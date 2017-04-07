Поэт и евреи

Почему Евгений Евтушенко вызывает у евреев настороженность

Benjamin Ivry Бенджамин Иври 2 апреля, 2017

1 апреля, в возрасте 84 лет, скончался Евгений Евтушенко, поэт опубликовавший в 1961 году в российской «Литературной газете» стихотворение «Бабий Яр». Стихотворение было протестом против отказа Советской власти признать, что главной целью бойни в Бабьем Яру, в Киеве, на Украине, где немцами в 1941 году были убиты тысячи мужчин, женщин и детей, было уничтожение евреев. Композитор Дмитрий Шостакович, долгое время вдохновлявшийся еврейской музыкой и традицией, включил стихи Евтушенко в свою Симфонию № 13 «Бабий Яр».





Имя Евтушенко мгновенно получило международную известность, несмотря на то, что как признался сам поэт в 1963 году, он отредактировал «Бабий Яр» “по политическим причинам - так как Запад использовал это стихотворение для пропагандистской кампании, чтобы “представить дело так” будто бы антисемитизм широко распространен в Советском Союзе”. На пресс-конференции в Париже, Евтушенко сказал журналистам что антисемитизм «в России не бОльшая проблема, чем во многих других странах».





В то время как Евтушенко был представлен советскими литературными чиновниками “на экспорт”, несколько еврейских поэтов, которые ранее писали о Бабьем Яре, были подвергнуты санкциям или просто проигнорированы. Поэт Илья Сельвинский (1899-1968) ставший свидетелем массовых убийств тысяч евреев под Керчью в Крыму в 1942 году, написал об этом стихи и опубликовал их. В наказание за это, на следующий год Сельвинский был уволен из вооруженных сил. В 1944 году еврейский автор Илья Эренбург (1891-1967) написал стихотворение «Бабий Яр», вновь оно было напечатано только в 1959 году. Другие советские евреи, как например украинский еврейский поэт Моисей Фишбейн, писавшие о Бабьем Яре, не получили никакого или почти никакого признания.





Эти странные случаи вызвали подозрения среди американских поэтов, некоторые из которых, такие как Стэнли Куниц (1905-2006) были переводчиками с русского. По словам поэта Селдена Родмана, Куниц считал что политические стихи Евтушенко “«очень плохи» ... особенно плох «Бабий Яр». Вы не можете писать стихи о коллективных трагедиях или стихийных бедствиях. Все, что вы можете - это искренне негодовать и возмущаться”. Кунитц считал, что Евтушенко имел успех не в силу своего поэтического таланта, а из-за его образа нонконформиста, «сражающегося против “вражеской” диктатуры». Евтушенко было предложено почитать свои стихи в Линкольн-центре и он, скорее всего, соберет полный зал. Что неплохо для поэзии, вне зависимости от того, считаете ли вы его продажным человеком как я, или нет».





Другое информированное суждение было высказано историком Робертом Конквестом, который отметил в 1963 году, что представлять Евтушенко «как рассерженного молодого бунтаря - это абсурд. Его атака на Сталина появилась в «Правде», это равнозначно тому, что оно было рифмованным выражением партийной линии». В 1968 году, когда Евтушенко был номинирован на престижный пост профессора поэзии в Оксфорде, венгерский еврейский историк Тибор Самуэли (1925 -1972) высказался о нем с нескрываемым презрением. Самуэли тогда заявил:«На самом деле Евтушенко есть и в течение последних пяти-шести лет является пропагандистом советского режима: защищает его зверства, нападает на его врагов, неутомимо путешествует по всему миру от его имени, смело критикуя все, что считает несправедливостью (включая демократический строй).

Государственные процессы против евреев - поэта Юлия Даниэля и журналиста и правозащитника Александра Гинзбурга (1936-2002 гг.), не вызвали никакой критики со стороны Евтушенко. Когда шестьдесят три выдающихся советских писателя (в том числе многие «конформисты») подписали протест против процесса Синявского-Даниэля, имя знаменитого бунтаря там показательно отсутствовало. Просто осторожность - могут сказать его оксфордские спонсоры. Вполне возможно, но тогда, наверное, ему не нужно было везде - от Дакара до Нью-Йорка, клеймить Синявского и Даниэля как «отщепенцев» за то, что они публиковали свои «антисоветские» книги за границей под псевдонимом (всегда добавляя с типичной для него изяществом, что они должны были бы предстать перед судом состоящим из писателей).

