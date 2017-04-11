Диаспора меняется: русский - это идиш сегодня?

Специалисты по еврейской истории и диаспоре считают, что русский язык становится современным идишем, глобальным общим языком еврейской диаспоры. Через русский язык выходцы из бывшего СССР якобы пытаются сохранить связи со своим еврейством.





Русскоязычные евреи на фестивале ''Лимуд'' в Нью-Джерси

10.04.2017

Русский язык становится современным идишем, глобальным общим языком еврейской диаспоры. Так считает д-р Дэвид Шнеер, специалист по еврейской истории в Колорадском университете в США, пишет сайт The Times of Israel.





Так, по данным профессора, в 1900 году в Российской империи проживало 5 млн евреев. Сегодня, в 2017 году, за границами бывшего СССР живет в 4 раза больше русскоговорящих евреев, чем на его территории. На русском языке говорят 20% евреев США, 25% канадских евреев, 18% израильских евреев и 80% евреев Германии.





Хотя общий язык евреев изменился, причина для его существования осталась прежней – это способ связи с еврейством через сохранение определенных воспоминаний о стране исхода. "Они хотят говорить со своими детьми на русском языке, чтобы передать связи со страной исхода, это язык, который они ассоциируют со своим еврейством", - рассказывает Шнеер.





Отмечается, что русский язык якобы особенно важен для таких иммигрантов в Израиле, США и Германии, где считается, что они недостаточно евреи. Идиш не является их родным языком, они не соблюдают кашрут и редко посещают синагоги или вступают в еврейские организации.





Д-р Анна Штерншис, специалист по идишу и еврейской диаспоре в Торонтском университете в Канаде, говорит, что главная идея русскоязычной еврейской общины в том, что евреи могут оставаться евреями, не будучи религиозными. Но для них русский язык – это язык русско-еврейской культуры.





По сведениям Штерншис, среди 60 тыс. русскоговорящих евреев Канады многие свободно владеют как русским, так и ивритом, поскольку они прожили порядка 10 лет в Израиле прежде, чем перебрались в Северную Америку. Но родители делают акцент на русском, считая, что этот язык будет полезнее их детям.



