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опубликовано редакцией на Переводике 06.04.17 20:27
скаут: Anna;
 
 

«ФОРУМ.мск» — ярмарка домыслов

Данное оппозиционное интернет-издание никогда не отличалось правдивостью публикуемой информации. На портале Forum.msk собрано всё возможное, чтобы ввести читателя в заблуждение: домыслы, субъективное мнение, почему-то выдаваемое за мнение большинства, и новости,основанные на вырванных из контекста цитатах. Взять хотя бы свежий информационный вброс о том, что Газпром намерен поднять цены на газ для населения. Об этом утверждает кричащий заголовок,явно призванный повергнуть зашедшего на сайт гостя в праведное возмущение.

Если говорить откровенно, то мало кто из простых граждан глубоко понимает вопросы, связанные с формированием ценовой политики такой огромной организации, как Газпром. Большинство ориентируется на конечный её итог. Есть повышение или нет повышения: 80% смотрит в квитанцию об оплате и сумму, в ней указанную. Поэтому заголовок статьи от Форума мск. явно рассчитан на мгновенную реакцию. Кто там разбираться дальше по тексту будет? Единицы.
Месяц назад интернет-издание уже начало подготавливать почву, а сегодня, как видно, был сделан контрольный выстрел.


Но поспешили ребята-редакторы, пытаясь взбить пену народного недовольства, и опять опростоволосились. В Газпроме заявили, что информация в СМИ (преимущественно оппозиционных) по поводу повышения цен на газ, действительности не соответствует. Об этом сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

Вот и всё. «Новость дня» от «Форума.мск» – просто очередная попытка нарастить истерию в обществе. Ведь именно для этого и работает данный информационный ресурс. Выворачивание любой новости, любого заявления правительства — обычный метод. Преждевременность выводов и откровенное передёргивание – ключевые особенности портала, который не ставит своей целью донести правду до читателя. А зачем, спрашивается, читать то, что далеко от реальности и существует только в воображении непрофессиональных авторов?




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