Сотни советских интеллектуалов протестовали против суда над Гинзбургом и Галансковым в начале этого года. Но не Евтушенко - он повсюду называл их предателями и спекулянтами».

Самуэли добавил, что «это странное «не-бунтарское» (если не сказать омерзительное) поведение нанесло серьезный ущерб “светлому образу” Евтушенко за рубежом и тем самым значительно снизило его ценность для Кремля». В качестве примера он привел открытое письмо написанное в 1967 году студентами мексиканских университетов и адресованное Евтушенко: «На наш взгляд, вы являетесь агентом советского правительства, натренированным писать стихи и поддерживать его тезисы».

Некоторые из известных почитателей Евтушенко, такие как Роберт Фрост, не разделяли его взглядов, об этом пишет биограф Фроста Генри Харт. Во время поездки по Советскому Союзу в 1962 году Фрост оставался при своем мнении: «Евтушенко пытался вовлечь его в дискуссии. Но, несмотря на льстивые заискивания, Фрост нашел симпатии Евтушенко к Фиделю Кастро и коммунизму отвратительными и выглядел расстроенным в его компании». Другие отвергали Евтушенко по эстетическим соображениям, подобно нью-йоркскому поэту Фрэнку О'Харе, который написал:« Мы устали / от твоих скучных подражаний Маяковскому / ... твоё общее восприятие Пафкипси/ это бестактность, которой бы в Тифлисе не позволил бы себе ни один американский поэт».

Однако ни один поэт не испытывал ненависти к Евтушенко большей, чем русский еврейский писатель Иосиф Бродский. В «Беседах с Иосифом Бродским» Соломона Волкова, Бродский отмечает, что у Евтушенко «всю дорогу были друзья в Центральном комитете партии: второй, третий,... шестнадцатый секретари, - так что он всегда был более или менее в курсе того, в какую сторону ветер будет дуть завтра». Определив Евтушенко в “Беседах..” как «большую фабрику саморекламы», подобным же образом Бродский говорил о нём и своему другу - писательнице Людмиле Штерн. Как писала Штерн в воспоминаниях:

«Бродский страстно ненавидел Евтушенко. Это не следует понимать как профессиональную ревность. Бродский с презрением смотрел на всех, кто был частью Системы. Евтушенко был не просто преуспевающим советским поэтом, который без проблем публиковался в советской печати. Он был одним из «послов культуры», одним из тех художников, которых послали за границу, чтобы засвидетельствовать, что в Советском Союзе действительно есть свобода слова и свобода художественного самовыражения. И Евтушенко свидетельствовал ... Бродский думал, что Евтушенко послужил консультантом правительства при решении вопроса об изгнании Бродского из страны. Естественно, Евтушенко отрицал это, но он действительно был вхож в высшие эшелоны коммунистической партноменклатуры». Уходя в отставку в 1987 году из Американской академии и Института искусств и литературы, в связи с тем что Евтушенко был избран их почетным членом, Бродский объяснил:

«Евтушенко - принадлежит к политической элите своей страны, он грязно лжет своим русским читателям о Соединенных Штатах ... Он флюгер. Он бросает камни только в тех направлениях, которые официально одобрены. Принять его в качестве почетного члена американской академии, как если бы он представлял всех русских поэтов, кажется мне неприличным и скандальным». В 2013 году появилось интервью Бродского 1972 года, в котором он высказал мнение, что «конечно, [Евтушенко] очень плохой поэт и еще худший человек».

Тем не менее, Евтушенко получал деньги за преподавание русской и европейской поэзии и истории мирового кино в Университете Талсы в Оклахоме и Квинс-колледже. Возможно, Бродский, Куниц, Самуэли, Штерн и другие были не правы, и законодательная власть Оклахомы в своей декларации лучше информировала людей более 20 лет назад, когда восхваляла Евтушенко как «возможно, самый выдающийся голос в СССР, выступающий против пороков близнецов - сталинизма и антисемитизма. Для законодателей Оклахомы Евтушенко «предпочел отказаться от международного признания, которое получали советские интеллектуалы, эмигрировавшие на Запад, чтобы остаться в СССР и вместе с другими, с большим личным риском и художественным самопожертвованием, выражать свою оппозицию Советскому режиму».

Ни одному советскому еврею не был задан вопрос - не согласились бы они тоже отказаться от «международного признания» в обмен на то, чтобы не быть сосланным или заключенным в тюрьму.

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