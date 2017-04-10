ВИДЕО: Католическая Польша сокрушает советское вторжение в Европу. Год 1920-й от Рождества Христова.

Эндрю Бурнс Andrew Burns

April 9, 2017

Год 1920-й от Рождества Христова.

Польский народ выступает на защиту своей страны от вторжения Советов. Особые слова благодарности кардиналу Акилле Ратти, послу Святого Престола в Польше и будущему Папе Пию XI, он был единственным дипломатом в Варшаве, который не покинул город во время большевистской осады в августе 1920 года.

http://youtu.be/J4I61EkSdgg







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