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Эстонский экономист: подсчет убытков от оккупации - это удар в челюсть российским политикам


Семен Дойкин
Ректор Видземской высшей школы Гатис Круминьш обнаружил бухгалтерские документы советских времен, которые, по его словам, доказывают, что из Латвии и Эстонии советская власть выкачивала деньги.

Как сообщает Postimees, он проанализировал со своей командой отчеты за 45 лет с 1946 по 1991 годы, на каждый год приходилась приблизительно тысяча страниц документов.

Согласно распространенному мифу, СССР заботился о каждом человеке и его социальных потребностях и инвестировал в союзные республики, однако в действительности большая часть денег уходила на армию и субсидирование других союзных республик.

"Здесь убедительно показано, каковы в действительности были приоритеты Советского Союза", — сказал Круминьш. Например, в 1949-1990 годах из бюджета Латвийской ССР в Центробанк СССР поступило 40,6 млрд рублей, а в обратном направлении — лишь 24,7 млрд.

В прошлом году Круминьш обнаружил подобные документы в архивах Литвы и Эстонии, однако не успел их детально проанализировать.

"Но общая политика та же", — утверждает он. Например, выясняется, что из поступившего в бюджет ЭССР в 1949 году налога с оборота около 1,3 млрд напрямую ушло во всесоюзный бюджет. В Эстонии осталось всего 352 млн.

"Подчеркивание только налога с оборота — никакой не решающий показатель", — считает бывший политик, экономист Тийт Маде, усматривающий политический подтекст у научного исследования латышей.


Неудобный укус комара

"Это политическая и пропагандистская манифестация против бывшего оккупанта, — считает Маде. — Естественно, это остается занозой в сердце и для эстонцев, это остается и будет передаваться из поколения в поколение, поскольку сосед у нас — вечный агрессор. Как Россия распространяет о нас фейковые новости и подает сигнал, что в один прекрасный день она придет опять, и мы (страны Балтии — ред.) хотим что-то этому противопоставить".

Подсчет убытков от оккупации и предъявление цифр, по словам Маде, — это эмоционально-политическая дубинка, которая, однако, бывшего оккупанта не сильно колышет. Но, по крайней мере, слегка его раздражает. «Это маленький неприятный укус комара», — охарактеризовал он исследование.

Но нужно и это. "Русский не любит такого человека, который чего-то униженно просит с шапкой в руке. Русский политик уважает тех, кто пытается дать ему по морде. А исследование латыша — это как раз из серии дать в челюсть, и время от времени к этому необходимо прибегать, поскольку иначе восточный сосед просто переедет нас катком», — заявил Маде.

"Скорее, здесь доминирует представление, что мы что-то можем попросить у России", — сказал профессор экономической политики Тартуского университета Юри Сепп, работавший замминистра Министерства торговли после восстановления независимости.

"Жизненные трудности могут вызвать у части населения ностальгию по советским временам, но тех, у кого подобное мнение уже сложилось, не убедят никакие цифры", — сказал он.

Латвия, например, заявила в прошлом году, что общая сумма ущерба от советской оккупации составляет около 185 млрд евро.

"Мы отличаемся от латышей и литовцев тем, что не предъявляли публично счетов, поскольку в этом просто нет смысла. В любом случае Россия не будет по ним платить", — сказал он.


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теги: Латвия  
   
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