МОСКОВСКИЙ ЭКРНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2017, КАК И МЭФ – 2016 МЕЧТЫ, МЕЧТЫ …

Московский экономический форум – 2017 состоялся 30 – 31 марта 2017 г. в Москве. Тема форума «Поворот мировой истории. Новая стратегия России». Главный результат, который хотели получить устроители - это власти нужен новый курс экономической политики. Возникает закономерно вопрос – а куда власть «плыла» до этого, сегодня, вчера. Когда надо менять существующий курс и на сколько градусов, румбов? Почему такое название статьи? На МЭФ- 2016 тема форума была «25 лет рыночных реформ в России и мире. Что дальше?» Автор на эту тему писал в статье «МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ - 2016 – ЧЕТВЁРТЫЙ: МЕЧТЫ, МЕЧТЫ …» http://worldcrisis.ru/crisis/2301250 . Она (тема форума) интересна – прошлое, настоящее и будущее российской экономии. Чтобы её раскрыть необходимо либо обладать теорией современной экономии, либо нет. Удалось ли это? Ибо если есть теория, то можно анализировать прошлое, оценивать настоящее и прогнозировать будущее, а если её нет, то вспоминать прошлое, наблюдать настоящее и мечтать о будущем.

Вот вывод, который был сделан, сложно судить о раскрытии темы Московского экономического форума - 2016 базируясь на том, что удалось услышать. Тем не менее, она была раскрыта в той мере, которая предполагается для случая, когда участники форума не владеют современной теорией экономики – вспоминали прошлое, наблюдали настоящее и мечтали о будущем. Самое удивительное то, что все они стремились «улучшить» капитализм – затея абсолютно бессмысленная. Ведь уже около сотни лауреатов Нобелевской премии по экономике и все они его «улучшали».

Ещё одна особенность МЭФ-2017 – это, то, что в мае месяце 2017 г. предполагается закончить работу над «Стратегией экономического развития России до 2024 г. и на период до 2035 г». Над ней работает правительство, кроме того ЦСР под руководством А. Л. Кудрина, решил представить её также и Столыпинский клуб и др. В этом была бы определённая фишка данного форума. Если никто из представителей ЦСР не представлял свои наработки, то другие делали это с удовольствием. Все трое стремятся представить Президенту свои наработки. Поскольку послушать все секции и круглые столы не представляется возможным, то обратимся сайту «Московского экономического форума» http://me-forum.ru/media/news/ , где в доступной форме изложены выступления участников форума.

Казалось бы, вся дискуссия должна была бы свестись к обсуждению этих проектов. Однако этого не получилось. Каждый из выступающих говорил о своём видении проблемы, никак не заботясь о том, как будут выглядеть его предложения в рамках всей стратегии развития страны. Ведь есть ещё гайдаровские форумы, на которых, как правило, присутствуют представители правительства, включая и Председателя правительства. Ведь чего проще – сейчас известно, что вся мировая экономика базируется на одной из двух: экономической платформе А. Смита или экономической платформе В. И. Ленина. Следовательно, выбор у участников форума не большой – выбирай любую и доказывай свою правоту. Однако не получилось. Особенно непростителен этот факт для участников форума со званиями и степенями различных рангов. Они выходит не интересуются достижениями в области теории экономики. Поэтому примем данный факт как данность, поскольку о необходимости разработки теории упомянули только представитель Кубы профессор Университета Гаваны Гарсия Хесус Бригос ( необходимость развития теории, а также неразрывную связь политического режима с развитием экономики), да ещё высказал постоянный участник форума поляк Гжегож Колодко (стратегия должна быть разработана на фундаменте правильной экономической теории) . Поэтому остановимся на отдельных сторонах высказываний участников форума, заимствуя их из сайта форума.

О структурных приоритетах российской экономики рассказала Елена Ленчук, директор ИЭ РАН. По ее словам, России необходима высокая экономическая динамика – 5-7% в ближайшей перспективе. В соответствии с этой динамикой, необходимо формировать новую модель экономического роста, основанную на развитии реального сектора экономики. Данная модель предполагает формирование новых, емких рынков, как внутренних, как и внешних.

Прежде необходимо было бы указать сначала на институциональные приоритеты – это способы решения приоритетных экономических задач, а затем на структурных – организационных системах реализующие эти способы. Условно каждый новый способ может быть реализован 100 системами. Динамика 5 – 7 % на платформе А. Смита – на ней экономика России, не достижима. Тепы роста ВВП стран ОЭСР (они все на платформе А. Смита) за много лет 0,5 – 3%. Однако Е. Ленчук предлагает некую модель экономического роста. Надобно полагать – нужна модель развития реального сектора экономики ( куда деть виртуальный). Что такое модель – это абстрактное представление некоего объекта. Оно может быть простейшим как, например, известное уравнение Фишера, но и цена полученным на нём результатам соответствующая.

