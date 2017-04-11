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дата публикации 11.04.17 18:29
скаут: Игорь Львович;
   
 

Минюст США объявил о ликвидации «глобальной сети русского хакера Левашова»

Русский программист Петр Левашов, задержанный вечером 8 апреля в Барселона, подозревается властями США в рассылке спама при помощи ботнета. Об этом передает pr-служба Минюста США.

Министерство юстиции США объявило о ликвидации зараженной вирусами сети компьютеров Kelihos, которые находились под контролем хакеров и использовались для сбора данных и распространения спама, информирует gursesintour.com.

Российскому программисту, задержанному в Испании, предъявлено обвинение по двум статьям: мошенничество в глобальной сети и преступный перехват электронной почты. «8 апреля мы начали операцию по блокировке вредных доменов, связанных с ботнетом Kelihos, чтобы предотвратить последующее распространение вредоносного ПО». Профессионалы предполагают, что Левашов управлял ботнетом с 2010 года.

Сообщается, что, по достоверным последним данным американских спецслужб, Пётр Левашов «предположительно управлял ботнетом Kelihos примерно с 2010 года».

«Бот Kelihos создавал и распространял самые большие массивы заявлений, содержащих спам, в том числе рекламу подделок лекарств.мошеннических предложений о работе дома и другой фрод».

Полицейские отобрали у Левашовых электронные устройства, включая телефоны. Женщину с ребёнком заперли в другой комнате, из которой их не выпускала два часа.

По утверждению супруги Левашова, испанские правоохранители действовали по запросу властей США о его экстрадиции в связи с подозрениями о причастности к «вмешательству» в президентские выборы в США.

В настоящее время житель россии находится под стражей в ожидании решения испанского суда до экстрадиции в США. Обвиняемому не разрешили пользоваться услугами выбранного им юриста.

В пресс-центре МВД Испании позже сказали, что Пётр Левашов является «одним из самых разыскиваемых преступников».

Национальная милиция Испании до этого назвала Петра Левашова «одним из самых разыскиваемых киберпреступников».

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