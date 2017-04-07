В России ликвидируют ВАК

Минюст РФ обратился в Верховный суд страны о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК). Об этом говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.



«Распространенное СМИ России сообщение о ликвидации ВАК вызвало серьезную обеспокоенность общественности Азербайджана и многочисленной азербайджанской диаспоры в России», - говорится в заявлении.

Ведомство отмечает, что созданный в 2001 году при поддержке Гейдара Алиева и главы РФ Владимира Путина ВАК, проделал большую работу в налаживании культурных и духовных связей между проживающими в России азербайджанцами, интеграции их в российское общество и развитии отношений двух стран.

Деятельность ВАК была «основана на традициях многовековой дружбы народов, служила углублению стратегического партнерства между двумя странами».

ВАК осуществлял свою деятельность в рамках законов РФ, внося вклад в укрепление религиозной и этнической толерантности, межнациональной дружбы, углубление диалога между культурами.

Национальные и государственные интересы России были основными и неизменными приоритетами деятельности организации, подчеркивается в заявлении.

«Прекращение деятельности ВАК на фоне идущих в мире и регионе сложных и противоречивых процессов не служит интересам двух стран. Ликвидация ВАК или же инициативы, направленные на нанесение урона авторитету этой структуры, противоречат многовековым традициям дружбы, доверию, духу стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией и могут служить интересам сил, не заинтересованных в развитии этих отношений», - говорится в документе.

В заключение выражена надежда, что соответствующие структуры РФ примут объективное и справедливое решение, соответствующее национальным интересам двух стран. В настоящее время в 67 субъектах РФ ВАК имеет 73 региональных подразделения. –06D—

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