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опубликовано редакцией на Переводике 09.04.17 09:53 скаут: Maks K;

Ссылка на оригинал Псевдопатриотический порыв «Эха»

На этот раз «Эхо» выделилось абсурдным предложением отменить праздник 9 мая. Самое удивительное в том, что эта инициатива была вынесена на суд невольного читателя по соусом патриотизма.

Автор текста начинает издалека и сразу же демонстрирует полную некомпетентность. Акцию «Бессмертный полк», которую он видел в Коктебеле, он смешал с грязью из-за того, что, видите ли, потомки воевавших героев не имеют права идти с фотографиями своих предков. Оказывается, для того, чтобы почтить память отцов, дедов и прадедов необходимо сделать «что-то полезное».

Интересно, кто, по мнению автора должен выдавать разрешение/справку на участие в этой акции. Далее эхо лжепатриота раздается все сильнее, и автор туманно пытается объяснить, что для него собственно есть «патриотизм».

Но не получается, поскольку автор признается, что «не смог вытянуть» предыдущий пост про патриотизм. В самом интригующем месте адепт «Эха» разразился риторическим вопросом, поскольку понятие патриотизма действительно у автора искаженное.

Во-первых, в тексте так не объясняется, почему акция «Бессмертный полк» вызывает у него столь противоречивые чувства. А ведь эта акция находится абсолютно вне политики. Ее придумали в Томске местные журналисты. Идея оказалась удачной, поэтому акция пошла в народ.

В Уставе «Бессмертного полка» закреплено, что акция не связана ни с политикой, ни с корпоративными интересами. При этом в акции может участвовать любой гражданин вне зависимости от национальности, вероисповедания и политических взглядов.

Во многом из-за того, что инициатива преследует исключительно благие цели, «Бессмертный полк» распространился сначала по всей России, а потом и по всему миру.

А в тексте по принципу крещендо продолжается меркантильная линия. Кто о чем, а либерал о налогах!

Очевидно, что резидент «Эха Москвы» даже не снизошел до того, чтобы просто ознакомиться с матчастью. Вместо этого, он как бешеная собака набросился на молодежь, которая чтит память своих погибших родственников.



Так автор дошел до кощунственного по своей сути предложения запретить вообще, отмечать День Победы. В качестве аргументов он отделался дешевой популистикой.

Наверное, для либералов в этом и заключается патриотизм. Чтобы вместо того, чтобы приносить пользу людям (наглядный пример – «Бессмертный полк»), с желчью размышлять о том, что праздник 9 мая себя изжил. При этом никакой альтернативы «Эхо» не предлагает.

За цинизм, непрофессионализм и подтасовку фактов «Эхо Москвы» получает балл в копилку. статью прочитали: 63 человек Комментарии ﻿

«Эхо Москвы» известно своими антироссийскими и антисоветскими настроениями. Либеральные резиденты этого издания буквально соревнуются друг с другом, кто окажется большим русофобом. В попытке перещеголять коллег по цеху некоторые авторы зачастую прибегают к запрещенным приемам. Они просто берут актуальную тему и спекулируют на чувствах читателей, используя в своих ядовитых текстах кощунственные выражения.На этот раз «Эхо» выделилось абсурдным предложением отменить праздник 9 мая. Самое удивительное в том, что эта инициатива была вынесена на суд невольного читателя по соусом патриотизма.Автор текста начинает издалека и сразу же демонстрирует полную некомпетентность. Акцию «Бессмертный полк», которую он видел в Коктебеле, он смешал с грязью из-за того, что, видите ли, потомки воевавших героев не имеют права идти с фотографиями своих предков. Оказывается, для того, чтобы почтить память отцов, дедов и прадедов необходимо сделать «что-то полезное».Интересно, кто, по мнению автора должен выдавать разрешение/справку на участие в этой акции. Далее эхо лжепатриота раздается все сильнее, и автор туманно пытается объяснить, что для него собственно есть «патриотизм».Но не получается, поскольку автор признается, что «не смог вытянуть» предыдущий пост про патриотизм. В самом интригующем месте адепт «Эха» разразился риторическим вопросом, поскольку понятие патриотизма действительно у автора искаженное.Во-первых, в тексте так не объясняется, почему акция «Бессмертный полк» вызывает у него столь противоречивые чувства. А ведь эта акция находится абсолютно вне политики. Ее придумали в Томске местные журналисты. Идея оказалась удачной, поэтому акция пошла в народ.В Уставе «Бессмертного полка» закреплено, что акция не связана ни с политикой, ни с корпоративными интересами. При этом в акции может участвовать любой гражданин вне зависимости от национальности, вероисповедания и политических взглядов.Во многом из-за того, что инициатива преследует исключительно благие цели, «Бессмертный полк» распространился сначала по всей России, а потом и по всему миру.А в тексте по принципу крещендо продолжается меркантильная линия. Кто о чем, а либерал о налогах!Очевидно, что резидент «Эха Москвы» даже не снизошел до того, чтобы просто ознакомиться с матчастью. Вместо этого, он как бешеная собака набросился на молодежь, которая чтит память своих погибших родственников.Так автор дошел до кощунственного по своей сути предложения запретить вообще, отмечать День Победы. В качестве аргументов он отделался дешевой популистикой.Наверное, для либералов в этом и заключается патриотизм. Чтобы вместо того, чтобы приносить пользу людям (наглядный пример – «Бессмертный полк»), с желчью размышлять о том, что праздник 9 мая себя изжил. При этом никакой альтернативы «Эхо» не предлагает.За цинизм, непрофессионализм и подтасовку фактов «Эхо Москвы» получает балл в копилку.