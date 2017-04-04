Орбан против Сороса

Обратил внимание на вой, визг, лай, крик – в венгерской либерально-демократической прессе.

Возмущались: венгерский премьер Виктор Орбан хочет закрыть соросовский Центрально-Европейский университет. Вообще-то дело в том, что правительство хочет внести на рассмотрение законопроект, который требует от иностранных университетов подотчетности правительству Венгрии, обязанность иметь кампус в стране происхождения и пр… Но главное в том, что из 28 таких университетов последнему требованию не удовлетворяет только ЦЕУ. Короче, стоящие за ЦЕУ силы сделали ставку на политическое давление, а не какие-то попытки соответствия требованиям государства. Уже демонстративно одно из университетских собраний посетили послы западных государств…



Потом прокатилась волна возмущения в глобальных СМИ, кругом угрожают Венгрии реакцией со стороны европейских институтов, организовываются наезды в виде:

- “150 ведущих экономистов мира самым решительным образом попросили оставить университет в покое”

- уже 14 нобелевских лауреата тоже требуют от правительства не рыпаться, лишь бы один этот университет оставался в стране и больше ничего…

- каких-то сто учёных тоже выступили с открытым письмом правительству (любят же политтехнологи круглые цифры!).



Венгерская оппозиция и либеральные СМИ, естественно, на ушах стоят – последние десятками гонят новости в стиле “ректор едет в Америку за усилением”, типа ура.



Интересно, что либеральные читатели настолько взбесились, что не видят себя со стороны: раньше стебались с правоконсерваторов, когда правительство обвиняло соросовские организации в том, что они стоят за очередными протестами – писали “ахаха тупые всюду им Сорос мерещится”, теперь вдруг начали писать “Сорос давай свергай этих негодяев”, башню снесло от злости так, что открыто клянчат глобалистов в страну.



Досталось и Путину в комментариях.Под одной из статей:



А вот если бы дядя Путин сказал бы - Виктор, что ты делаешь? – тот бы ещё и прощения попросил



Да Путин сам напустил этих шавок на университет!



…Этот русский агент, стукач (Орбан), любит пинать тех, кому обязан по жизни, того же Сороса… Кроме того, что госизменник и преступник, ещё и неблагодарен…



Дальше было ещё интереснее - ректор основанного Соросом в Будапеште Центрально-Европейского университета фактически начал угрожать венгерскому правительству. На фоне эффекта разворошённого муравейника ректор Майкл Игнатьефф произносит в интервью одному из коммерческих каналов грозные слова: “Венгерское правительство очень пожалеет, если проведёт через парламент законопроект, который сделает работу ЦЕУ невозможной”.

Игнатьефф также высказал мнение, что ЕС не хочет, чтобы против свободы обучения совершались нападки, потому что так Венгрия “попадёт в клуб Путина и Эрдогана”.



Ясно. Дело лишь в том, что данный институт в самих Соединённых Штатах не функционирует. Противники демократии в комментах принялись штудировать тематику некоторых лекций:



“Университет углубленно занимается междисциплинарным и сравнительным исследованием общественных изменений, изучением моделей перехода к открытому обществу, а также анализом демократий в странах, развивавшихся ранее не по западному типу развития...” – обнаружили они на сайте ЦЕУ, и решили, что это какая-то мозгопрачка.



Промежуточный итог противостояния – демонстрация сторонников Сороса... точнее, этого лучшего в мире университета, как убеждены противники Орбана. Кстати, Орбан по поводу ЦЕУ сказал следующее: университет Сороса функционирует в Венгрии не по правилам, и пусть кто-то и является миллиардером, всё равно он должен правилам следовать. ЦЕУ мухлюет, ибо выдаёт американские дипломы, не имея на это полномочий. Их может обеспечить лишь двухстороннее венгерско-американское межгосударственное соглашение



Демонстрации прошли в воскресенье. Либеральная пресса пишет: “Во всём мире проявили солидарность с ЦЕУ, видимо, все решили объединиться против законопроекта Орбана”. Действительно, фанаты так завелись, что могут и действительно верить, что весь мир сейчас только и переживает за соросовский университет.



Напоследок – фото с акций протеста стороннников университета в Будапеште с либерального Index.



по первому фото кто-то написал: это они подсвечивают Ахмету на грузовике.



А это какое-то знакомое молодёжное состояние...

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