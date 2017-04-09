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опубликовано редакцией на Переводике 09.04.17 09:53
скаут: Maks K;
 
 

Псевдопатриотический порыв «Эха»

«Эхо Москвы» известно своими антироссийскими и антисоветскими настроениями. Либеральные резиденты этого издания буквально соревнуются друг с другом, кто окажется большим русофобом. В попытке перещеголять коллег по цеху некоторые авторы зачастую прибегают к запрещенным приемам. Они просто берут актуальную тему и спекулируют на чувствах читателей, используя в своих ядовитых текстах кощунственные выражения.
На этот раз «Эхо» выделилось абсурдным предложением отменить праздник 9 мая. Самое удивительное в том, что эта инициатива была вынесена на суд невольного читателя по соусом патриотизма.
Автор текста начинает издалека и сразу же демонстрирует полную некомпетентность. Акцию «Бессмертный полк», которую он видел в Коктебеле, он смешал с грязью из-за того, что, видите ли, потомки воевавших героев не имеют права идти с фотографиями своих предков. Оказывается, для того, чтобы почтить память отцов, дедов и прадедов необходимо сделать «что-то полезное».
Интересно, кто, по мнению автора должен выдавать разрешение/справку на участие в этой акции. Далее эхо лжепатриота раздается все сильнее, и автор туманно пытается объяснить, что для него собственно есть «патриотизм».
Но не получается, поскольку автор признается, что «не смог вытянуть» предыдущий пост про патриотизм. В самом интригующем месте адепт «Эха» разразился риторическим вопросом, поскольку понятие патриотизма действительно у автора искаженное.
Во-первых, в тексте так не объясняется, почему акция «Бессмертный полк» вызывает у него столь противоречивые чувства. А ведь эта акция находится абсолютно вне политики. Ее придумали в Томске местные журналисты. Идея оказалась удачной, поэтому акция пошла в народ.
В Уставе «Бессмертного полка» закреплено, что акция не связана ни с политикой, ни с корпоративными интересами. При этом в акции может участвовать любой гражданин вне зависимости от национальности, вероисповедания и политических взглядов.
Во многом из-за того, что инициатива преследует исключительно благие цели, «Бессмертный полк» распространился сначала по всей России, а потом и по всему миру.
А в тексте по принципу крещендо продолжается меркантильная линия. Кто о чем, а либерал о налогах!
Очевидно, что резидент «Эха Москвы» даже не снизошел до того, чтобы просто ознакомиться с матчастью. Вместо этого, он как бешеная собака набросился на молодежь, которая чтит память своих погибших родственников.

Так автор дошел до кощунственного по своей сути предложения запретить вообще, отмечать День Победы. В качестве аргументов он отделался дешевой популистикой.
Наверное, для либералов в этом и заключается патриотизм. Чтобы вместо того, чтобы приносить пользу людям (наглядный пример – «Бессмертный полк»), с желчью размышлять о том, что праздник 9 мая себя изжил. При этом никакой альтернативы «Эхо» не предлагает.
За цинизм, непрофессионализм и подтасовку фактов «Эхо Москвы» получает балл в копилку.

статью прочитали: 63 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
юрий стрекопытов, 09.04.2017 10:17:17
Мне интересно кто оплачивает это Эхо? Если гаспром, то я против. Это госпредприятие и оплачивать еврейское гнездо за мой счет не имеет право. Пусть тогда оплатит мне стоимость потребляемого мной государственного газа. Кроме того, почему это мусорное радио посещают госчиновники и сотрудники МО? Почему жидовский редактоп берет интервью чуть ли у президента. Надо как Трамп, запретить этому фейковому радио посещать гос мероприятия.

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