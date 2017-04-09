Кызылординец рассказал, как жить с двумя женами под одной крышей

Обзор казахоязычной прессы (14 марта)

* Салафизм популярен в странах, где процветает коррупция

* В Каргалинском районе Актюбинской области нет ни одной казахской школы

* Чему научит казахов враждебно настроенный к ним Владимир Соловьев?

* Как целитель Сары-аулие выписывал токал из роддома

* Почему в Казахстане растет мужская проституция

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

BAQ.KZ: «Екі әйелімен бір үйде тұратын қызылордалық жігіттін әңгімесі» («Рассказ кызылординца, проживающего с двумя женами в одном доме») - Рассказ о жителе Кызылорды Жомарте КОЖАБЕРГЕНОВЕ, который живет под одной крышей со старшей и младшей женами.

«У 31-летнего Жомарта шестеро детей от первой жены — его ровесницы Нургуль. В прошлом году он женился на 19-летней Асель, которая сейчас ждет ребенка. Байбише (старшая жена) сама дала добро на эту женитьбу. Более того, лично ездила на сватовство и привезла невесту. И живут они, по словам их мужа, как две сестры: помогают во всем друг другу, дети даже называют токал «кіші мама»(младшая мама). Байбише говорит, что не ревнует мужа, а токал - что вышла замуж по любви. Вся большая семья мирно уживается в обычной 4-комнатной квартире, а глава семьи занимается небольшим бизнесом».

SN.KZ: «Салафилік идеология әділдіктен жұрдай, жемқорлық жайлаған елдерде тез жайылады - теолог» («Теолог: Салафитская идеология быстро распространяется в странах, где нет справедливости и процветает коррупция») - Интернет-ресурс публикует мнение известного религиоведа Досая КЕНЖЕТАЯ, который полагает, что нетрадиционное исламское течение становится популярным в несправедливых обществах с процветающей коррупцией.

«Салафизм быстро распространяется в странах, где нет справедливости, процветает коррупция, существует социальное неравенство, нарушаются права, а общество забывает о благовоспитанности, совести, традициях и обычаях, а также историю, религию и язык», - считает он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ABAI.KZ: «Мәссаған! Қарғалыда қазақ мектебі жоқ» («Ну и ну, в Каргалы нет казахской школы!») - В Каргалинском районе Актюбинской области нет ни одной школы с казахским обучением.

«В 1989 году, когда был принят закон «О языках», в Актюбинской области 50% школ были казахские, сейчас эта цифра составляет 64%. В те годы в регионе было 185 русских школ, сейчас — 27. В 1991 году всего 26% детских садов были казахские, сейчас 67,2%, если в 1991 году из 425 детсадов только 160 были казахские, сейчас их количество достигло 373.

Население Каргалинского района более 17 тысяч человек, 32% - представители некоренных национальностей. В районе из 17 школ, 3 - русские, остальные - смешанные. Но нет ни одной чисто казахскоязычной. По заверениям местных властей, смешанные школы через 4 года полностью станут казахскими, а 60% районных школ в течение 2-3 лет перейдут полностью на обучение с казахским языком. Однако это вызывает сомнения: если за 25 лет не удалось сделать, возможно ли добиться этого за 2-3 года?», - задается вопросом автор статьи Молдир БАЙБОРИ.

QAZAQUNI.KZ: «Ұлтымызға жаны қас Соловьев қазаққа не үйретпек?» («Чему будет учить казахов враждебно настроенный к казахам Соловьев?») - Таким вопросом задается издание после известия о том, что в Казахстан с лекцией приезжает известный российский журналист Владимир СОЛОВЬЕВ.

«Недавно стало известно, что скоро в Алматы и Астану приедет российский журналист Владимир Соловьев, который проведет семинар «Жесткие переговоры, или Искусство быть лидером!». Билеты на это мероприятие стоят от 50 до 300 тысяч тенге. Известно, что Соловьев - пропагандист русского великодержавного шовинизма. Автор скандальных книг «Апокалипсис от Владимира», «Евангелие от Соловьева», «Мы русские! С нами Бог!». Как долго кремлевские шовинисты будут обогащаться за наш счет?», - вопрошает автор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

STAN.KZ: «Алматыда Марат қажының жас тоқалын перзентханадан шығару кезінде жолдар жабылды» («В Алматы перекрыли улицы при выписке из роддома токал Марата-кажы») - Марат ЕСЕНБАЕВ, известный больше как целитель Сары-аулие, выписывал сегодня из роддома свою молодую токал, подарившую ему дочь, пишет сайт.