В третьей книжке, которая указана в литературе в конце статьи, приведено математическое выражение бескризисного долговременного развития экономики России. Между динамикой развития, которая должна быть, по мнению Е. Ленчук и странами ОЭСР отличие в разы, а раз так, то как гласит системное правило – экономика России должна иметь другую структуру, чем страны ОЭСР. Тем не менее, структуры экономики у них одинаковые, а значит, и эффективность будит примерно одинаковая. Об этом Е. Ленчук ничего не говорит. Поэтому красиво звучат слова о модели и не более того. Немного пояснений.

Пример из техники. В середине 80 – х годов прошлого века предложил способ и систему его реализующую, сделал имитационную модель, получили результат, а реально объект появился на гусеничном ходу на выставке «Вооружение - 2015». Также была проблема, и было её решение – возможно уже не похожее на то, как замышлялось вначале. Поэтому между моделью, полученными на ней результатами, внедрением и созданием реального объекта «дистанция огромного размера».

На том же сайте форума К. Бабкин рассказывает, как он побывал в вычислительном центре одного института, где имеется мощная вычислительная машина. Программисты разработали программу на базе теории графов, но модель экономики они создать не могут. По всей видимости, у них нет абстрактного представления экономики как объекта программирования. Там же К. Бабкин сокрушается, что у него нет модели комбайна, и приходится до всего доходить экспериментируя. Кстати не ругайте правительство – они не знают теории экономики, и у них нет модели экономики – до всего доходят, экспериментируя, как и К. Бабкин со своим комбайном. Поэтому употребляя слово модель необходимо понимать, что это такое, а лучше посмотреть в Википедии. Попутно заметим, что развитие экономики на платформе А. Смита - это одна реализация нестационарного случайного процесса, и чтобы получить результат, необходимо много реализаций, а жизнь одна! На платформе В. И. Ленина проще.

Вот ещё пример воспоминаний о прошлом . Какие решения возможны в сфере госуправления, рассказал экономист и публицист Андрей Паршев. Он напомнил, что Советскую экономику тоже создавали люди, знакомые с рыночной экономикой. Поэтому сейчас в России также есть люди, которые знают реальную экономику.

«Сейчас есть определенный шанс создать нормальную экономику. Не стоит ждать чудес и каких-то радикальных решений. Достаточно провести ревизию решений, которые существовали в XX века, и выбрать из них те, которые работают», - считает экономист.

Действительно, В. И. Ленин и И. В. Сталин были знакомы с капиталистической экономикой, но создавали свою советскую экономику, которая структурно отличается от рыночной. Пока не нарушали структуру экономики , СССР существовал как государство. Тем не менее, теории экономики социализма не было, об этом говорил И. В. Сталин и говорил Ю. В. Андропов. Однако во второй половине 80 – х прошлого века людям «знакомым с рыночной экономикой» , но не тем, которые создавали советскую экономику, показалось, что она лучше. Тогда и решили изменить структуру экономики, а именно, убрать из Конституции СССР 6 статью. Как результат структура экономики стала капиталистической, а СССР не стало. (Все знают о реке).

Поскольку речь зашла о 6 статье Конституции СССР, то на форуме никто не вспомнил (может, ошибаюсь) о существовании партий. Как будто их нет в стране. Однако какие бы ни были предложения в стратегиях развития, принимать стратегию будет Государственная Дума, где заседают именно партии. Партии во всех субъектах федерации. На МЭФ – 2016 кто-то заикнулся о партиях – сказали , что мы занимаемся экономикой. Вывод – у участников форума отсутствует представление о месте и роли парий в экономике страны.

В этой связи много говорится об успехах Китая, например, С. Ю. Глазьев. Однако экономика Китая базируется на платформе В. И. Ленина, а России на платформе А. Смита, старой, росшарпанной, ржавой. Ещё раз повторим, что её пытаются улучшать всего около сотни лауреатов Нобелевской премии (сейчас уже занялись договорами). Сейчас китайской экономике, правда, свойственен «синдром китайской экономики». Кроме того надо помнить, что взаимодействуя с Китаем в экономической сфере, а об этом много говорилось и с китайской стороны (исполнительный декан Института финансовых исследований Жэньминь университета Китая (RDCY) Ванг Вен), и с российской (Юрий Гончаров, президент Ассоциации инвесторов) надо помнить, что китайцы взаимодействуют в интересах блага своего – китайского, народа, а россияне в интересах получения прибыли собственниками средств производства.

На форуме часто вспоминали ЦБ РФ. Политика главного финансового регулятора страны, который чрезмерно сосредоточился на снижении инфляции, категорически не устраивает экономистов.

