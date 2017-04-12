Специальный репортаж агентства Синьхуа

Опасения по поводу напряженности в китайско-американских отношениях спали

Встреча "помогла обеспечить гораздо более дружественный тон в отношениях между Китаем и новой администрацией Трампа", -- заявил в интервью корр. Синьхуа Тед Карпентер -- старший научный сотрудник отделения исследований обороны и внешней политики Института Катона. "Это несколько развеяло глобальные опасения того, что может произойти резкое усиление напряженности в двусторонних отношениях", -- добавил эксперт.

Встреча была "довольно позитивной", сказал корр. Синьхуа Дуглас Паал -- вице-президент по исследованиям и директор Азиатской программы Фонда Карнеги за международный мир. "Истинную цену встречи покажут лишь следующие 10 месяцев работы, но пока неплохо", -- считает Д. Паал.

По мнению профессора Дэвида Лэмптона -- директора отделения китаеведения Высшей школы международных исследований при Университете Джонса Гопкинса, переговоры Си Цзиньпина с Д. Трампом "прошли очень хорошо". "Эта встреча, кажется, прошла лучше, чем большинство людей могло бы предсказать здесь -- в Соединенных Штатах", -- заявил он Синьхуа. По словам эксперта, оба лидера "имели возможность лучше узнать друг друга, немного укрепить доверие". "Это похоже на начало чего-то существенного, хотя впереди еще долгий путь", -- полагает Д. Лэмптон.

Специалист также отметил, что принятие Д. Трампом приглашения посетить Китай в нынешнем году, исходившего от Си Цзиньпина, также показывает, что связям между КНР и США отдается приоритет, и американский президент хочет направить свои усилия на их развитие.





Новый механизм диалога особенно важен

На встрече лидеры двух стран договорились создать механизм диалога на высоком уровне, направленный на решение вопросов в четырех сферах: безопасности, экономических отношений, кибербезопасности и правоохранительной деятельности, гуманитарных контактов.

Две державы также решили расширять сотрудничество в различных областях и надлежащим образом разрешать чувствительные вопросы, конструктивно урегулировать разногласия и укреплять коммуникацию и координацию по важнейшим глобальным и региональным делам.

"Решение создать специфический механизм диалогов по ключевым вопросам особенно важно и полезно", -- констатировал Т. Карпентер. "Существуют реальные разногласия между Китаем и США во всех четырех сферах, но гибкая и креативная дипломатия, проникнутая духом сотрудничества, может постепенно привести к их смягчению или даже преодолению", -- полагает он.

Д. Паал отметил, что новый механизм диалога на высоком уровне -- это тот же Китайско-американский стратегический и экономический диалог, ежегодно проводившийся при администрации Барака Обамы, в "новой упаковке".

Эксперт согласился со словами Си Цзиньпина о том, что сотрудничество -- это единственный правильный выбор для КНР и США, добавив, что если две страны выберут соревнование вместо взаимодействия, "может возникнуть конфликт, способный оказать разрушительное воздействие на весь 21-й век". "Возможности для сотрудничества велики, но возможностей для конфликта еще больше, поэтому главные усилия нужно будет направить на недопущение конфликта", -- сказал Д. Паал.





Возможности для сотрудничества в сфере инфраструктуры

Д. Лэмптон отметил, что существуют возможности для сотрудничества двух крупнейших экономик в области инфраструктуры, так как они пытаются сделать двустороннюю торговлю более сбалансированной.

Китай стремится развивать строительство инфраструктуры для расширения взаимосвязанности и сотрудничества со странами Евразии в рамках инициативы "Пояс и путь" /"Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь 21-го века"/, предложенной Си Цзиньпином в 2013 году. В ходе нынешней встречи председатель КНР сказал Д. Трампу, что Китай приветствует участие США в развитии этой инициативы.

"У Си Цзиньпина и Китая есть свое видение модернизации и развития Азии, Юго-Восточной Азии, Центральной Азии и Южной Азии через усиление их взаимосвязанности путем строительства инфраструктуры", -- полагает Д. Лэмптон.

Профессор добавил, что, как он узнал в ходе своего недавнего визита в Китай, Пекин стремится к сотрудничеству с США для начала процесса инфраструктурного строительства по всей Азии и вовсе не пытается исключить из него Вашингтон. Д. Лэмптон также предполагает, что Китай будет участвовать в реализации крупной инфраструктурной инициативы Д. Трампа, который пообещал потратить 1 трлн долларов на модернизацию дорог, мостов и аэропортов в США.

"Я считаю, что китайская мечта состоит в том, чтобы сделать КНР частью взаимосвязанного экономического организма... И США могут стать частью этого вместо того, чтобы выступать против", -- заявил эксперт.

Т. Карпентер подчеркнул, что сотрудничество Китая и США может принести огромную пользу для обеспечения глобальной безопасности и здорового роста мировой экономики, а напряженные или враждебные отношения могут причинить большой вред.

"Китай и США нужны друг другу", -- уверен он.