«Поделившийся своей радостью 54-летний Марат-кажы рассказал, что очень тщательно подготовился к этому торжественному моменту. Встречать роженицу приехали на 15 автомобилях, собралось около 200 человек. По словам счастливого отца, устроившие автокараван родственники и друзья перекрыли две улицы в Алматы. А он подарил жене, которая младше его на 34 года, Коран и брелок с надписью «Золотая жена».

ALASHAINASY.KZ: «Елімізде еркек жезөкшелер көбейіп кетіпті» («В стране процветает мужская проституция») - Газета рассказывает со ссылкой на сайт 365.инфо о мужчинах, оказывающих интимные услуги.

«Если несколько лет назад казалось странным, что мужчины занимаются проституцией, то сейчас рынок мужской проституции не уступает женскому. Насколько широко распространен этот вид услуг в Алматы, пытались выяснить журналисты ресурса. Мужчины регистрируются на специальных сайтах, публикующих их объявления, где выставляются фото, в том числе и половых органов. Их возраст 20-30 лет. Как выяснилось, они оказывают услуги не только состоятельным женщинам, но и мужчинам, а также семейным парам. Их заработки составляют примерно 15 тысяч тенге в час и доходят до 1000 долларов в месяц. Занимающиеся проституцией молодые люди либо студенты, либо сотрудники различных компаний. По их словам, они пришли в этот «бизнес» случайно и занимаются этим временно», - пишет издание.





Комментарии: ЕРЛАН ДАРМЕНОВ 2017-03-14 09:04:28

Ты посмотри-ка, святош на молоденьких тянет?

ЭЛЬМИРА 2017-03-14 09:07:58

Если агашки все распродали, чем остается торговать молодым парням? Только телом. И хорошо, что есть еще желающие зарабатывать самим, хоть и таким образом, а не сидеть поголовно на шее у женщин.

ГЮРЗА ПЯТНИСТАЯ 2017-03-14 16:46:50

Какая прелесть! Женщины, значит, токарями - машинистами башенных кранов в наше лихое время становятся, а мужчины, "сильный пол", - проститутками! Эх вы, мужики... Как вас земля только носит...

ИДА 2017-03-14 17:20:47

Вот никогда не поверю, что молодая,здоровая, сексуально здоровая 31 летняя женщина разрешила привести в дом токал! Такого быть не может! Какая женщина готова похоронить себя в таком цветущем возрасте как обьект желания для любимого мужчины и согласиться на молодую конкурентку? Вот если бы ей было лет под 70, и она устала морально и физически от всех проблем, может тогда бы рассматривался такой вопрос.Скорее всего-никто ее и не спрашивал, а ей с 6 детьми куда идти, вот и помалкивает..

СМОТРЯЩИЙ 2017-03-14 19:12:59

интересно кто же приглашает таких уродоа как соловей?

ЭДИТА СТАНИСЛАВОВНА 2017-03-14 20:01:06

Зухра,Мухра, Изабель..и Я

РЕСПУБЛИКА ШКИД 2017-03-14 20:39:15

..Не женитесь на-а..курсистках они толсты ка-а-к сосиски ..!

ГАУХАР 2017-03-15 15:11:47

Просто поразительно, как изменчив наш мир. А мне только сорок. Родилась в СССР, когда не было интернета, соток, токалок, байбише, салафитов, вахабитов, террористов и т.д. Потом были надежда, развал, рекет. А сейчас прибавилась коррупция, олигархи, ушла надежда. Что делать?

ЗЛАТА 2017-03-15 19:58:42

Гаухар, рыжее исчадие Чубайс сказал бы, что Вы - лузер и просто не вписались в рынок (подразумевая, что все НОРМАЛЬНЫЕ - вписались). А вообще - позвольте руку пожать. Мне тоже - 40, и я думала, что одна такая, со своими абсолютно созвучными Вашим мыслями...



статью прочитали: 2 человек