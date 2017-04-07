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  Джейсон Дитц
США
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опубликовано редакцией на Переводике 07.04.17 23:30
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Тиллерсон: США уже предпринимают шаги, чтобы отстранить Асада

Говорит, что у Асада "нет роли" в Сирии в будущем

Джейсон Дитц, 6 апреля 2017 г.

 

Вскоре после того, как чиновники стали подтверждать, что президент Трамп "рассматривает" военные действия против Сирии, чтобы отстранить президента Башара Асада от власти, госсекретарь Рекс Тиллерсон подтвердил, что в администрации "предпринимаются шаги" для отстранения Асада.

Какие именно шаги, не совсем ясно, но Тиллерсон прямо говорил об идее "усилий международного сообщества", которые одновременно нанесут поражение ИГИЛ и отстранят Асада от власти, в дополнение к "стабилизации" Сирии в целом. Комментарии чиновников, осведомленных о ситуации, показывают, что это почти наверняка будут военные действия.  

Тиллерсон затем сказал, что у Асада не может быть роли в будущем правительстве Сирии, и что США предпримут "соответствующие ответные действия" против него, чтобы гарантировать, что этого не случится. Тиллерсон настаивал всего несколько дней назад, что США не стремятся к смене режима.

Но в то время как, по-видимому, все политические фигуры в администрации Трампа согласны с этой войной, военнослужащие и сотрудники разведки, по сообщениям, все больше обеспокоены этой информационной линией правительства, заявляя, что у них имеются большие сомнения в отношении изложения истории о газовой атаке Асада, и что они обеспокоены, что это перерастет в войну под ложным предлогом.   

Бывший сотрудник ЦРУ Филип Джиралди дал интервью по этой теме, сказав, что многие американские сотрудники разведки верят российским сведениям, что сирийский воздушный удар являлся обычной бомбой, которая ударила по тайному химическому складу аль-Каиды. Он добавил, что американская интерпретация события не имеет смысла, так как у Асада не было мотивов наносить подобный удар.  

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теги: США, Сирия  
   
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