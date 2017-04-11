Почему тормозятся реформы в России: полемика Кудрина и Силуанова

SERGEY FADEICHEV/TASS

Бывший министр финансов России и нынешний уверены, что без реформ российская экономика будет расти очень медленно



Реформы любого рода реализовать в России почти невозможно из-за низкого уровня доверия населения к правительству, Госдуме, судам, а также людей друг к другу, считает бывший министр финансов России и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

На XVIII Апрельской международной конференции Высшей школы экономики Кудрин представил доклад о ситуации в России и способах роста экономики страны и поспорил с нынешним министром финансов Антоном Силуановым.

Русская служба Би-би-си приводит основные детали спора.

Отсутствие доверия

По словам Кудрина, предыдущие программы реформ в России были выполнены максимум на 40%, и основная причина в том, что население и бизнес не доверяет ключевым институтам общества. В ближайшие годы, по его словам, правительство должно продемонстрировать, что оно реализует ожидания бизнеса и населения и решает накопившиеся проблемы.

По его словам, сейчас у правительства нет четкой программы проведения реформ, и это является фактором неопределенности, снижающим доверие бизнеса.

С тем, что у кабинета министров нет четкого плана действий, Силуанов не согласился.

В ответ он перечислил достижения правительства, которые, на его взгляд, уже делают экономику более предсказуемой и повышают доверие. Ключевым из них является снижение зависимости экономики и бюджета от цен на нефть. По словам министра, это произошло благодаря снижению расходов бюджета. В итоге была достигнута устойчивость бюджета и налоговой политики.

Он также отметил инфляцию, которая в ближайший год, по прогнозу министра, снизится до 4% и ниже. Кроме того, Силуанов заявил, что в прошлом году экономика сократилась лишь на 0,2%, а многие финансовые показатели, включая показатели внешней торговли, устойчивы.

MIKHAIL METZEL/TASS

Кудрин (справа) упрекает правительство в отсутствии программы реформ, Силуанов (слева) с ним не согласен



Зависимость от нефти

Кудрин считает, что одной из основных структурных проблем экономики остается высокая степень зависимости экономики от нефти. Новой модели, которая бы избавила страну от нефтяной зависимости, так и не появилось.

С этим не согласен Силуанов. По его мнению, Россия постепенно уменьшает зависимость от нефти: так, например, цена на нефть, при которой балансируется бюджет, постепенно снижается.

Позицию Кудрина поддержали в Центральном банке. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что Россия до сих пор серьезно зависит от суперциклов цен на нефть.

Рецепт Кудрина

По словам Кудрина, увеличить темпы рост российской экономики до 3% и более реально, если правительство согласится на экономические реформы. Как раз в ближайшие два года правительство должно заняться повышением доверия к себе и другим институтам, полагает эксперт.

В 2020-2026 годы рост должен происходить благодаря накоплению инвестиций, прогнозирует ЦСР. Инвестиции должны увеличиваться на 6% и более в год. В 2000-е годы инвестиции росли и более быстрыми темпами, но тогда цены на нефть были выше, а теперь увеличить инвестиции придется на фоне относительно низких цен на нефть, пояснил Кудрин.

Этого, по его мнению, можно добиться с помощью улучшения институтов, делового климата, снижения регуляторной нагрузки на бизнес и контроля со стороны правоохранительных органов.

Кудрин также говорил о необходимости взаимодействия с другими странами, участии в основных мировых торговых соглашения и в целом "дружелюбии во внешней политике". Это, по его мнению, поможет нарастить экспорт и привлечь прямые иностранные инвестиции.

Силуанов в целом согласен с основными пунктами программы Кудрина. Без реформ, по мнению Кудрина и Силуанова, темпы роста экономики в долгосрочной перспективе не будут превышать 1,5%.

Стабилизация, но не развитие?

Силуанов в отличие от Кудрина больше говорит не о кардинальных реформах, а о стабилизации ситуации. По его мнению, с этой задачей правительство справляется.

Министр считает, что ситуация в экономике стала более предсказуемой благодаря снижению инфляции и устойчивой бюджетной политики. Среди возможных реформ Силуанов назвал налоговую реформу, которая должна заставить выйти из тени часть бизнеса.

По словам Силуанова, на основе разработок ЦСР и министерства экономического развития правительство формирует программу действий на ближайшие несколько лет.

Однако у экспертов, присутствовавших на обсуждении, есть претензии к обеим программам.

Профессор ВШЭ Олег Вьюгин отметил, что правительству по плечу справиться со стабилизацией экономики, а вот создать стратегию развития, от которой бы выигрывали бы разные группы общества, намного сложнее.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин уверен, что и Силуанов, и Кудрин многого не договаривают. По его мнению, не совсем ясно, как правительство, которое должно уйти после президентских выборов, будет реализовывать долгосрочную стратегию.

Он также отметил, что многие сложные реформы замалчиваются. Например, ранее Кудрин много рассуждал о повышении пенсионного возраста, но в последнее время об этом почти не говорит, напомнил Шохин. Он объясняет это нежеланием упоминать непопулярные реформы перед выборами.

По его словам, власти оказались на развилке: предложить непопулярную, но полноценную реформу экономики или урезанную программу, которая точно не будет выполнена.

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