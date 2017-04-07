навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
07.04.17   Редакция

American firewall or…

(0)
 
07.04.17  

В России ликвидируют ВАК

(0)
 
06.04.17   Редакция

Оперативная сводка: Вашингтон угрожает силой по вопросу Сирии; Бэннон ушел, но остался; изменение риторики, но не политики

(0)
05.04.17   Редакция

Bellingcat подставил Порошенко и Ко

(0)
 
05.04.17  

Онлайн-архив журнала "Советское ФОТО"

(0)
04.04.17   Редакция

Орбан против Сороса

(0)
 
04.04.17  

"Комсомолка": Бомбу-огнетушитель на "Площади Восстания" нашли сотрудники метро

(0)

последние за вчера, 06.04.17  
 
23:30   Редакция

Оперативная сводка: Вашингтон угрожает силой по вопросу Сирии; Бэннон ушел, но остался; изменение риторики, но не политики

(0)
18:11   Редакция

Сирия и политика США — выбор пути

(0)
 
17:30   Редакция

Подозрительные моменты в отношении химической атаки в Сирии и операции "под ложным флагом"

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
07.04.17 00:20    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (171)
04.04.17 03:15    
Clotild Отдых (15)
04.04.17 03:14    
Clotild Немного веселья (8)
04.04.17 03:13    
Clotild физическая красота - что это такое? (33)
04.04.17 03:09    
Clotild Путин не должен уйти! (7)
04.04.17 03:08    
Clotild сказка (8)
03.04.17 18:24    
Welenti Искусство как средство мобилизации (3)
03.04.17 17:57    
Welenti Распад США неизбежен? (9)
 
дата публикации 07.04.17 08:26
скаут: Игорь Львович;
   
 

В России ликвидируют ВАК

Минюст РФ обратился в Верховный суд страны о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК). Об этом говорится в сообщении Госкомитета  по работе с диаспорой Азербайджана.

«Распространенное СМИ России сообщение о ликвидации ВАК  вызвало серьезную обеспокоенность общественности Азербайджана и многочисленной азербайджанской диаспоры в России», - говорится в заявлении.

Ведомство отмечает, что созданный в 2001 году при поддержке   Гейдара Алиева и главы РФ Владимира Путина ВАК,  проделал большую работу  в налаживании культурных и духовных связей между проживающими в России азербайджанцами, интеграции их в российское общество и развитии отношений двух стран.

Деятельность ВАК  была «основана на традициях многовековой дружбы народов, служила углублению стратегического партнерства между двумя странами».

ВАК  осуществлял свою деятельность в рамках законов РФ, внося вклад в укрепление религиозной и этнической толерантности, межнациональной дружбы, углубление диалога между культурами.

Национальные и государственные интересы России были основными и неизменными приоритетами деятельности организации,  подчеркивается в заявлении.

«Прекращение деятельности ВАК на фоне идущих в мире и регионе сложных и противоречивых процессов не служит интересам двух стран. Ликвидация ВАК  или же инициативы, направленные на нанесение урона авторитету этой структуры, противоречат многовековым традициям дружбы,   доверию,  духу стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией  и могут служить интересам сил, не заинтересованных в развитии этих отношений», - говорится в документе.

В заключение выражена надежда, что соответствующие структуры РФ примут объективное и справедливое решение, соответствующее национальным интересам двух стран.  В настоящее время в 67 субъектах РФ ВАК имеет 73 региональных подразделения. –06D—


статью прочитали: 29 человек

   
теги: Россия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 