навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
05.04.17  

Онлайн-архив журнала "Советское ФОТО"

(0)
 
05.04.17   Редакция

Пагубное пристрастие ведущее Соединённые Штаты к экономическому краху

(0)
04.04.17   Редакция

Орбан против Сороса

(0)
 
04.04.17  

"Комсомолка": Бомбу-огнетушитель на "Площади Восстания" нашли сотрудники метро

(0)
 
02.04.17   Редакция

Эквадор выбирает между левым и бывшим банкиром на президентских выборах

(0)

последние за вчера, 04.04.17  
16:37   Редакция

Орбан против Сороса

(0)
 
15:00  

"Комсомолка": Бомбу-огнетушитель на "Площади Восстания" нашли сотрудники метро

(0)
 
11:30   Редакция

Будущий средиземноморский газопровод

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
04.04.17 22:02    
Marik Весёлые киношки (5)
04.04.17 03:15    
Clotild Отдых (15)
04.04.17 03:14    
Clotild Немного веселья (8)
04.04.17 03:13    
Clotild физическая красота - что это такое? (33)
04.04.17 03:09    
Clotild Путин не должен уйти! (7)
04.04.17 03:08    
Clotild сказка (8)
03.04.17 23:51    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (170)
03.04.17 18:24    
Welenti Искусство как средство мобилизации (3)
 
дата публикации 05.04.17 03:57
скаут: Игорь Львович;
   
 

Онлайн-архив журнала "Советское ФОТО"

От скаута:  случайно  нарыл  коротенькую  заметку  на  английском  об  онлайн-архиве журнала "Советское ФОТО" (437  номеров  журнала,  выпущенные  в  период  с  1926-го  по  1991 год).  Думаю  это  будет  интересно  фотолюбителям  и  людям  ностальгирующим  по  Советскому  Союзу).
 Предисловие  взято  из  Википедии,  фотография  и  собственно  ссылка - из  англоязычной  заметки

«Советское фото» — советский, затем российский ежемесячный иллюстрированный журнал Союза журналистов СССР. Был основан в 1926 году советским журналистом Михаилом Кольцовым, при помощи бывших журнальных работников, редакторов журнала Фотографические Новости издаваемого в период с 1906 по 1916 годы в Петербурге, учёных и профессоров Ермилова Николая Евграфовича и Срезневского Вячеслава Измайловича.

Издание журнала началось в Москве под эгидой организованного им акционерного издательства «Огонёк», преобразованного в 1931 году в «Журнально-газетное объединение». Перерыв в издании — 19421956 годы.

Журнал был рассчитан на любителей и профессионалов фото- и киноискусства. На его страницах публиковались работы советских и иностранных фотохудожников, а также статьи по теории, практике и истории фотографии. В 1976 году тираж журнала достигал 240 тысяч экземпляров. В том же году был награждён орденом «Знак Почёта».

С 1992 года стал называться «Фотография». В последние годы своего существования был существенно сокращён тираж и штат редакции. Прекратил печататься в середине 1997 года[1].

По состоянию на 2015 год выпуски журнала за 1926 и 1927 годы являются перешедшими в общественное достояние и размещены в Национальной электронной библиотеке.

В 2016 году в Москве в музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница» прошла выставка «СОВЕТСКОЕ ФОТО — 90 лет!», на которой было объявлено о возобновлении выхода журнала в печатной версии под названием «Фотография» при поддержке Союза журналистов России.[2]


Archive.org.


clicking here

статью прочитали: 37 человек

   
теги: СССР  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 