По мнению экспертов, сегодня высокая процентная ставка ЦБ (10%) губительно действует на нашу экономику: недоступность кредитов не дает развиваться отечественному бизнесу, тормозя рост инвестиций, в том числе иностранных

Это из круглого стола «Центробанк России: борьба с инфляцией или финансы для развития?»

Проблема в том, что как участники форума, так и сам ЦБ РФ не представляют себе его место и роль в структуре экономики России, а значит и те функции, которые он должен выполнять. ЦБ РФ должен входить как элемент в структуру финансовой системы, которая в сою очередь является элементом структуры экономики. Увы. Всё по-другому. Писавшие Конституцию Российской Федерации и мы, за неё голосовавшие, не владели теорией экономики. Поэтому ЦБ РФ и оказался вне структуры экономики , но на него были возложены функции управления экономикой и это при том, что у него отсутствуют представления о самой структуре экономики.

Отсюда ЦБ РФ и заказывает инфляцию (как музыку в ресторане) на следующий год и ожидает результата, т. е. следствия. При этом он никак не влияет на время возникновения инфляции, её место и причину. Представляется, что за уровнем инфляции должны следить другие структуры и на всех уровнях власти – от поселения, а не только на уровне ЦБ и Правительств РФ. Причем последнее активно участвует в её росте. ЦБ РФ должен быть активным участником формирования бюджета страны в интересах задействовании всех основных фондов, дополняя недостающие средства в виде эмиссии. Не было на форуме и предложений по изменению структуры финансовой системы экономики.

О финансовых рынках, которые, по мнению многих, оказывают существенное влияние на реальную экономику. Свое виденье мирового экономического устройства на полях Московского Экономического Форума представил Дайсуке Котегава, исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) от Японии в 2007-2010 годах. Он начал выступление с оценки политики Дональда Трампа. По его мнению, она акцентирована на развитие финансового сектора, а не производства. Политический подход Трампа, по мнению эксперта, существенно изменит экономику: финансовый капитализм расширяет пропасть между богатыми и бедными. Руководителям выплачивается большое количество бонусов, но при этом финансовый сектор ничего не производит. Часто финансовые продукты, деривативы, создают еще более сложную ситуация для производящих секторов экономики, часто сложно определить их реальную стоимость.

«К сожалению, спекулянты никогда не признают свое негативное влияние на рынок. Они думают только о прибыли и продолжают допускать одни и те же ошибки», – подчеркнул Котегава.

Многие считают, что следующий кризис возможен именно на финансовом рынке из-за его огромной массы в разы большей, чем в реальной экономике. Именно эта масса и является сдерживающим элементом от кризиса. Тем не менее, необходимо с этим рынком что-то делать – понудить его работать на реальную экономику

Анализом стратегии представленной Столыпинским клубом заниматься не будем, вряд ли она будет принята ( это мнение автора). Судя по литературе у А. Л. Кудрина в общем по структуре лучше, а конкретно – не видел.

Единственно чего нет, и не будет во всех стратегиях (что должно быть и как представлено – это в третьей книге) – это государственной идеи, которая должна повести массы на выполнение стратегии и религии – веры, в которую должны верить люди реализующую стратегию. Кроме того, должны быть прописаны агитационно-пропогандистские мероприятия по выполнению стратегии.

Вывод - тот же, что и по МЭФ – 2016 «мечты, мечты …». Поэтому и «Стратегия развития до 2024 г. и на период до 2035 г.» не будет разработана «на фундаменте правильной экономической теории» как хотел того Гжегож Колодко. Российские экономисты предпочитают заниматься мечтаниями. Две последние «Стратегии 2010 и 2020» были выполнены всего на 30 %. Кроме того «Стратегия 2020» была создана в 2011 г. и к её разработке был привлечён весь цвет российской экономической и даже мировой науки, а кризис грянул в России в 2014 г. о котором в ней ни слова. Автор же анализируя «Антикризисную программу Правительства на 2009 г.» в 2010 г. предсказал, что очередной кризис начнётся в 2014 г. и закончится в 2016 г. Угадал!!! Предсказываем следующий кризис на период 2021 – 2023 гг., который попадает в период новых стратегий. Будем ждать.

Литература

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ». Издательство LAP LAMBERT Academic Publishing (2014-10-21) - ISBN-13: 978-3-659-60735-6

https://www.ljubljuknigi.ru ,

«ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛИЗМА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ, ЭКОНОМИКА)» https://ridero.ru/books/problemy_federalizma_i_puti_ikh_resheniya/ ,

«ДОЛГОВРЕМЕННОЕ И БЕСКРИЗИСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (ТЕОРИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ)»

https://ridero.ru/books/dolgovremennoe_i_beskrizisnoe_razvitie_ekonomiki_rossii/

Андрей Яшник

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