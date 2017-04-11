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дата публикации 11.04.17 20:21
скаут: Игорь Львович;
   
 

Наш ответ на любую агрессию будет свирепым. Россия и Иран не позволят Америке контролировать мир.

Оригинальный  пост  был  опубликован  на  сайте  almasdarnews.com базирующемся  в ОАЭ


В результате американской ракетной атаки на авиабазу сирийских вооруженных сил Шайрат утром в прошлую пятницу, руководство совместной оперативного штаба (Россия, Иран и военные союзники) в Сирии выступило с заявлением:

1- Американское нападение на Сирию является опасным нарушением и дерзкой агрессией против суверенитета сирийского государства и его народа. Мы осуждаем его, и это еще раз доказывает ошибочность выборов и расчетов США.

2 — Эта атака — отъявленное продолжение несправедливости и дискриминации в отношении Сирии в период, когда она ведет борьбу с международным терроризмом от имени всего мира на протяжении 6 лет, жертвуя кровью множества своих граждан для достижения победы над этими жестокими террористами.

3- Мы осуждаем любые атаки против гражданских лиц, кем бы они ни были. И то, что произошло в Хан-Шейхуне, также подлежит осуждению, несмотря на нашу убежденность в том, что атака была заранее спланирована некоторыми странами и организациями, чтобы сделать её предлогом для нападения на Сирию.

4 — Те, кто поддерживает, обучает и финансирует вооруженные террористические группы, такие как ИГИЛ,  Фронт ан-Нусра и их такфиритские ответвления, и поддерживает тех, кто нарушает законные права жителей региона, и тех, кто десятки лет использовал право вето против народа Палестины, не имеет права именовать себя защитником прав человека и делать вид, что заботится о чести народов региона, особенно в Сирии, Ираке и Палестине.

5 — Высокомерные американцы не ждали ничьих разрешений и не проявили уважение к государствам-членам Организации Объединенных Наций, и до того, как были опубликованы результаты расследований по Хан-Шейхуну, они напали на Сирию и хвастались своим поступком.

6 — Мы не знаем, чего добиваются США в Северной Сирии и на северо-западе Ирака. Они должны знать, что мы внимательным следим за каждым их шагом и движением, и что их попытка контролировать этот участок земли делает их власть незаконной для захвата суверенных сирийских земель.

7 — Нападение США на Сирию перешло все допустимые грани, и отныне мы будем свирепо реагировать на любую агрессию и любое нарушение установленных границ, кто бы ни совершил преступление. США прекрасно знают о наших способностях нанести ответный удар.

8 — Это поведение Америки не помешает нашей борьбе за уничтожение терроризма, мы продолжим нашу борьбу на стороне Сирийской Арабской Армии и дружественных сирийских вооруженных сил, чтобы освободить всю сирийскую землю от грязных захватчиков.

9 — Россия и Иран не позволят США контролировать мир и навязывать однополярную систему, продолжая открытую агрессию против сирийского государства, нарушая международные законы и структуру Организации Объединенных Наций, и будут стойко противостоять США, несмотря ни на что.

10 — В ответ на эту преступную агрессию мы, как союзники Сирии, будем наращивать нашу поддержку Сирийской Арабской Армии и братского сирийского народа различными способами.





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теги: Сирия  
   
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