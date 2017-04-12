Специальный репортаж агентства Синьхуа

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
12.04.17  

Блокбастер «Ленин и семеро китайцев»

(0)
 
12.04.17   Редакция

Невидимый художник советской космической программы

(0)
 
11.04.17   Редакция

Рекс Тиллерсон говорит, что Россия должна отказаться от своего "ненадежного" союзника Сирии

(0)
 
11.04.17  

Наш ответ на любую агрессию будет свирепым. Россия и Иран не позволят Америке контролировать мир.

(0)
10.04.17   Редакция

А казалось хуже некуда: Украина пробивает коррупционное дно

(0)
 
10.04.17  

ВИДЕО: Католическая Польша сокрушает советское вторжение в Европу. Год 1920-й от Рождества Христова.

(0)
 
09.04.17   Редакция

Борис Джонсон отменил свой визит в Россию после американских ударов по Сирии

(0)

последние за вчера, 11.04.17  
 
23:00   Редакция

Рекс Тиллерсон говорит, что Россия должна отказаться от своего "ненадежного" союзника Сирии

(0)
 
20:21  

Наш ответ на любую агрессию будет свирепым. Россия и Иран не позволят Америке контролировать мир.

(0)
 
19:03  

Эстонский экономист: подсчет убытков от оккупации - это удар в челюсть российским политикам

(0)
 
18:38  

Диаспора меняется: русский - это идиш сегодня?

(0)
 
18:29  

Минюст США объявил о ликвидации «глобальной сети русского хакера Левашова»

(0)
 
18:13  

Почему тормозятся реформы в России: полемика Кудрина и Силуанова

(0)
 
12:30   Редакция

Удар Трампа по Сирии используется как доказательство, что он не про-российский

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
12.04.17 19:45    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (173)
12.04.17 02:23    
Олька Просто стихи (739)
04.04.17 03:15    
Clotild Отдых (15)
04.04.17 03:14    
Clotild Немного веселья (8)
04.04.17 03:13    
Clotild физическая красота - что это такое? (33)
04.04.17 03:09    
Clotild Путин не должен уйти! (7)
04.04.17 03:08    
Clotild сказка (8)
03.04.17 18:24    
Welenti Искусство как средство мобилизации (3)
 
дата публикации 12.04.17 21:49
скаут: Игорь Львович;
   
 

Специальный репортаж агентства Синьхуа

Агентство Синьхуа

Недавняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа была очень позитивной, поскольку помогла сделать китайско-американские отношения более дружественными. Об этом заявили американские эксперты.

Встреча -- первая между двумя лидерами после вступления Д. Трампа в должность в январе -- прошла 6-7 апреля в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Обе стороны назвали ее "позитивной и плодотворной", поскольку лидеры двух стран стали лучше понимать друг друга и установили личную дружбу, обсудив с глазу на глаз вопросы, представляющие взаимный интерес.

Опасения по поводу напряженности в китайско-американских отношениях спали

Встреча "помогла обеспечить гораздо более дружественный тон в отношениях между Китаем и новой администрацией Трампа", -- заявил в интервью корр. Синьхуа Тед Карпентер -- старший научный сотрудник отделения исследований обороны и внешней политики Института Катона. "Это несколько развеяло глобальные опасения того, что может произойти резкое усиление напряженности в двусторонних отношениях", -- добавил эксперт.

Встреча была "довольно позитивной", сказал корр. Синьхуа Дуглас Паал -- вице-президент по исследованиям и директор Азиатской программы Фонда Карнеги за международный мир. "Истинную цену встречи покажут лишь следующие 10 месяцев работы, но пока неплохо", -- считает Д. Паал.

