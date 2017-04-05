Пагубное пристрастие ведущее Соединённые Штаты к экономическому краху

Чаще всего страны распадаются, когда расходы по обслуживанию государственного долга превышают расходы на защиту своих границ.

ANDREW MIILLER ЭНДРЮ МИЛЛЕР • 2 АПРЕЛЯ

Американцы страдают от множества деструктивных привычек. Исследования показывают, что 40 миллионов американцев имеют пристрастие к сигаретам, алкоголю или наркотикам; 24 миллиона американцев - к онлайн-порнографии; 6 миллионов граждан Америки - к азартным играм. И тем не менее, одной из наиболее распространенных губительных привычек в Америке является привычка жить на пособие.

Согласно данным, опубликованным Бюро переписи населения США, свыше 100 миллионов американцев получают пособия от программ социального обеспечения, финансируемых из федерального бюджета. Это означает, что 1 из 3 американцев получают какую-то форму федерального пособия по социальному обеспечению, и это не включая тех, кто получает пенсию или помощь по программе Medicare. В целом, почти половина нации зависит от федерального правительства, а не от самих себя, своих семей и местных общин.

Эта экономическая модель не является устойчивой.

В прошлом году правительство Соединенных Штатов собрало 2,99 триллионов долларов налогов и потратило 80 процентов этой суммы на обязательные программы социального обеспечения и выплату процентов [по долгу]. Согласно годовому отчету, опубликованному Бюджетным управлением Конгресса (CBO) в январе прошлого года, если страна продолжит свой нынешний курс, то в течение последующих 10 лет, растущие расходы на соцобеспечение и выплаты процентов по государственному долгу будут поглощать 99 процентов всех налоговых поступлений. Это означает, что все бюджетные расходы, включая расходы на национальную оборону, должны будут быть профинансированы через кредитную карту дяди Сэма (где уже и так висит просроченный долг в 20 триллионов долларов).

Финансовый историк Найл Фергюсон предостерегает, что страны и империи обычно распадаются, когда расходы по обслуживанию своего долга превышают расходы на защиту своих границ. Он, в частности, предупреждает, что, когда США достигнут этой точки, они могут испытать драматический коллапс, как это уже случилось с Римской империей и Советским Союзом.

Исходя из текущих базовых бюджетных прогнозов CBO, к 2024 году федеральное правительство будет тратить 604 миллиарда долларов на выплату процентов по государственному долгу, т.е. примерно такую ​​же сумму, какую оно сейчас тратит на оборону. И этот прогноз основан на предположении, что процентные ставки по трехмесячным казначейским векселям вырастут с 0,4 процента в четвертом квартале 2016 года до 2,8 процента во второй половине 2021 года. Если процентные ставки будут расти быстрее, то Америка может скоро оказаться в ситуации, когда она будет тратить почти 1 трлн. долларов в год на выплату процентов и бороться за финансирование как армии, так и масштабного государственного социального обеспечения без повышения налогов на доходы до советского уровня.

«Незадолго до падения Рима, там начался быстрый рост налогов» - писал редактор «Plain Truth» Герберт У. Армстронг в 1956 году. «Рим процветал и покрывался жиром; люди отлынивали от работы, играли, развлекались и просто бездельничали, они считали что правительство должно их обеспечивать. Сегодня мы называем это пособиями, субсидиями, пенсиями и государственной помощью. Когда какая-либо нация начинает считать что правительство должно её обеспечивать, это означает, что страна находится на скользкой дороге к загниванию и гибели. Эта дорога привела к падению Рим. Задолго до него тем же путем прошел гордый Вавилон. Сегодня по этой дороге идет Америка».

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