблем. В общем, заявляя, что о союзном государстве помнят только чиновники, Портников осознанно лжёт, ну или показывает свой непрофессионализм.

Идём дальше, Портников рассказывает, что «главный страх у Путина и Лукашенко один – это страх перед Майданом». Бог с ним с подтверждением данного тезиса, так автор, даже не удосуживается опубликовать свои размышления, при помощи которых он пришёл к этому выводу. Аксиома и всё тут.

На основе этой аксиомы Портников строит свой следующий тезис – «российский, и белорусский ОМОНы действуют с такой нарочитой, демонстративной жестокостью». Подтверждений жестокости опять нет. 

У меня же есть опровержение. Начнём с того, что Навальный и ко агитировали народ выйти на несанкционированные митинги. В Петербурге участники незаконного шествия зачем-то собрались на Марсовом поле, где проходил согласованный митинг НОД. В толпе раздавались призывы к избиению нодовцев, однако, к счастью, до этого не дошло. Потом «мирные митингующие» зачем-то стали закидывать правоохранителей дымовыми шашками на Дворцовой площади, после чего проследовали по Невскому проспекту. В районе площади Восстания провокаторы всё-таки сцепились с полицией, в результате чего пострадало несколько полицейских.

Уверен, что в США и Европе участников несанкционированного митинга встретили бы водомётами и слезоточивым газом ещё на условном Марсовом поле, а на условной Дворцовой в ход пошли бы резиновые пули.

Портников продолжает. Куда же без мифотворчества про «революцию достоинства»?! Автор начинает рассказывать «о стихийном, народном протесте в Киеве, который никто не организовывал». 

Может автор за три года уже забыл, как всё начиналось, однако, я прекрасно помню сообщение Мустафы Найема с призывом брать тёплые вещи, друзей и встречаться на площади Независимости. Уже после украинские СМИ проявили удивительную однобокость в освещении протестов, а американские дипломаты оговорились о миллиардах, потраченных на Украину.

Даже если отбросить всё это, то поверить, что люди самостоятельно собрались в количестве нескольких тысяч человек, разбились на сотни и несколько месяцев держали оборону на площади исключительно на народные пожертвования, может только исключительной наивности человек. Подтверждает это тот факт, что повторения событий 2013-2014 года до сих пор нет, хотя экономическая и коррупционная составляющая на Украине с того момента значительно ухудшились.

А венчает свою статью Портников и вовсе призывом к антиконституционному свержению власти. «Выйти и остаться – и не уходить, пока не уйдут они». В итоге Портников 4 раза солгал и один раз призвал нарушить закон за одну небольшую статью. На «Радио Свобода» подобное зовётся «правом автора».


статью прочитали: 2 человек

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