По мнению профессора Дэвида Лэмптона -- директора отделения китаеведения Высшей школы международных исследований при Университете Джонса Гопкинса, переговоры Си Цзиньпина с Д. Трампом "прошли очень хорошо". "Эта встреча, кажется, прошла лучше, чем большинство людей могло бы предсказать здесь -- в Соединенных Штатах", -- заявил он Синьхуа. По словам эксперта, оба лидера "имели возможность лучше узнать друг друга, немного укрепить доверие". "Это похоже на начало чего-то существенного, хотя впереди еще долгий путь", -- полагает Д. Лэмптон.

Специалист также отметил, что принятие Д. Трампом приглашения посетить Китай в нынешнем году, исходившего от Си Цзиньпина, также показывает, что связям между КНР и США отдается приоритет, и американский президент хочет направить свои усилия на их развитие.


Новый механизм диалога особенно важен

На встрече лидеры двух стран договорились создать механизм диалога на высоком уровне, направленный на решение вопросов в четырех сферах: безопасности, экономических отношений, кибербезопасности и правоохранительной деятельности, гуманитарных контактов.

Две державы также решили расширять сотрудничество в различных областях и надлежащим образом разрешать чувствительные вопросы, конструктивно урегулировать разногласия и укреплять коммуникацию и координацию по важнейшим глобальным и региональным делам.

"Решение создать специфический механизм диалогов по ключевым вопросам особенно важно и полезно", -- констатировал Т. Карпентер. "Существуют реальные разногласия между Китаем и США во всех четырех сферах, но гибкая и креативная дипломатия, проникнутая духом сотрудничества, может постепенно привести к их смягчению или даже преодолению", -- полагает он.

Д. Паал отметил, что новый механизм диалога на высоком уровне -- это тот же Китайско-американский стратегический и экономический диалог, ежегодно проводившийся при администрации Барака Обамы, в "новой упаковке".

Эксперт согласился со словами Си Цзиньпина о том, что сотрудничество -- это единственный правильный выбор для КНР и США, добавив, что если две страны выберут соревнование вместо взаимодействия, "может возникнуть конфликт, способный оказать разрушительное воздействие на весь 21-й век". "Возможности для сотрудничества велики, но возможностей для конфликта еще больше, поэтому главные усилия нужно будет направить на недопущение конфликта", -- сказал Д. Паал.


Возможности для сотрудничества в сфере инфраструктуры

Д. Лэмптон отметил, что существуют возможности для сотрудничества двух крупнейших экономик в области инфраструктуры, так как они пытаются сделать двустороннюю торговлю более сбалансированной.

Китай стремится развивать строительство инфраструктуры для расширения взаимосвязанности и сотрудничества со странами Евразии в рамках инициативы "Пояс и путь" /"Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь 21-го века"/, предложенной Си Цзиньпином в 2013 году. В ходе нынешней встречи председатель КНР сказал Д. Трампу, что Китай приветствует участие США в развитии этой инициативы.

"У Си Цзиньпина и Китая есть свое видение модернизации и развития Азии, Юго-Восточной Азии, Центральной Азии и Южной Азии через усиление их взаимосвязанности путем строительства инфраструктуры", -- полагает Д. Лэмптон.

Профессор добавил, что, как он узнал в ходе своего недавнего визита в Китай, Пекин стремится к сотрудничеству с США для начала процесса инфраструктурного строительства по всей Азии и вовсе не пытается исключить из него Вашингтон. Д. Лэмптон также предполагает, что Китай будет участвовать в реализации крупной инфраструктурной инициативы Д. Трампа, который пообещал потратить 1 трлн долларов на модернизацию дорог, мостов и аэропортов в США.

"Я считаю, что китайская мечта состоит в том, чтобы сделать КНР частью взаимосвязанного экономического организма... И США могут стать частью этого вместо того, чтобы выступать против", -- заявил эксперт.

Т. Карпентер подчеркнул, что сотрудничество Китая и США может принести огромную пользу для обеспечения глобальной безопасности и здорового роста мировой экономики, а напряженные или враждебные отношения могут причинить большой вред.

"Китай и США нужны друг другу", -- уверен он.


статью прочитали: 16 человек

   
теги: США, Китай  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 