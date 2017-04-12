Блокбастер «Ленин и семеро китайцев»

Режиссер Ху Минган отметил, что после того, когда вспыхнула Октябрьская революция в 1917 г., десятки тысяч китайцев, проживающих в России, посвятили себя пролетарской революции под руководством Владимира Ленина и добровольно вступили в Красную армию. В ходе Гражданской войны китайский отряд проявил смелость и самоотверженность. В результате 7 китайцев были отобраны в личную гвардию охраны Ленина. За защиту вождя революции и советской власти 7 китайских охранников вели смертельную борьбу с врагами.

Телесериал снимается в свете грядущей 100-летней годовщины Великой Октябрьской революции.